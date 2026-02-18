O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, despreza Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, enquanto o ex-zagueiro do Manchester City nomeia o “adversário mais difícil”

Kompany sempre terá uma ligação estreita com o Manchester City, tendo passado 11 anos no Etihad Stadium, ingressando no clube dias antes de sua aquisição pelo Abu Dhabi Group, liderado pelo xeque Mansour. Ele acrescentou que seu troféu favorito foi o da Premier League 2011-12, que foi decidido praticamente com o último chute da temporada por Sergio Aguero, e foi fortemente influenciado pelos treinadores Pep Guardiola e Roberto Mancini.

“O primeiro título que conquistamos com o Manchester City [foi o meu favorito]. Ganhamos no último segundo. Na verdade, tínhamos perdido na última rodada, mas Kun Agüero marcou no último segundo e conquistamos o título. Eu diria que esse foi o meu favorito”, acrescentou.

Sobre os melhores treinadores com quem trabalhou, Kompany continuou: “O melhor treinador que tive foi, sem dúvida, Pep Guardiola. Ele abriu minha compreensão do futebol. Não estou tentando fazer as coisas da mesma forma que Pep. Pep é diferente, ele era o melhor. Aprendi certas coisas com todos os treinadores com quem trabalhei. Mancini e Huub Stevens também foram bons exemplos — você aprende coisas com todos os treinadores para escrever sua própria história.

Não se trata realmente das táticas [de Guardiola]. Trata-se dessa mentalidade de sempre querer vencer tudo, de ver cada jogo como um jogo importante, sem diferença entre um jogo contra seu principal rival e um jogo contra um time da segunda divisão. Ter essa mentalidade de estar sempre presente.”