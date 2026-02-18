Getty Images
O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, despreza Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, enquanto o ex-zagueiro do Manchester City nomeia o “adversário mais difícil”
Kompany responde a perguntas em intensa coletiva de imprensa
Kompany costuma dar entrevistas à imprensa alemã várias vezes por semana, antes e depois dos jogos. Nesta ocasião, ele foi questionado por crianças do clube de fãs do Bayern, em uma “conferência de imprensa infantil” especial . O belga respondeu a uma série de perguntas .
Ronaldinho impressionou Kompany mais do que todos
Uma das perguntas feitas a Kompany foi sobre o jogador mais difícil que ele já enfrentou. Embora tenha reservado elogios especiais para Messi e Ronaldo, foi na verdade o ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira Ronaldinho que deixou uma impressão duradoura.
“Ronaldinho foi quem mais me impressionou. É claro que Messi e Ronaldo são provavelmente os melhores jogadores, mas pelo que vi em um jogo, foi Ronaldinho”, admitiu Kompany.
Houve algumas perguntas mais leves entre as perguntas difíceis dos futuros jornalistas, incluindo qual é o videogame favorito de Kompany — Fortnite — e quem é o jogador mais engraçado do elenco do Bayern. “Existem alguns, mas eu daria o título a Konrad Laimer”, foi sua resposta na ocasião.
O amor pelos dias no Manchester City transparece
Kompany sempre terá uma ligação estreita com o Manchester City, tendo passado 11 anos no Etihad Stadium, ingressando no clube dias antes de sua aquisição pelo Abu Dhabi Group, liderado pelo xeque Mansour. Ele acrescentou que seu troféu favorito foi o da Premier League 2011-12, que foi decidido praticamente com o último chute da temporada por Sergio Aguero, e foi fortemente influenciado pelos treinadores Pep Guardiola e Roberto Mancini.
“O primeiro título que conquistamos com o Manchester City [foi o meu favorito]. Ganhamos no último segundo. Na verdade, tínhamos perdido na última rodada, mas Kun Agüero marcou no último segundo e conquistamos o título. Eu diria que esse foi o meu favorito”, acrescentou.
Sobre os melhores treinadores com quem trabalhou, Kompany continuou: “O melhor treinador que tive foi, sem dúvida, Pep Guardiola. Ele abriu minha compreensão do futebol. Não estou tentando fazer as coisas da mesma forma que Pep. Pep é diferente, ele era o melhor. Aprendi certas coisas com todos os treinadores com quem trabalhei. Mancini e Huub Stevens também foram bons exemplos — você aprende coisas com todos os treinadores para escrever sua própria história.
Não se trata realmente das táticas [de Guardiola]. Trata-se dessa mentalidade de sempre querer vencer tudo, de ver cada jogo como um jogo importante, sem diferença entre um jogo contra seu principal rival e um jogo contra um time da segunda divisão. Ter essa mentalidade de estar sempre presente.”
O que vem a seguir para Kompany?
Kompany tem como objetivo manter o Bayern de Munique na Bundesliga, enquanto o time continua forte na DFB Pokal e na Liga dos Campeões. Quando perguntaram ao técnico do Bayern o que ele ainda gostaria de conquistar com o clube, ele simplesmente respondeu: “Tudo”.
