Por que Kylian Mbappé está repentinamente fora da partida decisiva do Real Madrid contra o Benfica pela Liga dos Campeões
Mbappé deixou o treino do Real Madrid devido a uma lesão
De acordo com o L'Equipe, Mbappé teve que deixar o treino do Real Madrid na terça-feira devido a um problema no joelho, sentindo dores persistentes na perna esquerda. Ele então passou por alguns exames à tarde, e os resultados chegaram horas depois, indicando que seria “impossível” para o atacante jogar contra o Benfica.
Arbeloa pode ser forçado a dar uma reviravolta
Na coletiva de imprensa realizada na terça-feira, o técnico do Real Madrid, Arbeloa, afirmou que Mbappé estaria apto para jogar, após ter superado o problema nas últimas semanas.
Ele disse: “Kylian está pronto para jogar amanhã, o que... neste momento, é o mais importante. É claro que ele está aqui há várias semanas e... e todos sabem disso, bem... acima de tudo, e o que eu queria enfatizar é o compromisso que ele está demonstrando. Com seus companheiros de equipe, com seu time, com seu técnico, com o clube, com seus torcedores. Acho muito importante destacar o enorme esforço que Kylian está fazendo. Que ele está tentando nos ajudar em campo.
Ele é um jogador decisivo. Acho que qualquer zagueiro, quando o enfrenta, sabe que ele pode decidir uma partida com qualquer ação. E... bem... ele está pronto para amanhã, com certeza vamos precisar dele, e ele fará uma ótima partida.”
O Benfica chega em meio à tempestade de racismo envolvendo Prestianni
A primeira partida desta eliminatória foi ofuscada pela alegação de Vinicius Júnior de que foi vítima de abuso racial por parte do ala do Benfica Gianluca Prestianni após marcar o único gol do jogo. Prestianni, que foi suspenso provisoriamente por um jogo da Liga dos Campeões, negou a acusação, insistindo que, na verdade, ele proferiu um insulto homofóbico a Vinicius, depois de ter sido chamado de “anão” pelo brasileiro. Espera-se que essa defesa seja rejeitada e que uma suspensão mais longa seja aplicada.
Arbeloa e o goleiro Thibaut Courtois discutiram o incidente na terça-feira. Arbeloa disse: “Temos uma grande oportunidade de marcar um ponto de virada na luta contra o racismo. A UEFA, que sempre foi uma defensora dessa luta contra o racismo, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma bela faixa antes dos jogos. E esperemos — ou melhor, espero — que eles aproveitem essa oportunidade.
Como já dissemos, como eu já disse... jogar em alto nível, apresentar um ótimo desempenho. Em fazer as coisas certas em campo e apresentar um ótimo desempenho para que possamos vencer o jogo. É nisso que estamos mais focados. É nisso que estamos colocando toda a nossa energia e esforço. E é isso que queremos ver amanhã. O resto, obviamente, não é da nossa conta. Ou, pelo menos, não cabe a nós tomar esse tipo de decisão. Isso tem que ser da UEFA.”
Courtois acrescentou: “Com tudo o que aconteceu, há muitas coisas que não foram bem feitas. Acho que o racismo, a homofobia — todas essas coisas — simplesmente não podemos aceitar, e o insulto é igualmente grave. Vini não fez nada de errado. Ele comemorou da mesma forma que muitos adversários comemoraram contra nós. No final, precisamos seguir em frente e deixar isso para trás. Não podemos justificar um suposto ato de racismo com uma comemoração.”
O que vem a seguir?
A segunda partida do Real Madrid contra o Benfica começa às 20h00 GMT desta quarta-feira. O vencedor da eliminatória enfrentará o Manchester City ou o Sporting nos oitavos de final.
