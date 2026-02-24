Por que Kylian Mbappé está repentinamente fora da partida decisiva do Real Madrid contra o Benfica pela Liga dos Campeões

A primeira partida desta eliminatória foi ofuscada pela alegação de Vinicius Júnior de que foi vítima de abuso racial por parte do ala do Benfica Gianluca Prestianni após marcar o único gol do jogo. Prestianni, que foi suspenso provisoriamente por um jogo da Liga dos Campeões, negou a acusação, insistindo que, na verdade, ele proferiu um insulto homofóbico a Vinicius, depois de ter sido chamado de “anão” pelo brasileiro. Espera-se que essa defesa seja rejeitada e que uma suspensão mais longa seja aplicada.

Arbeloa e o goleiro Thibaut Courtois discutiram o incidente na terça-feira. Arbeloa disse: “Temos uma grande oportunidade de marcar um ponto de virada na luta contra o racismo. A UEFA, que sempre foi uma defensora dessa luta contra o racismo, tem a oportunidade de fazer mais do que apenas deixar isso como um slogan ou uma bela faixa antes dos jogos. E esperemos — ou melhor, espero — que eles aproveitem essa oportunidade.

Como já dissemos, como eu já disse... jogar em alto nível, apresentar um ótimo desempenho. Em fazer as coisas certas em campo e apresentar um ótimo desempenho para que possamos vencer o jogo. É nisso que estamos mais focados. É nisso que estamos colocando toda a nossa energia e esforço. E é isso que queremos ver amanhã. O resto, obviamente, não é da nossa conta. Ou, pelo menos, não cabe a nós tomar esse tipo de decisão. Isso tem que ser da UEFA.”

Courtois acrescentou: “Com tudo o que aconteceu, há muitas coisas que não foram bem feitas. Acho que o racismo, a homofobia — todas essas coisas — simplesmente não podemos aceitar, e o insulto é igualmente grave. Vini não fez nada de errado. Ele comemorou da mesma forma que muitos adversários comemoraram contra nós. No final, precisamos seguir em frente e deixar isso para trás. Não podemos justificar um suposto ato de racismo com uma comemoração.”