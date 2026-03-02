Britânicos no exterior: Harry Kane bate três recordes na vitória do Der Klassiker às custas de Jobe Bellingham, enquanto Raheem Sterling continua com um início lento com o Feyenoord

O futebol é um jogo simples. Se Harry Kane estiver jogando, é quase certo que ele marcará um gol. Ele vem fazendo isso há mais de uma década, mas esta temporada com o Bayern de Munique já é a melhor para ele do ponto de vista pessoal.

Seus dois gols na vitória do Bayern por 3 a 2 sobre o rival Borussia Dortmund no sábado elevaram sua contagem na temporada para 45, superando sua marca anterior de 44 durante sua temporada de estreia em 2023-24 na Baviera. Kane também se tornou o primeiro inglês desde o lendário Dixie Dean a atingir a marca de 45 gols em uma temporada por um clube da primeira divisão — recorde que perdura desde 1932 — e é um dos únicos quatro jogadores a marcar duas vezes em quatro jogos consecutivos da Bundesliga.

Os gols de Kane no Signal-Iduna Park também vieram em momentos cruciais para o Bayern. Nico Schlotterbeck deu a vantagem aos anfitriões antes do intervalo, mas o capitão da Inglaterra empatou com um belo chute de perto. Em seguida, ele colocou o Bayern à frente por 2 a 1 em cobrança de pênalti e, embora Daniel Svensson parecesse ter recuperado um ponto para o BVB no final da partida, Joshua Kimmich marcou nos últimos minutos, garantindo a vitória dos visitantes.

Kimmich falou sobre sua incredulidade com a notável consistência de Kane após a partida. “Harry é incrível”, disse o meio-campista. “Ele marca duas vezes por semana e, para nós, é muito importante ter um jogador como ele. Não apenas por seus gols, mas também pela forma como lidera a equipe, como se destaca e como quer ser responsável pelas vitórias e pelos resultados. É muito importante para o grupo ter jogadores como ele.”

Kane ainda tem outro recorde em vista: os 41 gols de Robert Lewandowski em uma única temporada da Bundesliga. Kane está com 30 gols e ainda faltam 10 jogos. Ele refletiu: “Sei que essa pergunta vai surgir depois de cada jogo agora, mas ainda há muitas partidas a serem disputadas. Preciso manter a consistência durante esse período e veremos no final de abril se isso será possível.”