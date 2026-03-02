Britânicos no exterior: Harry Kane bate três recordes na vitória do Der Klassiker às custas de Jobe Bellingham, enquanto Raheem Sterling continua com um início lento com o Feyenoord

É justo dizer que Raheem Sterling ainda está sentindo os efeitos de ter sido excluído da equipe titular do Chelsea na primeira metade da temporada 2025-26, que veio na sequência de um ano decepcionante emprestado ao Arsenal. O ala tem um novo lar em Roterdã, no Feyenoord de Robin van Persie, que ocupa a segunda posição na Eredivisie, mas está a impressionantes 17 pontos atrás do líder PSV. Embora o sonho do título esteja praticamente morto, eles ainda podem garantir a qualificação automática para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
No entanto, eles precisarão mudar de atitude. Sterling fez sua estreia saindo do banco na semana passada, durante a vitória pouco convincente do Feyenoord por 2 a 1 em casa contra o Telstar, que luta contra o rebaixamento, e foi derrotado por 2 a 0 pelo Twente em seu segundo jogo no domingo.
O ícone inglês teve meia hora de jogo — “Sterling não pode jogar mais do que meia hora”, foi a mensagem de Van Persie após a partida —, enquanto os visitantes tentavam se recuperar de um gol atrás. Para seu crédito, Sterling tentou entrar no jogo, mas sua execução foi ruim, não conseguindo completar nenhum dos seus três dribles e vencendo apenas dois dos seus sete duelos.
A maioria das críticas foi direcionada a Van Persie, com os jogadores sendo desculpados por causa de uma suposta falta de instruções táticas. O ex-astro do Ajax e do PSV, Kenneth Perez, disse à ESPN: “Foi um caos. Havia olhares acusadores para tudo e todos. Ninguém estava feliz. Se você não sabe o que fazer e como resolver as coisas, você não fica feliz.
Tive a sorte de ter ótimos treinadores que sabiam implementar táticas durante as partidas. Treinadores que tinham dois ou três cenários em mente antes do jogo. Isso te deixava confiante em campo. O Feyenoord parecia uma galinha sem cabeça. Não há orientação vinda da comissão técnica. Não há absolutamente nenhuma comunicação. Hoje foi péssimo.”