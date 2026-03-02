Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brits Abroad Kane Jobe SterlingGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

Britânicos no exterior: Harry Kane bate três recordes na vitória do Der Klassiker às custas de Jobe Bellingham, enquanto Raheem Sterling continua com um início lento com o Feyenoord

A GOAL analisa os jogadores britânicos que ganham a vida longe de sua terra natal, com muitas outras estrelas decidindo deixar suas zonas de conforto em busca de uma vida melhor no futebol em outros lugares. A Premier League ainda é, obviamente, uma das divisões mais divertidas do mundo, e o Campeonato pode ser fantástico para o desenvolvimento, mas há mais opções por aí.

O capitão da Inglaterra reescreveu os livros de história novamente na Alemanha, embora às custas de um potencial futuro companheiro de equipe internacional. Enquanto isso, um jogador emprestado pelo Arsenal causou impacto na França, enquanto um ala veterano em seu caminho de volta à proeminência ganhou mais alguns minutos em campo.

Todas as segundas-feiras desta temporada, o GOAL traz para você as últimas notícias sobre as estrelas britânicas no exterior, o que elas estão fazendo, quem está alcançando o auge e quem precisa voltar para casa. Vamos mergulhar na análise desta semana...

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kane marca dois gols e ajuda a decidir o clássico

    O futebol é um jogo simples. Se Harry Kane estiver jogando, é quase certo que ele marcará um gol. Ele vem fazendo isso há mais de uma década, mas esta temporada com o Bayern de Munique é a melhor para ele do ponto de vista pessoal.

    Seus dois gols na vitória do Bayern por 3 a 2 sobre o rival Borussia Dortmund no sábado elevaram sua contagem na temporada para 45, superando sua marca anterior de 44 durante sua temporada de estreia em 2023-24 na Baviera. Kane também se tornou o primeiro inglês desde o lendário Dixie Dean a atingir a marca de 45 gols em uma temporada por um clube da primeira divisão — recorde que perdura desde 1932 — e é um dos únicos quatro jogadores a marcar duas vezes em quatro jogos consecutivos da Bundesliga.

    Os gols de Kane no Signal-Iduna Park também vieram em momentos cruciais para o Bayern. Nico Schlotterbeck deu a vantagem aos anfitriões antes do intervalo, mas o capitão da Inglaterra empatou com um belo chute de perto. Em seguida, ele colocou o Bayern à frente por 2 a 1 em cobrança de pênalti e, embora Daniel Svensson parecesse ter recuperado um ponto para o BVB no final da partida, Joshua Kimmich marcou nos últimos minutos, garantindo a vitória dos visitantes.

    Kimmich falou sobre sua incredulidade com a notável consistência de Kane após a partida. “Harry é incrível”, disse o meio-campista. “Ele marca duas vezes por semana e, para nós, é muito importante ter um jogador como ele. Não apenas por seus gols, mas também pela forma como lidera a equipe, como se destaca e como quer ser responsável pelas vitórias e pelos resultados. É muito importante para o grupo ter jogadores como ele.”

    Kane ainda tem outro recorde em vista: os 41 gols de Robert Lewandowski em uma única temporada da Bundesliga. Kane está com 30 gols e ainda faltam 10 jogos. Ele refletiu: “Sei que essa pergunta vai surgir depois de cada jogo agora, mas ainda há muitas partidas a serem disputadas. Preciso manter a consistência durante esse período e veremos no final de abril se isso será possível.”

    • Publicidade
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Jobe “dá assistência” para o gol da vitória do Bayern

    Embora tenha sido uma noite memorável para Kane, é uma noite que Jobe Bellingham vai querer esquecer rapidamente. O irmão mais novo do ex-herói do Dortmund, Jude, não teve uma temporada de estreia fácil com a famosa camisa amarela e preta, e alguns torcedores estão criticando-o por seu papel na última derrota para o Bayern.

    Bellingham entrou em campo aos 75 minutos, quando o BVB ainda perdia por 2 a 1, e embora não tenha participado da jogada que resultou no gol de empate de Svensson, ele foi criticado por ter “ajudado” no gol da vitória do líder da Bundesliga. Michael Olise correu para a linha de fundo e cruzou para Jamal Musiala, mas Bellingham chegou primeiro e cabeceou. No entanto, a bola caiu nos pés de Kimmich, que chutou de primeira e marcou o gol da vitória.

    Foi realmente culpa de Bellingham? É difícil culpá-lo por isso. Seu primeiro instinto é simplesmente se livrar de um cruzamento que pode ou não estar indo em direção ao alvo pretendido. Mesmo que você queira criticar o local onde a bola foi rebatida (ou onde ela iria cair, para ser mais preciso), as chances de Kimmich chegar e chutar com seu pé mais fraco no ângulo superiorsão ridiculamente baixas.

    Então, para concluir, Bellingham é o culpado? Na verdade, não, mas ainda assim é mais um ponto negativo de uma primeira temporada difícil no exterior.

  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Quansah salva o Leverkusen nos minutos finais

    O Bayer Leverkusen voltou à ação nacional após eliminar o Olympiacos nas eliminatórias da Liga dos Campeões, garantindo uma vaga nas oitavas de final contra o Arsenal. Mas antes de poderem voltar sua atenção para os Gunners, eles precisam colocar sua campanha na Bundesliga de volta nos trilhos.

    A equipe de Kasper Hjulmand caiu para a sexta posição na tabela após uma sequência de uma vitória nas últimas quatro partidas, incluindo um empate em 1 a 1 em casa contra o Mainz no sábado. Frustrado com a teimosia dos visitantes, o Leverkusen ficou atrás no placar no meio do segundo tempo com um gol de Sheraldo Becker, e parecia estar caminhando para outra derrota. No entanto, o ex-zagueiro do Liverpool Jarell Quansah tornou-se um atacante improvisado nos últimos minutos da partida e empatou a dois minutos do fim, deslizando na trave para converter o passe de Christian Kofane.

    Este foi o quarto gol de Quansah pelo Leverkusen desde que se juntou ao time vindo do Liverpool no verão passado. Dada a forte concorrência por vagas na seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, o jogador, que já disputou uma partida pela seleção inglesa, não está prejudicando suas chances de garantir uma vaga ao mostrar sua periculosidade nas duas áreas.

    “Não tivemos energia suficiente, nem intensidade suficiente”, disse Quansah aos canais do clube Leverkusen. “Não é o fim do mundo, temos que ter isso em mente. Ainda há muitos jogos e meses importantes pela frente. Queremos nos classificar para a Liga dos Campeões, é claro. E para isso, temos que vencer jogos, é disso que se trata no final da temporada.”

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    Nwaneri marca o gol da vitória do Marselha no final da partida

    O empréstimo de Ethan Nwaneri do Arsenal ao Marselha ainda não rendeu frutos. Ele começou com um gol pelo OM, marcando em sua estreia na vitória por 3 a 1 contra o Lens, candidato ao título da Ligue 1, mas jogou apenas mais de uma hora em uma das seis partidas seguintes. A saída do técnico Roberto De Zerbi e a turbulência geral que envolve o Marselha não ajudaram emnada.

    Mas o domingo pode ter sido um ponto de virada na passagem de Nwaneri pela França. Ele entrou como substituto nos últimos 27 minutos da partida em casa contra o rival Lyon, quando o jogo estava empatado em 1 a 1, e embora os visitantes tenham voltado à frente logo após a entrada do inglês, Pierre-Emerick Aubameyang empatou novamente para o OM nos minutos finais.

    Então, em um último ataque avassalador, Nwaneri avançou pela esquerda e colocou a bola na bandeja com um cruzamento rasteiro delicioso para Aubameyang, seu ex-companheiro no Arsenal, empurrar para o gol e enlouquecer o Stade Velodrome.

    Com esse resultado, o Marselha ficou a dois pontos do Lyon, terceiro colocado, última vaga direta para a Liga dos Campeões na Ligue 1.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-TWENTE-FEYENOORDAFP

    Sterling enfrenta dificuldades em sua segunda partida pelo Feyenoord

    É justo dizer que Raheem Sterling ainda está sentindo os efeitos de ter sido excluído da equipe titular do Chelsea na primeira metade da temporada 2025-26, que veio na sequência de um ano decepcionante emprestado ao Arsenal. O ala tem um novo lar em Roterdã, no Feyenoord de Robin van Persie, que ocupa a segunda posição na Eredivisie, mas está a impressionantes 17 pontos atrás do líder PSV. Embora o sonho do título esteja praticamente morto, eles ainda podem garantir a qualificação automática para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

    No entanto, eles precisarão mudar de atitude. Sterling fez sua estreia saindo do banco na semana passada, durante a vitória pouco convincente do Feyenoord por 2 a 1 em casa contra o Telstar, que luta contra o rebaixamento, e foi derrotado por 2 a 0 pelo Twente em seu segundo jogo no domingo.

    O ícone inglês teve meia hora de jogo — “Sterling não pode jogar mais do que meia hora”, foi a mensagem de Van Persie após a partida —, enquanto os visitantes tentavam se recuperar de um gol atrás. Para seu crédito, Sterling tentou entrar no jogo, mas sua execução foi ruim, não conseguindo completar nenhum dos seus três dribles e vencendo apenas dois dos seus sete duelos.

    A maioria das críticas foi direcionada a Van Persie, com os jogadores sendo desculpados por causa de uma suposta falta de instruções táticas. O ex-astro do Ajax e do PSV, Kenneth Perez, disse à ESPN: “Foi um caos. Havia olhares acusadores para tudo e todos. Ninguém estava feliz. Se você não sabe o que fazer e como resolver as coisas, você não fica feliz.

    Tive a sorte de ter ótimos treinadores que sabiam implementar táticas durante as partidas. Treinadores que tinham dois ou três cenários em mente antes do jogo. Isso te deixava confiante em campo. O Feyenoord parecia uma galinha sem cabeça. Não há orientação vinda da comissão técnica. Não há absolutamente nenhuma comunicação. Hoje foi péssimo.”

  • Jesse Lingard FC Seoul 2025Getty

    Lingard está prestes a fazer uma transferência sensacional para o Brasil

    Para encerrar a análise desta semana, temos algumas notícias sobre a mais recente aventura de Jesse Lingard. Após dois anos agitados na Coreia do Sul, jogando pelo FC Seoul, o jogador formado na academia do Manchester United está levando seu talento para a América do Sul.

    Um habitual do “Brits Abroad” fora da Europa, Lingard assinará em breve um contrato com o Corinthians, um dos grandes clubes brasileiros, o que lhe permitirá voltar a jogar ao lado do seu antigo companheiro de equipa Memphis Depay. Os dois jogaram juntos durante os dois anos em que o holandês esteve no Old Trafford, mas já não jogam juntos há quase uma década.

    Agora com 33 anos, Lingard parece estar passando o crepúsculo de sua carreira tentando completar o desafio do pentágono do Football Manager na vida real. É justo.

0