Sean Walsh

Traduzido por

O Tottenham desperdiçou sua chance de dominar o norte de Londres — e o Arsenal pode não lhe dar outra oportunidade

Durante a maior parte de sua existência como rivais, o Arsenal levou a melhor sobre o Tottenham. Seja desde 1913, quando o Woolwich Arsenal se mudou para o território do Spurs, ao norte do rio Tâmisa, desde 1919, quando os Gunners derrotaram o Tottenham e foram eleitos para a Liga de Futebol, ou ao conquistar o título duas vezes em White Hart Lane, o time vermelho deste conflito tem sido frequentemente superior.

Ainda houve períodos de supremacia do Tottenham. Vêm à mente os vencedores de duas competições e colecionadores de troféus da década de 1960 e, mais recentemente, o Spurs teve a chance de se distanciar do Arsenal quando este atingiu seu ponto mais baixo do século XXI. Infelizmente, esses papéis se inverteram completamente, voltando ao status quo.

A GOAL traz para você a história de como o Tottenham perdeu o controle do norte de Londres para o Arsenal — talvez para sempre.

    Os últimos anos de Wenger

    Antes de Arsene Wenger se tornar conhecido como o homem da FIFA que tentava radicalizar a regra do impedimento sem motivo aparente, ele era um técnico de futebol lendário que revolucionou o futebol inglês. Amplamente reconhecido por transformar o recrutamento e a saúde entre os times da Premier League, o Arsenal de Wenger conquistou três títulos da Premier League, tornando-se o primeiro time desde o Preston North End, no século XIX, a passar uma temporada inteira invicto. A campanha de 2003-04 foi a segunda vez que os Gunners conquistaram o campeonato no estádio do Tottenham.

    No entanto, essa continua sendo a última vez que o Arsenal foi coroado campeão inglês. Wenger, apesar das ofertas de times como o Real Madrid, optou por permanecer no clube enquanto este passava por oito anos de gestão de dívidas causadas pela mudança de Highbury para o Emirates Stadium, que custou 390 milhões de libras. Durante esse período, o Arsenal não pôde gastar tão generosamente quanto seus rivais — com as regras do Fair Play Financeiro entrando em vigor apenas em 2011 — e teve que vender jogadores importantes para equilibrar as contas.

    O Arsenal encerrou um jejum de nove anos sem títulos em 2014, conquistando a FA Cup, enquanto naquele verão parecia ter se livrado das restrições financeiras que pesavam tanto sobre Wenger e o clube há quase uma década. Infelizmente, o futebol havia mudado muito até aquele momento, e os debates sobre o futuro de Wenger nunca realmente terminaram depois que começaram por volta de 2013, enquanto o barulho só se amplificou na nova era das mídias sociais.

    No final da temporada 2016-17, pela primeira vez sob o comando de Wenger, o Arsenal não conseguiu terminar entre os quatro primeiros colocados da Premier League. Ele permaneceria no cargo por apenas mais uma temporada antes de se aposentar.

    A revolução de Pochettino

    Em meio às discussões parlamentares e referendos dos torcedores sobre Wenger, o Tottenham estava silenciosamente se reorganizando. Mauricio Pochettino foi nomeado treinador principal, mais tarde promovido a técnico, em 2014, e conquistou os torcedores com seu estilo de alta intensidade e comportamento simpático. Enquanto antes treinadores populares como Martin Jol e Harry Redknapp faziam com que o quarto lugar parecesse o limite das capacidades do Spurs, Pochettino quebrou esse teto de vidro.

    O Tottenham disputou com o Leicester City o título de 2015-16, embora tenha chegado a apenas quatro pontos dos Foxes, que viviam um conto de fadas, no final da temporada. Um colapso inexplicável fez com que o Spurs caísse para o terceiro lugar no último dia, atrás do Arsenal, lembrando a todos que o equilíbrio de poder ainda não havia mudado no norte de Londres.

    Uma temporada depois, isso definitivamente havia mudado. Em abril de 2017, pela primeira vez em 22 anos, o Spurs cancelou a tradição do Arsenal do “St Totteringham's Day” — a data em que se torna matematicamente impossível para o Tottenham terminar à frente dos Gunners — ao derrotar o time de Wenger por 2 a 0 no último clássico do norte de Londres no antigo White Hart Lane.

    “O Spurs mereceu a vitória, temos que aceitar isso e analisar. É muito decepcionante, mas o objetivo no início da temporada não é terminar acima do Spurs, é ganhar o campeonato. Eles merecem”, disse Wenger, desanimado, após a partida.

    Os jogadores de Pochettino terminariam com um recorde do clube de 86 pontos, ficando atrás apenas do Chelsea, campeão com 93 pontos. Isso mostrou que o time do Spurs não era um sucesso passageiro e merecia fazer parte dos “seis grandes” da Premier League.

    Os quase campeões da Europa

    O Tottenham teve sua chance de tirar definitivamente o controle do norte de Londres do Arsenal. Eles tinham um dos treinadores mais promissores do mundo, Pochettino, que formou um núcleo jovem de estrelas como Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min e Christian Eriksen, misturado com a experiência de Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld e Mousa Dembele.

    O time titular do Spurs, que havia flertado com o título, estava entre os melhores da Europa, mas ainda carecia de profundidade. Não ajudou o fato de terem que deixar White Hart Lane, onde ficaram invictos durante toda a temporada 2016-17, para passar um ano e meio em Wembley antes de retornar ao Tottenham Hotspur Stadium.

    Enquanto isso, parecia haver sempre algum tipo de guerra civil dentro do Arsenal, antes e depois da saída de Wenger em 2018. Jack Wilshere era melhor do que Aaron Ramsey, apesar de ambos estarem constantemente lesionados? A equipe deveria ser construída em torno de Mesut Ozil ou Alexis Sanchez? Por que Shkodran Mustafi ainda está jogando? Unai Emery era o homem certo para assumir o cargo de Wenger?

    Havia um senso de união no Tottenham que havia se desgastado no Arsenal desde a conquista do título em 2004. Todos no Spurs pareciam estar na mesma página, até que Pochettino, em maio de 2018, pela primeira vez como técnico, pediu à diretoria que o ajudasse no mercado de transferências. Eles responderam não contratando nenhum jogador novo nas duas janelas de transferências seguintes.

    No entanto, contra todas as expectativas, o Tottenham chegou à sua primeira final da Liga dos Campeões em 2018-19, escapando de um grupo difícil após conquistar um ponto em três jogos, eliminando o favorito Manchester City por meio de uma decisão controversa do VAR e marcando com o último chute da semifinal contra o Ajax. O Arsenal também se classificou para a final da Liga Europa, mas o clima entre seus torcedores não melhorou.

    Nas três semanas que antecederam as duas finais, muitos torcedores do Arsenal ficaram inquietos com a possibilidade de o Tottenham vencer a Liga dos Campeões antes deles. O que aconteceu na Liga Europa foi insignificante em comparação com a ideia de o Spurs se tornar o rei da Europa. Foi um grande alívio quando a equipe de Pochettino perdeu por 2 a 0 para o Liverpool, amenizando o golpe da derrota do Gunners por 4 a 1 para o Chelsea.

    Essa foi a oportunidade mais clara e próxima que o Tottenham já teve de dominar o norte de Londres em uma escala tão significativa.

    Curto prazo vs longo prazo

    Quase seis meses após a final da Liga dos Campeões, o presidente do Tottenham, Daniel Levy, tomou a controversa decisão de substituir Pochettino por José Mourinho, na esperança de que “o Especial” transformasse o Spurs de quase vencedor em vencedor. Alguns relatos também afirmaram que Levy estava preocupado com o fato de o Arsenal estar considerando Mourinho como sucessor do criticado Emery, que foi demitido duas semanas após Pochettino.

    Levy afirmou no documentário do Spurs para a Amazon Prime, “All or Nothing”, que considerava Mourinho um dos dois melhores treinadores do futebol naquele momento, mesmo apesar de seu histórico recente de baixo desempenho e demissão do Chelsea e do Manchester United. Mourinho terminou em sexto lugar na temporada 2019-20 e foi demitido dias antes da final da Carabao Cup 2020-21 contra o Manchester City, para grande confusão dos jogadores, mesmo sendo impopular entre os torcedores.

    O Arsenal seguiu um caminho diferente. Enquanto o Tottenham pensava no curto prazo, os Gunners se despojavam de tudo e planejavam o futuro. O ex-capitão Mikel Arteta, que era assistente de Pep Guardiola no Manchester City e quase sucedeu Wenger em 2018, foi nomeado técnico principal. Assim como Pochettino, ele impressionaria a diretoria o suficiente para receber o título de técnico mais tarde.

    Houve várias outras mudanças nos bastidores do Emirates Stadium, com Edu Gaspar — parte dos “Invencíveis” de 2003-04 — promovido de diretor técnico a diretor esportivo, enquanto Raul Sanllehi saiu para ser substituído por Vinai Venkatesham como CEO.

    O Arsenal de Arteta, liderado pelas heroicas atuações de Pierre-Emerick Aubameyang, venceu a FA Cup 2019-20, embora tenha ficado em oitavo lugar na Premier League por duas temporadas consecutivas — o pior resultado desde a era pré-Wenger. No entanto, havia um consenso de que a reconstrução levaria mais alguns anos para dar frutos.

    Arteta supera mais um

    A campanha de 2021-22 trouxe de volta os dias felizes de uma disputa direta entre os rivais do norte de Londres pelo quarto lugar, novamente baseada em filosofias completamente diferentes. O Arsenal superou um fraco início de temporada e manteve Arteta, que contava com uma nova geração de estrelas como Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli para mudar a sorte do time. O Spurs, por outro lado, demitiu o novo técnico Nuno Espirito Santo após 10 jogos, trazendo o ex-técnico do Chelsea, Antonio Conte.

    Ao entrar nos últimos três meses da temporada, ficou claro que o Spurs e o Arsenal eram os únicos candidatos sérios à última vaga na Liga dos Campeões. Para adicionar mais emoção à disputa, houve um clássico remarcado para a penúltima semana da campanha, com a partida original adiada em circunstâncias controversas, já que o Arsenal reclamou que não tinha jogadores suficientes disponíveis. O Tottenham entrou em campo sabendo que uma derrota levaria o Arsenal a garantir o quarto lugar, enquanto ainda precisava que os Gunners perdessem pontos para ultrapassá-los.

    Os jogadores de Conte venceram por 3 a 0, enquanto o jovem time de Arteta perdeu para o Newcastle dias depois, permitindo que o Spurs voltasse a ficar acima deles entre os quatro primeiros. Grande parte do discurso nas últimas semanas daquela temporada centrou-se no que a qualificação para a Liga dos Campeões significaria para os seus futuros respetivos e interligados; o Spurs era apontado para voltar a ser candidato ao título, tendo feito o suficiente para manter Conte, Kane e Son, enquanto o Arsenal ainda estava a alguns anos desse estatuto. Não podíamos estar mais errados.

    Clube com um plano

    O fracasso em garantir a qualificação para a Liga dos Campeões pouco importou para os planos do Arsenal para o verão de 2022, já que o clube contratou Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko do Manchester City, além de receber de volta William Saliba, que teve uma passagem frutífera por empréstimo pelo Marselha. As contratações de destaque do Tottenham foram Richarlison, Yves Bissouma, Clement Lenglet por empréstimo e o veterano Ivan Perisic.

    Conte, que nunca conseguiu equilibrar o futebol europeu com o nacional, explodiu durante uma coletiva de imprensa extraordinária em março de 2023 e foi demitido logo depois, com o clube e o técnico nunca tendo chegado a um acordo sobre sua visão. Na época, o Spurs estava em quinto lugar, enquanto o Arsenal estava vários pontos à frente na liderança da tabela e sendo recompensado por sua paciência em um plano de longo prazo. Eles ainda não conquistaram seu primeiro título, mas três segundos lugares consecutivos não são desprezíveis, a menos que você seja o Manchester City ou o Liverpool, e especialmente se você for o Tottenham.

    Esse renascimento abriu novas oportunidades no mercado para o Arsenal, que disputou com o City a contratação de Declan Rice por £ 105 milhões em 2023, após uma disputa pelo título, uma demonstração de intenção que o Spurs nunca mostrou quando estava em uma posição semelhante.

    O Tottenham tem demonstrado disposição para dar tempo aos seus treinadores principais, mas tem se comprometido muito pouco em realmente apoiá-los, melhorando o elenco. Como Ange Postecoglou atestou no podcast Stick To Football da Sky Bet na semana passada, sua recompensa por levar o Spurs ao quinto lugar após vender o artilheiro histórico Kane foi a contratação de um jogador comprovado na Premier League (Dominic Solanke) e três adolescentes.

    O australiano teve que vencer a Liga Europa na última temporada, sacrificando a campanha nacional, porque o Spurs simplesmente não tinha força suficiente — lembre-se, um problema desde a era Pochettino — para competir em várias frentes. Thomas Frank merecia ser demitido no início deste mês, mas ele também foi decepcionado pela hierarquia agora liderada pelo ex-chefe do Arsenal, Venkatesham, que deixou o Emirates pouco antes de o clube emergir novamente como uma potência.

    De volta ao topo

    Não há dúvida de que o atual mal-estar do Tottenham foi agravado pelo relativo sucesso do Arsenal nos últimos anos. Os torcedores dos Gunners estão começando a perceber que, assim como seus colegas do Spurs na época de Pochettino, os times que você mais ama não são necessariamente aqueles que realmente ganham troféus.

    Mas essa recompensa certamente está ao alcance do Arsenal. Quando eles conquistarem um troféu importante e realizarem o desfile, a capital poderá ter que entrar em uma espécie de lockdown. Afinal, eles são o maior clube de Londres e os frutos de seu trabalho acabarão provando isso.

    Por exemplo, cerca de 70.000 pessoas se aglomeraram nas ruas para a última parada do Chelsea em 2015. O Tottenham recebeu cerca de 150.000 pessoas na sua parada no verão passado, após vencer a Liga Europa. Os torcedores do Arsenal tiveram que ouvir durante todo o verão sobre os supostos “campeões da Europa”, mas o seu dia de glória está chegando e seus rivais de todo o país vão saber disso.

    Lutadores contra o rebaixamento contra candidatos ao tetracampeonato

    O clássico do norte de Londres é um dos maiores jogos do calendário do futebol inglês, mas existe um risco real de que ele não seja disputado na próxima temporada.

    Dependendo dos resultados em outros jogos, o Spurs pode entrar no clássico em 17º lugar, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O time ainda não conquistou nenhuma vitória em competições nacionais em 2026 e chamou Igor Tudor para salvá-lo do rebaixamento antes de uma possível reunião com Pochettino no verão. Os torcedores que estavam presentes quando o Tottenham foi rebaixado pela última vez da primeira divisão, em 1976-77, afirmam que há semelhanças gritantes com esta temporada e que a ameaça de disputar o Campeonato Inglês no ano que vem está longe de ser alarmismo.

    O Arsenal, por sua vez, tem a chance de registrar a quarta vitória consecutiva no Tottenham Hotspur Stadium. Para efeito de comparação, o Spurs só venceu duas vezes no Emirates. Os Gunners também são favoritos para vencer todas as quatro competições em que ainda estão nesta temporada, o que significa que os caminhos desses dois clubes não poderiam estar mais distantes do que estão agora.

    O norte de Londres ficará vermelho por um bom tempo, independentemente do resultado de domingo, e é incompreensível como o Tottenham conseguiu não apenas perder sua vantagem nessa corrida armamentista, mas também ser completamente revertido — e além.

