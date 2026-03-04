Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Aston Villa: João Pedro é especial! O herói do hat-trick reacende as esperanças do Blues de ficar entre os cinco primeiros, enquanto Liam Rosenior obtém uma resposta perfeita

O Chelsea ficou atrás no placar aos três minutos. Leon Bailey passou por Jorrel Hato e cruzou devagar para a área, onde Ollie Watkins segurou Wesley Fofana e permitiu que Douglas Luiz aparecesse na frente de Reece James para converter.

Mas os visitantes finalmente empataram após a marca de meia hora. Enzo Fernandez encontrou Malo Gusto na ala direita, e o francês fez um cruzamento preciso para João Pedro empurrar para o fundo do gol.

Pouco antes do intervalo, o Villa pensou que tinha voltado à frente. O Chelsea avançou com muitos jogadores, e um passe errado de James permitiu que os donos da casa contra-atacassem em velocidade, com Watkins marcando após correr por trás. No entanto, ele foi considerado impedido por uma questão de centímetros após uma verificação do VAR, e o Blues se safou.

No último dos oito minutos adicionais no final do primeiro tempo, o Chelsea passou à frente pela primeira vez. O animado Alejandro Garnacho manteve a bola bem pela esquerda antes de encontrar Fernandez dentro da área, e ele tocou a bola para Pedro - em posição legal por uma margem mínima, em contraste com a jogada anterior de Watkins - para converter de um ângulo fechado.

Após o intervalo, Cole Palmer marcou o terceiro gol do Chelsea. A bola de James para dentro da área foi afastada por Emiliano Martinez, mas o camisa 10 do Blues estava à disposição para aproveitar o rebote e ampliar a vantagem dos visitantes.

Pedro completou seu hat-trick aos 64 minutos. Palmer explorou a linha alta do Villa com um belo passe para Garnacho, que de forma altruísta cruzou para Pedro empurrar para o gol vazio. Felizmente para o Villa, esse foi o fim dos gols do Blues naquela noite.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Villa Park...