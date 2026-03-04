Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea Aston Villa GFXGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Aston Villa: João Pedro é especial! O herói do hat-trick reacende as esperanças do Blues de ficar entre os cinco primeiros, enquanto Liam Rosenior obtém uma resposta perfeita

O Chelsea aumentou suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada com uma vitória enfática por 4 a 1 sobre o Aston Villa na noite de terça-feira. O time azul havia passado três jogos sem vencer na Premier League, o que enfraqueceu significativamente suas chances de terminar entre os cinco primeiros, mas respondeu a muitas críticas com uma excelente vitória de virada em West Midlands.

O Chelsea ficou atrás no placar aos três minutos. Leon Bailey passou por Jorrel Hato e cruzou devagar para a área, onde Ollie Watkins segurou Wesley Fofana e permitiu que Douglas Luiz aparecesse na frente de Reece James para converter.

Mas os visitantes finalmente empataram após a marca de meia hora. Enzo Fernandez encontrou Malo Gusto na ala direita, e o francês fez um cruzamento preciso para João Pedro empurrar para o fundo do gol.

Pouco antes do intervalo, o Villa pensou que tinha voltado à frente. O Chelsea avançou com muitos jogadores, e um passe errado de James permitiu que os donos da casa contra-atacassem em velocidade, com Watkins marcando após correr por trás. No entanto, ele foi considerado impedido por uma questão de centímetros após uma verificação do VAR, e o Blues se safou.

No último dos oito minutos adicionais no final do primeiro tempo, o Chelsea passou à frente pela primeira vez. O animado Alejandro Garnacho manteve a bola bem pela esquerda antes de encontrar Fernandez dentro da área, e ele tocou a bola para Pedro - em posição legal por uma margem mínima, em contraste com a jogada anterior de Watkins - para converter de um ângulo fechado.

Após o intervalo, Cole Palmer marcou o terceiro gol do Chelsea. A bola de James para dentro da área foi afastada por Emiliano Martinez, mas o camisa 10 do Blues estava à disposição para aproveitar o rebote e ampliar a vantagem dos visitantes.

Pedro completou seu hat-trick aos 64 minutos. Palmer explorou a linha alta do Villa com um belo passe para Garnacho, que de forma altruísta cruzou para Pedro empurrar para o gol vazio. Felizmente para o Villa, esse foi o fim dos gols do Blues naquela noite.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Villa Park...

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Filip Jorgensen (6/10):

    Uma surpresa na escalação inicial, com Robert Sanchez ficando no banco. Provavelmente poderia ter se saído um pouco melhor no primeiro gol de Luiz, mas fez algumas defesas impressionantes depois disso.

    Malo Gusto (7/10):

    Fez um cruzamento excelente para Pedro empatar o jogo, o que animou a noite do Chelsea. Deveria ter feito mais assistências, dado o espaço que teve à medida que o jogo se abriu. Foi substituído por Lavia.

    Wesley Fofana (5/10):

    Reintegrou-se à equipe titular após cumprir suspensão de uma partida. Foi muito passivo, tanto no primeiro gol do Villa quanto no restante da partida. Foi substituído por Adarabioyo.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Teve que estar atento e consertar muitos dos erros cometidos por Fofana.

    Jorrel Hato (6/10):

    Provavelmente poderia ter feito melhor para impedir Bailey de marcar o gol de Luiz, mas quase não foi incomodado pelo ala jamaicano a partir daquele momento.

    • Publicidade
  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Reece James (6/10):

    Não convenceu na disputa pelo meio-campo. Fez alguns passes errados e foi um pouco mais lento na maioria dos duelos. Pelo menos melhorou com o decorrer do jogo.

    Moises Caicedo (7/10):

    De longe, o jogador mais calmo do Chelsea nos primeiros momentos após o time ter ficado atrás no placar. Sua calma foi crucial para a recuperação.

    Enzo Fernandez (9/10):

    Uma de suas melhores atuações com a camisa do Chelsea, abrindo continuamente o Villa com uma série de passes impressionantes. Assistência muito inteligente para o segundo gol de Pedro. Substituído por Cucurella.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cole Palmer (8/10):

    Um jogador que demora a entrar no jogo. Mostrou-se muito hesitante na primeira parte, mas renasceu após o intervalo, marcando um golo e desempenhando um papel fundamental no quarto golo. Foi substituído por Delap.

    João Pedro (10/10):

    O melhor camisa 9 do Brasil? O ex-jogador do Brighton certamente está provando isso. Um magnífico hat-trick com finalizações dignas de um verdadeiro atacante. Brilhante durante toda a partida. Foi substituído por Santos para descansar.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Contratado para substituir Pedro Neto, suspenso, o ala português terá que se esforçar para recuperar a vaga. Garnacho foi uma ameaça constante pela esquerda do Chelsea e frequentemente liderou os contra-ataques rápidos. Conseguiu uma assistência merecida para Pedro marcar seu hat-trick.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    Substitutos e treinador

    Romeo Lavia (6/10):

    Entrou no final do jogo, substituindo Gusto.

    Marc Cucurella (6/10):

    Retornou após lesão, substituindo Fernandez.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Entrou no lugar de Fofana.

    Liam Delap (N/A):

    Entrou no final do jogo no lugar de Palmer.

    Andrey Santos (N/A):

    Substituiu seu compatriota Pedro.

    Liam Rosenior (9/10):

    Que maneira incrível do Chelsea encerrar sua recente fase ruim na Premier League. Rosenior acertou em cheio no plano de jogo, explorando repetidamente a linha alta do Villa.

Copa da Inglaterra
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Liga Europa
Lille crest
Lille
LIL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0