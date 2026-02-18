Getty Images Sport
Traduzido por
Axel Disasi fala sobre sua experiência “louca” no “esquadrão antibombas” do Chelsea após fechar sua transferência para o West Ham
- Getty Images Sport
O exílio de Disasi no Chelsea
Disasi ingressou no Chelsea vindo do AS Monaco no verão de 2023 e fez 44 partidas em todas as competições durante sua temporada de estreia sob o comando do técnico Mauricio Pochettino. No entanto, depois que Enzo Maresca substituiu o argentino, Disasi viu seu tempo de jogo reduzido significativamente e jogou apenas 17 vezes na primeira metade de 2024-25 antes de ser emprestado ao Aston Villa.
O jogador da seleção francesa deveria sair novamente durante a janela de transferências do verão, mas não conseguiu encontrar outro clube e foi enviado para treinar com o “time reserva” do Chelsea, que também incluía Raheem Sterling, longe do time principal. Ele acabou sendo reintegrado ao time principal pelo novo técnico Liam Rosenior antes de partir para o West Ham no último dia da janela de transferências do inverno.
Situação “louca” na “equipe de desativação de bombas”
Em entrevista ao podcast interno do West Ham, Disasi descreveu suas experiências no Chelsea e por que está grato por ter se juntado ao Hammers.
“Tem sido muito bom, minha situação anterior era um pouco complicada. Para mim, estar aqui é algo positivo, é ótimo fazer parte de algo”, disse ele.
“No Chelsea, o período foi um pouco louco, mas minha formação me ajudou a superar isso. Mantive-me focado, trabalhei duro e sempre me certifiquei de manter a cabeça no lugar.
Minha família me ajudou muito a superar isso. Durante esse período, percebi que minha formação me ajudou muito.”
- Getty Images Sport
A tia de Disasi é torcedora do West Ham.
Disasi continuou afirmando que sua tia é torcedora do West Ham e que ela teria preferido que ele se juntasse a eles em vez do Chelsea.
Ele acrescentou: “Minha tia é torcedora do West Ham, o West Ham é o time dela. Quando assinei com o Chelsea, ela ficou feliz, mas também disse: ‘Ah, eu teria preferido o West Ham’. Agora que estou aqui, ela está feliz.”
O que vem a seguir para Disasi?
Disasi não havia disputado nenhum minuto competitivo de futebol nesta temporada até chegar ao London Stadium, e já fez três partidas pelo seu novo clube. O West Ham, que luta contra o rebaixamento da Premier League e ocupa a 18ª posição, recebe o Bournemouth neste sábado.
Publicidade