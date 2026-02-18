Disasi ingressou no Chelsea vindo do AS Monaco no verão de 2023 e fez 44 partidas em todas as competições durante sua temporada de estreia sob o comando do técnico Mauricio Pochettino. No entanto, depois que Enzo Maresca substituiu o argentino, Disasi viu seu tempo de jogo reduzido significativamente e jogou apenas 17 vezes na primeira metade de 2024-25 antes de ser emprestado ao Aston Villa.

O jogador da seleção francesa deveria sair novamente durante a janela de transferências do verão, mas não conseguiu encontrar outro clube e foi enviado para treinar com o “time reserva” do Chelsea, que também incluía Raheem Sterling, longe do time principal. Ele acabou sendo reintegrado ao time principal pelo novo técnico Liam Rosenior antes de partir para o West Ham no último dia da janela de transferências do inverno.