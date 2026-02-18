Goal.com
Sean Walsh

Traduzido por

Axel Disasi fala sobre sua experiência “louca” no “esquadrão antibombas” do Chelsea após fechar sua transferência para o West Ham

Axel Disasi admitiu que precisa contar com o apoio da sua família depois de ter sido relegado para a “equipe reserva” do Chelsea durante o seu tempo em Stamford Bridge. O zagueiro francês garantiu uma transferência para o West Ham United por empréstimo até o final da temporada 2025-26, no final da janela de transferências de inverno, dando a si mesmo a oportunidade de jogar novamente na Premier League depois de ter sido preterido no oeste de Londres.

    O exílio de Disasi no Chelsea

    Disasi ingressou no Chelsea vindo do AS Monaco no verão de 2023 e fez 44 partidas em todas as competições durante sua temporada de estreia sob o comando do técnico Mauricio Pochettino. No entanto, depois que Enzo Maresca substituiu o argentino, Disasi viu seu tempo de jogo reduzido significativamente e jogou apenas 17 vezes na primeira metade de 2024-25 antes de ser emprestado ao Aston Villa.

    O jogador da seleção francesa deveria sair novamente durante a janela de transferências do verão, mas não conseguiu encontrar outro clube e foi enviado para treinar com o “time reserva” do Chelsea, que também incluía Raheem Sterling, longe do time principal. Ele acabou sendo reintegrado ao time principal pelo novo técnico Liam Rosenior antes de partir para o West Ham no último dia da janela de transferências do inverno.

  • Situação “louca” na “equipe de desativação de bombas”

    Em entrevista ao podcast interno do West Ham, Disasi descreveu suas experiências no Chelsea e por que está grato por ter se juntado ao Hammers.

    “Tem sido muito bom, minha situação anterior era um pouco complicada. Para mim, estar aqui é algo positivo, é ótimo fazer parte de algo”, disse ele.

    “No Chelsea, o período foi um pouco louco, mas minha formação me ajudou a superar isso. Mantive-me focado, trabalhei duro e sempre me certifiquei de manter a cabeça no lugar.

    Minha família me ajudou muito a superar isso. Durante esse período, percebi que minha formação me ajudou muito.”

    A tia de Disasi é torcedora do West Ham.

    Disasi continuou afirmando que sua tia é torcedora do West Ham e que ela teria preferido que ele se juntasse a eles em vez do Chelsea.

    Ele acrescentou: “Minha tia é torcedora do West Ham, o West Ham é o time dela. Quando assinei com o Chelsea, ela ficou feliz, mas também disse: ‘Ah, eu teria preferido o West Ham’. Agora que estou aqui, ela está feliz.”

  • O que vem a seguir para Disasi?

    Disasi não havia disputado nenhum minuto competitivo de futebol nesta temporada até chegar ao London Stadium, e já fez três partidas pelo seu novo clube. O West Ham, que luta contra o rebaixamento da Premier League e ocupa a 18ª posição, recebe o Bournemouth neste sábado.

0