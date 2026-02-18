Marselha nomeia novo treinador após a saída de Roberto De Zerbi, em uma reviravolta dramática na temporada

Um comunicado do clube dizia: “O Olympique de Marselha tem o prazer de anunciar a nomeação de Habib Beye como treinador da equipe profissional.

Habib Beye construiu uma carreira única no futebol francês, primeiro como jogador combativo e respeitado, depois como treinador ambicioso e ponderado.

Habib Beye rapidamente abraçou a carreira de treinador. Ele estava ansioso para voltar aos gramados e naturalmente encontrou seu lugar nas laterais do campo. Em 2021, ele assumiu o comando do Red Star FC. Em uma liga exigente, ele impôs uma identidade clara: disciplina, intensidade e ambição. Seu estilo de gestão baseava-se em padrões elevados e na responsabilidade dos jogadores, em linha com o que ele encarnava em campo. Campeão nacional em 2004, ele levou o Red Star à Ligue 2, mas deixou o clube para ir para o Stade Rennais.

“Terça-feira, 18 de fevereiro de 2018, marca o retorno de Habib Beye ao Olympique de Marseille. Do gramado verde do Orange Velodrome à linha lateral do estádio Boulevard Michelet, ele parece ter fechado o ciclo, mas a parte mais difícil provavelmente ainda está por vir, com os mesmos princípios que guiaram sua carreira de jogador: liderança, trabalho árduo e paixão.”