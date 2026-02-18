AFP
Marselha nomeia novo treinador após a saída de Roberto De Zerbi, em uma reviravolta dramática na temporada
De Zerbi é demitido do cargo de técnico do Marselha
De Zerbi decidiu deixar o Marselha por mútuo acordo na semana passada, após a humilhante derrota por 5 a 0 para o rival Paris Saint-Germain no Le Classique. O clube contratou Beye por um ano e meio, com o ex-astro senegalês disponível no mercado novamente após ser demitido pelo Rennes, rival da Ligue 1, poucos dias antes da saída de De Zerbi.
Beye apresentado como novo técnico do Marselha
Um comunicado do clube dizia: “O Olympique de Marselha tem o prazer de anunciar a nomeação de Habib Beye como treinador da equipe profissional.
Habib Beye construiu uma carreira única no futebol francês, primeiro como jogador combativo e respeitado, depois como treinador ambicioso e ponderado.
Habib Beye rapidamente abraçou a carreira de treinador. Ele estava ansioso para voltar aos gramados e naturalmente encontrou seu lugar nas laterais do campo. Em 2021, ele assumiu o comando do Red Star FC. Em uma liga exigente, ele impôs uma identidade clara: disciplina, intensidade e ambição. Seu estilo de gestão baseava-se em padrões elevados e na responsabilidade dos jogadores, em linha com o que ele encarnava em campo. Campeão nacional em 2004, ele levou o Red Star à Ligue 2, mas deixou o clube para ir para o Stade Rennais.
“Terça-feira, 18 de fevereiro de 2018, marca o retorno de Habib Beye ao Olympique de Marseille. Do gramado verde do Orange Velodrome à linha lateral do estádio Boulevard Michelet, ele parece ter fechado o ciclo, mas a parte mais difícil provavelmente ainda está por vir, com os mesmos princípios que guiaram sua carreira de jogador: liderança, trabalho árduo e paixão.”
O caos envolve o Marselha mesmo após a saída de De Zerbi
Em seu primeiro jogo logo após a saída de De Zerbi do clube, o Marselha recebeu o Strasbourg, clube irmão do Chelsea, no Stade Velodrome. Seus ultras esvaziaram uma arquibancada antes do início da partida em protesto contra a diretoria, enquanto relatos afirmam que alguns torcedores chegaram a tentar invadir a suíte presidencial.
O Marselha, sob o comando do técnico interino Jacques Abardonado, abriu o placar com Mason Greenwood no início da partida, antes de Amine Gouiri ampliar a vantagem logo após o intervalo. No entanto, Sebastian Nanasi descontou para os visitantes, e Joaquin Panichelli marcou um pênalti aos 97 minutos, garantindo um ponto para o time.
No domingo, Mehdi Benatia renunciou ao cargo de diretor esportivo, mas foi reintegrado em um acordo até o final da temporada apenas alguns dias depois. O presidente do clube, Pablo Longoria, continua sendo criticado pelos torcedores por mais uma temporada maluca na costa sul da França.
O que vem a seguir para o Marselha?
Beye, que conta com atacantes como Mason Greenwood e Ethan Nwaneri, tentará conquistar sua primeira vitória como técnico do Marselha na noite de sexta-feira, em um jogo fora de casa contra o Brest.
