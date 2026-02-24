Getty Images
Traduzido por
VÍDEO: Manuel Akanji, emprestado pelo Manchester City, comete erro grave e o Bodo/Glimt elimina o Inter, líder da Série A, da Liga dos Campeões
- AFP
O Inter tinha trabalho a fazer após a primeira partida
O Bodo surpreendeu ao vencer por 3 a 1 no Aspmyra Stadion na semana passada. O gol inicial de Sondre Brunstad Fet foi anulado por um empate de Francesco Pio Esposito antes do intervalo, mas dois gols rápidos de Jens Petter Hauge, ex-AC Milan, e Kaspar Hogh garantiram aos homens de Kjetil Knutsen uma vantagem confortável para o San Siro.
O Inter dominou a posse de bola em casa, mas não conseguiu abrir o placar por quase uma hora, e o Bodo ampliou sua vantagem no placar agregado graças a uma falha defensiva de Akanji, que perdeu a posse de bola na entrada da sua área, permitindo que Hauge marcasse.
Veja o erro de Akanji
Bastoni conseguiu o gol de honra após o belo remate de Evjen.
Enquanto o Inter pressionava por mais um gol em um empate que estava rapidamente se distanciando, o Bodo foi para o outro lado do campo e garantiu sua vaga nas oitavas de final, com Hakon Evjen marcando o segundo gol da noite. Alessandro Bastoni conseguiu diminuir a diferença para os donos da casa com a ajuda da tecnologia da linha do gol, mas isso pouco importou no resultado final, já que o Bodo conseguiu uma das maiores zebras da história da Liga dos Campeões.
- Getty Images Sport
Com quem o Bodo/Glimt pode jogar nas oitavas de final da Liga dos Campeões?
O Bodo descobrirá seus adversários para as oitavas de final da Liga dos Campeões durante o sorteio desta sexta-feira na sede da UEFA. Eles enfrentarão o Sporting CP ou o Manchester City na próxima fase.
O City já enfrentou o Bodo na fase de grupos em janeiro e, assim como o Inter, sofreu uma derrota por 3 a 1 no Círculo Polar Ártico. Hogh marcou duas vezes no primeiro tempo, antes de Hauge marcar aos 30 minutos do segundo tempo, enquanto o gol de Rayan Cherki segundos depois foi ofuscado por um cartão vermelho para Rodri quase imediatamente após balançar as redes.
Essa derrota ocorreu em meio a uma série de resultados ruins para o City, que desde então está invicto há oito jogos, vencendo sete deles. Após a derrota na Noruega, Pep Guardiola disse: “Eu sei o motivo pelo qual estamos passando por dificuldades agora — tenho 100% de certeza do que está acontecendo com a equipe. Então, vamos dar um pouco mais de tempo. Será suficiente? Não sei. A fragilidade - eu sei como ela será resolvida e os jogadores também sabem. A fragilidade não se resume a um único jogador. Eu sei qual é a solução para não ter fragilidade. Temos que mudar a dinâmica e vencer os jogos amanhã e na próxima quarta-feira e, se não terminarmos em oitavo, jogaremos em fevereiro para disputar mais partidas.”
Qualquer que seja o time que não empatar com o Bodo, o City ou o Sporting, terá que enfrentar o Real Madrid ou o Benfica. O Real lidera por 1 a 0 na primeira partida e vai para o jogo de volta no Bernabeu na quarta-feira.
Publicidade