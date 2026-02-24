O Bodo descobrirá seus adversários para as oitavas de final da Liga dos Campeões durante o sorteio desta sexta-feira na sede da UEFA. Eles enfrentarão o Sporting CP ou o Manchester City na próxima fase.

O City já enfrentou o Bodo na fase de grupos em janeiro e, assim como o Inter, sofreu uma derrota por 3 a 1 no Círculo Polar Ártico. Hogh marcou duas vezes no primeiro tempo, antes de Hauge marcar aos 30 minutos do segundo tempo, enquanto o gol de Rayan Cherki segundos depois foi ofuscado por um cartão vermelho para Rodri quase imediatamente após balançar as redes.

Essa derrota ocorreu em meio a uma série de resultados ruins para o City, que desde então está invicto há oito jogos, vencendo sete deles. Após a derrota na Noruega, Pep Guardiola disse: “Eu sei o motivo pelo qual estamos passando por dificuldades agora — tenho 100% de certeza do que está acontecendo com a equipe. Então, vamos dar um pouco mais de tempo. Será suficiente? Não sei. A fragilidade - eu sei como ela será resolvida e os jogadores também sabem. A fragilidade não se resume a um único jogador. Eu sei qual é a solução para não ter fragilidade. Temos que mudar a dinâmica e vencer os jogos amanhã e na próxima quarta-feira e, se não terminarmos em oitavo, jogaremos em fevereiro para disputar mais partidas.”

Qualquer que seja o time que não empatar com o Bodo, o City ou o Sporting, terá que enfrentar o Real Madrid ou o Benfica. O Real lidera por 1 a 0 na primeira partida e vai para o jogo de volta no Bernabeu na quarta-feira.