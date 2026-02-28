Revelado: Por que Erling Haaland não foi incluído na equipe do Manchester City para a importante viagem a Leeds

Se o City sair vitorioso em Elland Road, ficará a dois pontos do líder da Premier League, o Arsenal, tendo disputado o mesmo número de jogos. Os Gunners recebem o rival londrino Chelsea no Emirates Stadium no domingo, com o jogo do City contra o Crystal Palace, remarcado após a final da Carabao Cup, a ser disputado mais tarde na temporada.

Guardiola admitiu em sua coletiva de imprensa pré-jogo no início desta semana que a viagem a Leeds não é tão simples quanto parece. Ele disse: “Não dou nada como certo, é muito difícil [agora jogar pela defesa], antes eles sempre permitiam que você tivesse dois zagueiros centrais contra um atacante, ou três contra dois. Agora isso não é mais possível.

“Será a mesma coisa em Elland Road, marcação individual. Quando jogamos em Newcastle, isso aconteceu. Vi alguns vídeos do Nottingham Forest com o novo técnico [Vitor Pereira]. Sempre aconteceu contra o Liverpool. Essa é a realidade.

“A maioria das equipes joga assim. Você tem que se adaptar, ter uma alternativa quando isso acontece. Uma alternativa é jogar mais rápido na frente, se você ganhar a bola, é uma chance. Tivemos cinco ou seis chances incríveis contra o Newcastle, onde perdemos o último passe, quando podíamos correr.

Quando a equipe tem coragem de ir um contra um, se você consegue fazer algumas combinações para ganhar a bola, você pode correr. Dito isso, não é fácil, porque você pode fazer um passe mais seguro de dois metros do que um passe mais difícil de trinta metros.

“Sempre tentamos encontrar uma maneira de não usar apenas Erling ou um atacante nessa posição. Temos que ter mais variação e imprevisibilidade em nosso jogo para recuar e, depois disso, fazer outro tipo de jogo.

É assim: defender tão alto, homem a homem, e depois defender tão, tão fundo na área. Não há “blocos intermediários” e não há muito processo para fazer isso para muitas, muitas equipes. Mas estamos trabalhando nisso.”