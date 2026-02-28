Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Leeds: quem precisa de Erling Haaland? Antoine Semenyo e Rayan Cherki brilham enquanto os jogadores de Pep Guardiola diminuem a diferença para o Arsenal

O Leeds deveria ter aberto o placar aos três minutos. Marc Guehi caiu após uma dividida com Dominic Calvert-Lewin na linha do meio-campo, mas a falta não foi marcada e os donos da casa partiram para o ataque. O cruzamento de Brenden Aaronson para Calvert-Lewin, que estava sem marcação, foi desviado para fora.

Muitas outras chances foram desperdiçadas pelo Leeds até que outra oportunidade de ouro surgiu em um contra-ataque rápido, com Gianluigi Donnarumma se destacando para defender o chute de Aaronson, que pode ter estado impedido ao romper a última linha. Quase imediatamente, do outro lado do campo, Karl Darlow fez duas belas defesas instintivas em rápida sucessão para impedir Nico O'Reilly.

Com o último chute do primeiro tempo, o City passou à frente. A deliciosa bola de Rayan Cherki entre as linhas encontrou Rayan Ait-Nouri, que cruzou rasteiro para Antoine Semenyo empurrar para o gol.

Após o intervalo, o City esteve duas vezes perto de marcar com Omar Marmoush, que chutou para fora na trave mais próxima após outro cruzamento rasteiro, antes de chutar para fora após o chute inicial de Ruben Dias rolar até a trave mais distante. Darlow então fez uma grande defesa ao afastar uma cabeçada de Guehi após um escanteio.

O Leeds recuperou a intensidade na busca pelo empate no final da partida e quase conseguiu quando Jaka Bijol cabeceou para fora após um escanteio. Mas essa foi a melhor chance dos donos da casa, e os jogadores de Pep Guardiola seguraram o resultado para levar três pontos preciosos de volta ao Etihad.

O GOAL avalia os jogadores do City em Elland Road...