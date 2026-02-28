Goal.com
Man City Leeds
Sean Walsh

Traduzido por

Avaliações dos jogadores do Manchester City contra o Leeds: quem precisa de Erling Haaland? Antoine Semenyo e Rayan Cherki brilham enquanto os jogadores de Pep Guardiola diminuem a diferença para o Arsenal

O Manchester City ficou a dois pontos do líder da Premier League, o Arsenal, graças à vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Leeds United no sábado. O Leeds estava invicto nos últimos 25 jogos noturnos em Elland Road, mas viu essa sequência ser interrompida pelo City, que não contou com Erling Haaland, que desistiu da partida devido a uma pequena lesão.

O Leeds deveria ter aberto o placar aos três minutos. Marc Guehi caiu após uma dividida com Dominic Calvert-Lewin na linha do meio-campo, mas a falta não foi marcada e os donos da casa partiram para o ataque. O cruzamento de Brenden Aaronson para Calvert-Lewin, que estava sem marcação, foi desviado para fora.

Muitas outras chances foram desperdiçadas pelo Leeds até que outra oportunidade de ouro surgiu em um contra-ataque rápido, com Gianluigi Donnarumma se destacando para defender o chute de Aaronson, que pode ter estado impedido ao romper a última linha. Quase imediatamente, do outro lado do campo, Karl Darlow fez duas belas defesas instintivas em rápida sucessão para impedir Nico O'Reilly.

Com o último chute do primeiro tempo, o City passou à frente. A deliciosa bola de Rayan Cherki entre as linhas encontrou Rayan Ait-Nouri, que cruzou rasteiro para Antoine Semenyo empurrar para o gol.

Após o intervalo, o City esteve duas vezes perto de marcar com Omar Marmoush, que chutou para fora na trave mais próxima após outro cruzamento rasteiro, antes de chutar para fora após o chute inicial de Ruben Dias rolar até a trave mais distante. Darlow então fez uma grande defesa ao afastar uma cabeçada de Guehi após um escanteio.

O Leeds recuperou a intensidade na busca pelo empate no final da partida e quase conseguiu quando Jaka Bijol cabeceou para fora após um escanteio. Mas essa foi a melhor chance dos donos da casa, e os jogadores de Pep Guardiola seguraram o resultado para levar três pontos preciosos de volta ao Etihad.

O GOAL avalia os jogadores do City em Elland Road...

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Fez algumas boas defesas quando o City estava sob pressão.

    Matheus Nunes (6/10):

    O Leeds pressionou Nunes logo no início, mas não conseguiu manter a intensidade e ele teve mais espaço para respirar à medida que o jogo avançava.

    Ruben Dias (7/10):

    Assumiu o comando da defesa depois que o City foi dominado pela intensidade do Leeds.

    Marc Guehi (6/10):

    Não conseguiu lidar com a ameaça de Calvert-Lewin no primeiro tempo. Assim como Nunes, conseguiu controlar o jogo quando o Leeds recuou um pouco mais.

    Rayan Ait-Nouri (8/10):

    Teve uma noite em que se compreende porque é que ele também joga como extremo. Dançou pela ala e os adeptos do Leeds ficavam apreensivos sempre que ele subia pelo campo.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    Meio-campo

    Rodri (6/10):

    Não conseguiu lidar com a pressão do Leeds, mas conseguiu se recuperar quando a pressão diminuiu e fez uma boa exibição de passes.

    Bernardo Silva (6/10):

    Da mesma forma, viu-se a correr atrás de sombras quando os anfitriões estavam no seu melhor, mas isso pouco importou no final do jogo.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Entrou na área durante os períodos do jogo em que o City estava com dificuldades para avançar. Combinou bem com Cherki e Ait-Nouri pela esquerda. Foi substituído devido a uma lesão.

    Rayan Cherki (8/10):

    Teve liberdade para atuar entre o meio-campo e o ataque, movimentando-se entre as linhas e fazendo passes que desbloquearam a defesa do Leeds, incluindo o gol de Semenyo nos acréscimos do primeiro tempo. Foi substituído por Ake no final da partida.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (8/10):

    Marcou seu sexto gol pelo City com uma jogada digna de um artilheiro, aproveitando o cruzamento rasteiro de Ait-Nouri que atravessou a pequena área do Leeds.

    Omar Marmoush (5/10):

    Não conseguiu entrar no jogo no primeiro tempo e, após o intervalo, desperdiçou duas chances claras. Não aproveitou a rara ausência de Haaland. Foi substituído por Savinho.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    Substitutos e treinador

    Savinho (5/10):

    Entrou no lugar de Marmoush. De alguma forma, foi ainda menos perigoso do que o egípcio.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Substituiu O'Reilly, que se lesionou. Trouxe alguma energia num momento em que o City estava um pouco em baixo.

    Nathan Ake (N/A):

    Entrou no lugar de Cherki nos minutos finais.

    Pep Guardiola (7/10):

    O City teve dificuldades no início, mas manteve-se firme e o seu plano de jogo ajudou-o a superar um jogo difícil fora de casa.

