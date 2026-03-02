Getty Images Sport
O “assustador” William Saliba é subestimado?! A lenda do Arsenal, Martin Keown, elogia o zagueiro “guardião noturno” por manter os Gunners seguros na disputa pelo título da Premier League
Saliba marca na vitória do Chelsea
Saliba, que completará 25 anos no final deste mês, marcou seu primeiro gol da temporada na vitória do Arsenal por 2 a 1 em casa sobre o rival londrino Chelsea no domingo, abrindo uma vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City na liderança da tabela da Premier League, apesar de ter jogado uma partida a mais que a equipe de Pep Guardiola. Dada a proficiência dos Gunners em jogadas ensaiadas e o fato de os zagueiros Gabriel Magalhães e Jurrien Timber terem marcado três gols cada um no campeonato nesta temporada, foi uma surpresa para muitos que o altíssimo francês só tenha aberto sua conta em março.
O “Rolls Royce” Saliba ainda pode melhorar
Keown, em entrevista exclusiva ao GOAL, foi questionado se Saliba havia sido subestimado por não aparecer nas manchetes por marcar gols como seus colegas defensores.
“Quem o assiste todas as semanas sabe que ele é como um Rolls Royce que simplesmente ronrona pelo campo”, respondeu Keown. “Ele é muito sólido, muito consistente, e eles têm uma parceria única, são grandes amigos dentro e fora do campo. Acho que o próximo passo para ele é desenvolver sua liderança. Gabriel me parece ser o líder, mas esse é o próximo passo. Ele ainda é jovem e isso é algo que ele desenvolverá com o tempo, sem dúvida.”
A mobilidade de Saliba é uma grande vantagem no futebol moderno
Keown, que jogou 449 vezes pelo Arsenal em duas temporadas, conquistando sete troféus, jogou ao lado de alguns dos melhores defensores durante sua carreira, mas admitiu que adoraria ter jogado ao lado de Saliba e Gabriel, principalmente devido à forma como o futebol é jogado atualmente.
“Eu não me importaria de jogar com qualquer um desses dois, se eles me permitissem!”, acrescentou. “Tive a sorte de ter bons parceiros como Sol Campbell e Tony Adams por muitos anos, em muitos jogos.
Para mim, a defesa central é realmente muito importante agora. Sempre foi, mas acho que os laterais, quando estão construindo o jogo, muitas vezes não estão na zaga. Então, essa é a decisão, é isso que eles têm que monitorar. Eles são como os vigias noturnos, que orientam as pessoas a voltarem para ajudar e equilibrar os números na defesa central. Muitas vezes, Saliba é tão ágil que pode ir para o meio-campo e lidar com a maioria dos jogadores. Ele ainda está em desenvolvimento, ainda pode melhorar. Isso é o que é assustador.”
O que vem a seguir para o Arsenal?
O Arsenal volta à ação na quarta-feira à noite com uma viagem ao Brighton & Hove Albion, enquanto o rival pelo título, o City, recebe o Nottingham Forest na mesma noite - uma ocasião rara em que os dois pesos pesados jogam suas respectivas partidas ao mesmo tempo. Os Gunners não perdem no Amex Stadium desde junho de 2020, durante o primeiro fim de semana do “Projeto Reinício”, durante o lockdown devido ao coronavírus. Keown, no entanto, está atento à ameaça representada pelos Seagulls.
“Eles estavam em apuros, não estavam, Brighton? Estavam em uma sequência chocante, não estavam? Então, é interessante que [James] Milner esteja chegando ao time agora para estabilizar um pouco as coisas, com a chegada de um jogador mais experiente. Eles estão entrando em forma justamente no momento errado para o Arsenal, na verdade. Não estou com medo, mas, sabe, respeito o que eles construíram”, acrescentou Keown, antes de concluir que jogar ao mesmo tempo que o City seria benéfico para o Arsenal.
“Acho que, na verdade, é uma pressão igual. Se eles jogam no mesmo dia que você, antes de você, eu nunca gostei muito disso. Se for 24 horas depois, como vimos nos últimos jogos, acho que você pode ter a cabeça limpa para o que está fazendo, para a sua preparação. Então, colocá-los um atrás do outro é... Sabe, a mídia tenta prolongar isso. Acho que é uma situação interessante quando eles jogam em outro estádio próximo.”
Martin Keown fará comentários e análises para a TNT Sports nesta semana. Todos os jogos da Premier League na terça, quarta e quinta-feira serão transmitidos ao vivo pela TNT Sports e discovery+.
