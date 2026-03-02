O “assustador” William Saliba é subestimado?! A lenda do Arsenal, Martin Keown, elogia o zagueiro “guardião noturno” por manter os Gunners seguros na disputa pelo título da Premier League

O Arsenal volta à ação na quarta-feira à noite com uma viagem ao Brighton & Hove Albion, enquanto o rival pelo título, o City, recebe o Nottingham Forest na mesma noite - uma ocasião rara em que os dois pesos pesados jogam suas respectivas partidas ao mesmo tempo. Os Gunners não perdem no Amex Stadium desde junho de 2020, durante o primeiro fim de semana do “Projeto Reinício”, durante o lockdown devido ao coronavírus. Keown, no entanto, está atento à ameaça representada pelos Seagulls.

“Eles estavam em apuros, não estavam, Brighton? Estavam em uma sequência chocante, não estavam? Então, é interessante que [James] Milner esteja chegando ao time agora para estabilizar um pouco as coisas, com a chegada de um jogador mais experiente. Eles estão entrando em forma justamente no momento errado para o Arsenal, na verdade. Não estou com medo, mas, sabe, respeito o que eles construíram”, acrescentou Keown, antes de concluir que jogar ao mesmo tempo que o City seria benéfico para o Arsenal.

“Acho que, na verdade, é uma pressão igual. Se eles jogam no mesmo dia que você, antes de você, eu nunca gostei muito disso. Se for 24 horas depois, como vimos nos últimos jogos, acho que você pode ter a cabeça limpa para o que está fazendo, para a sua preparação. Então, colocá-los um atrás do outro é... Sabe, a mídia tenta prolongar isso. Acho que é uma situação interessante quando eles jogam em outro estádio próximo.”

Martin Keown fará comentários e análises para a TNT Sports nesta semana. Todos os jogos da Premier League na terça, quarta e quinta-feira serão transmitidos ao vivo pela TNT Sports e discovery+.