Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Burnley: Wesley Fofana, isso é uma LOUCURA! O cartão vermelho estúpido do francês custou caro ao Blues, enquanto James Ward-Prowse provou que ainda é o rei das jogadas ensaiadas

O Chelsea empatou em 1 a 1 com o Burnley, que luta contra o rebaixamento, na tarde de sábado, com os Blues, com 10 jogadores, sofrendo o gol de empate aos 93 minutos em Stamford Bridge. Os jogadores de Liam Rosenior voltaram ao top 4 da Premier League, à frente do Manchester United no saldo de gols, mas sentirão que perderam a chance de tirar vantagem dos rivais na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões.

O Chelsea levou apenas quatro minutos para abrir o placar. Os anfitriões trabalharam bem a bola da defesa ao ataque, com Moises Caicedo abrindo espaço para Pedro Neto correr atrás de um passe em profundidade pela ala esquerda e cruzar rasteiro para João Pedro empurrar para o gol.

O Blues poderia ter dobrado a vantagem no final do primeiro tempo, quando Cole Palmer roubou a bola de Kyle Walker e saiu sozinho com todos os jogadores de campo do Burnley em uma jogada ensaiada, mas seu chute rasteiro foi defendido pelo goleiro Martin Dubravka.

Um segundo tempo tranquilo ameaçava simplesmente chegar ao fim, mas, a 20 minutos do final, Wesley Fofana foi expulso por uma segunda falta passível de cartão, acertando James Ward-Prowse no pé, já com um cartão amarelo, dando ao Chelsea seu oitavo cartão vermelho da temporada.

No terceiro minuto dos acréscimos, o Burnley empatou. O escanteio de Ward-Prowse encontrou Zian Flemming, que estava livre, e ele cabeceou no canto oposto, passando por Robert Sanchez.

Ainda houve tempo para outra reviravolta, quando Jacob Bruun Larsen recebeu um passe de Ward-Prowse em outro escanteio, mas sua cabeçada passou raspando a trave, e o empate foi mantido.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Foi testado algumas vezes de longe, mas quase não teve nada com que se preocupar em jogadas abertas. Não teve chance no gol de empate de Flemming. Um dos seus jogos mais nervosos jogando pela defesa.

    Reece James (6/10):

    Bombou pela direita na ausência de um ala natural naquele lado, mas não teve grande sucesso nos cruzamentos para a área do Burnley. Foi substituído por Acheampong nos últimos minutos.

    Wesley Fofana (2/10):

    Recebeu um cartão amarelo bobo por uma falta cínica em Hannibal Mejbri, antes de ser expulso por outra falta tardia em Ward-Prowse. Péssimo.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Um jogo sólido do favorito da torcida. Fez alguns passes longos da defesa e jogou bem na defesa.

    Malo Gusto (6/10):

    Inicialmente teve dificuldades no seu lado esquerdo, mais fraco, mas cresceu no jogo e tornou-se uma opção útil nas sobreposições e subposições. Foi substituído por Hato.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Moises Caicedo (6/10):

    Desempenhou um papel importante no primeiro gol de Pedro, encontrando Neto com um passe delicioso entre as linhas. Cobriu cada centímetro do campo.

    Andrey Santos (6/10):

    Trabalhador na batalha do meio-campo, manteve a posse de bola sem tentar nada espetacular.

    Cole Palmer (4/10):

    Um dia decepcionante para o craque do Chelsea, que desperdiçou uma grande chance de dobrar a vantagem no primeiro tempo e cujo primeiro toque simplesmente não estava lá, mesmo com o Burnley claramente temendo-o e mostrando-lhe o máximo respeito. Sacrificado por Adarabioyo após a expulsão de Fofana.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Ataque

    Enzo Fernandez (4/10):

    Tem atuado bastante na ala esquerda recentemente, mas foi transferido para a direita nesta ocasião. Contribuiu pouco para a partida.

    João Pedro (8/10):

    Rosenior demonstrou grande confiança em Pedro como seu camisa 9, e essa confiança está dando frutos. Agora, ele tem cinco gols nos últimos seis jogos da Premier League. Foi substituído por Delap, um jogador mais físico, com o Blues reduzido a 10 jogadores.

    Pedro Neto (8/10):

    Sempre que podia, avançava a toda a velocidade pela ala esquerda, animado pela sua assistência no início do jogo. Foi substituído no final por Sarr.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Substitutos e treinador

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Entrou no lugar de Palmer após o cartão vermelho de Fofana. Escapou impune de uma confusão com Flemming quando o holandês parecia ter ultrapassado a última linha.

    Jorrel Hato (5/10):

    Substituiu Gusto no final da partida, quando o Chelsea buscava garantir a vitória.

    Liam Delap (5/10):

    Substituiu Pedro. Usou bem o corpo, mas chutou por cima na última jogada do jogo.

    Mamadou Sarr (N/A):

    Fez sua estreia na Premier League no lugar de Neto.

    Josh Acheampong (N/A):

    Entrou no lugar de James.

    Liam Rosenior (6/10):

    Mais uma vez decepcionado por seus jogadores, apesar do Chelsea ter jogado bem durante a maior parte da partida.

