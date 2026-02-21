Avaliações dos jogadores do Chelsea contra o Burnley: Wesley Fofana, isso é uma LOUCURA! O cartão vermelho estúpido do francês custou caro ao Blues, enquanto James Ward-Prowse provou que ainda é o rei das jogadas ensaiadas

O Chelsea levou apenas quatro minutos para abrir o placar. Os anfitriões trabalharam bem a bola da defesa ao ataque, com Moises Caicedo abrindo espaço para Pedro Neto correr atrás de um passe em profundidade pela ala esquerda e cruzar rasteiro para João Pedro empurrar para o gol.

O Blues poderia ter dobrado a vantagem no final do primeiro tempo, quando Cole Palmer roubou a bola de Kyle Walker e saiu sozinho com todos os jogadores de campo do Burnley em uma jogada ensaiada, mas seu chute rasteiro foi defendido pelo goleiro Martin Dubravka.

Um segundo tempo tranquilo ameaçava simplesmente chegar ao fim, mas, a 20 minutos do final, Wesley Fofana foi expulso por uma segunda falta passível de cartão, acertando James Ward-Prowse no pé, já com um cartão amarelo, dando ao Chelsea seu oitavo cartão vermelho da temporada.

No terceiro minuto dos acréscimos, o Burnley empatou. O escanteio de Ward-Prowse encontrou Zian Flemming, que estava livre, e ele cabeceou no canto oposto, passando por Robert Sanchez.

Ainda houve tempo para outra reviravolta, quando Jacob Bruun Larsen recebeu um passe de Ward-Prowse em outro escanteio, mas sua cabeçada passou raspando a trave, e o empate foi mantido.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...