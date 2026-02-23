Goal.com
Tottenham getting relegated
O Tottenham vai ser rebaixado! O Spurs, mal administrado, mostra que não é grande o suficiente para evitar o rebaixamento

Foi o clássico do norte de Londres mais aguardado desde o confronto na Liga dos Campeões de 2022. O Arsenal, após dois empates extremamente decepcionantes contra o Brentford e o Wolves, de repente tinha motivos para temer entrar no covil do rival Tottenham. O Spurs, em teoria, estava prestes a ser impulsionado por uma “recuperação com novo técnico” provocada pela nomeação de Igor Tudor como treinador principal, que substituiu o impopular Thomas Frank.

Infelizmente, isso só funcionou na teoria. Houve uma breve pausa na derrota do Tottenham por 4 a 1 no domingo, depois que Randal Kolo Muani roubou a posse de bola de Declan Rice e empatou o placar antes do intervalo, enquanto o atacante francês teve outro gol de empate cruelmente anulado por um empurrão em Gabriel Magalhães, mas esses são dois rivais em extremos completamente diferentes do espectro do futebol — um pode se tornar campeão da Premier League e o outro está indo para a Championship.

Até agora, o medo dos torcedores do Spurs de cair tinha sido descartado como alarmismo. O elenco, apesar de suas deficiências, certamente tem condições de ficar fora dos três últimos colocados após 38 jogos. O jogo de domingo foi uma mensagem ao mundo de que este não é um time bom demais para cair.

    A reviravolta de Tudor

    Havia uma grande confiança emanando de Tudor antes da derrota de domingo. “É sempre um bom momento para jogar contra o Arsenal em casa”, disse ele, como uma espécie de grito de guerra. “É bom se você não estiver em um bom momento, é claro. Se você não estiver em um bom momento, é claro. Então, vamos lá. Nós os respeitamos, mas jogamos em casa. Vamos ver o que vai acontecer. Precisamos ter coragem, confiança. Temos bons jogadores, eles têm bons jogadores. Então, vamos ver o que vai acontecer. Seja humilde, mas corajoso, inteligente. Faça as coisas certas em campo. Jogamos em casa, não é?”

    Bastaram 90 minutos de futebol para esvaziar completamente a confiança do croata, inclinando-se para os sentimentos inicialmente provocados pelo ex-treinador e ex-companheiro de Tudor na Juventus, Antonio Conte.

    “Estou muito triste e muito irritado e tudo mais, mas, de certa forma, também é bom entender qual é o nosso objetivo”, lamentou. “Qual é o objetivo deste clube? Qual é o objetivo desta equipe? Qual é o objetivo deste técnico, destes jogadores, desta comissão técnica? Tornar-se sério. Sérios, não apenas um grupo de 20 jogadores, e o remédio é você se olhar no espelho. Cada um de nós deve se olhar no espelho e realmente tentar, realmente começar a mudar os hábitos - trabalhar duro é a única maneira.”

    Tudor disse que o Arsenal é atualmente o melhor time do mundo, e isso é verdade, mas mesmo o Wolves, que ainda não superou o recorde do Derby County de menos pontos acumulados em uma temporada da Premier League, recuperou-se de uma desvantagem de dois gols para empatar em 2 a 2 apenas quatro dias antes desta partida.

    Três anos de lesões

    Pela terceira temporada consecutiva, o Spurs teve que lidar com uma crise de lesões que incapacitou pelo menos metade do elenco na reta final. Se aqueles que perderam o clássico estivessem em forma ou não estivessem suspensos e formassem um time titular, teriam vencido a equipe que começou: Antonin Kinsky; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, James Maddison; Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Wilson Odobert.

    Nos anos anteriores, a primeira reação era culpar o estilo intenso imposto pelo técnico Ange Postecoglou, cuja filosofia de alta intensidade havia causado crises semelhantes em outros clubes. Embora provavelmente haja alguma verdade nisso, deve haver alguma outra razão para que essa tendência tenha continuado mesmo sob o comando de um técnico menos exigente como Frank. Como é que um clube com a infraestrutura e tecnologia mais avançadas e modernas pode ter atletas no auge da sua forma física a cair como moscas durante um período tão prolongado?

    Falta de qualidade

    A principal razão por trás da queda do Tottenham é que eles simplesmente recrutaram mal. Eles desperdiçaram uma geração de ouro de superestrelas como Harry Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen e Dele Alli, sem conseguir substituí-los adequadamente. Agora, mesmo os supostos melhores jogadores do elenco estão muito abaixo do esperado há uma ou duas temporadas.

    O capitão do clube e vencedor da Copa do Mundo, Romero, é um risco total; Micky van de Ven é um zagueiro muito comum, exceto por sua velocidade impressionante e recuperações em transições; Porro tem estado abaixo da média nas duas pontas do campo este ano; Richarlison pode aparecer com alguns gols, mas oferece pouco mais e raramente está em forma; o goleiro Guglielmo Vicario regrediu enormemente desde sua temporada de estreia. As contratações de verão Mohammed Kudus e Xavi Simons, que custaram mais de £ 100 milhões no total, somaram juntos três gols na Premier League.

    Além dos destaques, há uma surpreendente falta de talento no restante do elenco. A diferença de nível técnico entre Tottenham e Arsenal foi impressionante, com os anfitriões pagando o preço por montar uma equipe de vencedores de duelos, em vez de recrutar com sucesso jogadores que sabem como avançar com a bola.

    Como afirmou o ex-técnico Mauricio Pochettino, não adianta o Spurs ter uma casa luxuosa se não puder preenchê-la com móveis à altura. É um apelo que caiu em ouvidos surdos e agora volta para assombrar o clube.

    Semelhanças assustadoras

    Jamie Carragher escreveu em sua coluna no Daily Telegraph na sexta-feira que o rebaixamento do Tottenham seria a maior história de rebaixamento no futebol inglês desde que o Manchester United, seis anos depois de ganhar sua primeira Copa da Europa, foi enviado para a antiga Segunda Divisão em 1974. O último rebaixamento do Spurs aconteceu logo depois, em 1977, cinco anos depois de conquistar a primeira Copa da UEFA.

    Isso não significa que não tenha havido histórias chocantes de rebaixamento desde então. O Leeds United, embora prejudicado por uma série de problemas financeiros, foi rebaixado em 2003-04. O Newcastle seguiu o mesmo caminho cinco anos depois. Mais recentemente, o Leicester City caiu na segunda divisão em 2022-23, sete anos depois de seu conto de fadas ao conquistar a Premier League e duas temporadas depois de quase se classificar para a Liga dos Campeões.

    A história do Leicester deve servir de alerta para o Tottenham. O time terminou em quinto lugar duas vezes e depois em oitavo nos três anos anteriores ao rebaixamento. Seu time contava com jogadores como Youri Tielemans, Harvey Barnes, Kiernan Dewsbury-Hall e o atual vice-capitão do Spurs, Maddison, cuja explosão no final da temporada contra um repórter por causa de um artigo sugerindo que os Foxes pareciam destinados a terminar entre os três últimos não foi bem recebida.

    “Bobagem. Assista e analise o jogo corretamente e pare de escrever manchetes como essa, que você sabe que fazem os torcedores se acumularem com negatividade. Jogue assim e ficaremos absolutamente bem. Criamos inúmeras chances brilhantes e venceremos confortavelmente em outro dia”, escreveu Maddison nas redes sociais em março de 2023, dois meses antes da confirmação do rebaixamento.

    Remova o nome, o estádio e a história do Spurs antes da venda de Kane da equação e não é nada surpreendente que o time que terminou em 17º lugar na temporada passada se encontre em uma posição semelhante desta vez.

    O ressurgimento dos rivais

    O que não ajudou o Spurs nos últimos dois meses foi o fato de os times ao seu redor terem recuperado a forma. O West Ham, que ficou entre os três últimos colocados durante toda a temporada, exceto por três semanas, estava 13 pontos atrás do Tottenham antes do confronto entre os dois times em 17 de janeiro. Desde que venceu essa batalha no norte de Londres, o Hammers reduziu a diferença para quatro pontos, perdendo apenas uma vez nesse período.

    O Nottingham Forest, em 17º lugar, havia perdido apenas um dos seis jogos do campeonato, incluindo um empate contra o Arsenal, antes de demitir Sean Dyche. Os jogadores de Vitor Pereira tiveram azar ao perderem para o Liverpool no domingo, depois de dominarem grande parte do jogo no City Ground.

    Mais acima na tabela, o Leeds perdeu apenas duas partidas da Premier League desde o final de novembro, enquanto o Crystal Palace, que corria o risco de ser arrastado para essa batalha em meio a uma guerra civil entre o técnico Oliver Glasner e os torcedores, está relativamente bem colocado em 13º lugar, com 35 pontos.

    Onde está a próxima vitória?

    A forma das equipes ao seu redor não importaria tanto se o Tottenham simplesmente colocasse a casa em ordem e conseguisse algumas vitórias. O problema é que eles ainda não venceram nenhum jogo nacional em 2026 e apenas dois desde novembro. Wrexham, Mansfield Town e Macclesfield venceram adversários da Premier League mais recentemente do que o Spurs.

    O Tottenham tem 11 jogos para preservar seu status na primeira divisão. Em seus confrontos contra os mesmos adversários da última temporada, com exceção do Leeds e do Sunderland, que estavam na Championship, eles venceram apenas um desses jogos. Foi contra o Everton em casa, com os jogadores de Tudor não enfrentando os Toffees até o último dia da temporada. A equipe de Postecoglou perdeu os outros oito.

    De quem é a culpa?

    Não se pode atribuir a queda do Spurs a um único fator. É uma responsabilidade que deve ser compartilhada em diferentes graus por vários níveis.

    Comecemos por Daniel Levy, presidente de longa data do clube antes de ser surpreendentemente destituído em setembro de 2025. A sua falha fatal foi a sua constante intromissão em assuntos, geralmente transferências, que não exigiam necessariamente o seu envolvimento, o que correspondeu ao grave declínio da equipa durante os seis anos que se seguiram à demissão de Pochettino. Ao se intrometer, Levy apenas prejudicou sua reputação entre os torcedores, tornando-se alvo de críticas até sua eventual saída.

    As principais responsabilidades diárias de Levy foram assumidas pelo CEO Vinai Venkatesham, cuja chegada no ano passado foi uma surpresa total, dada sua associação anterior de 14 anos com o Arsenal. Um artigo recente do Daily Mail afirmou que houve um choque nos bastidores do Emirates Stadium com a quantidade de responsabilidade que ele imediatamente ganhou no Spurs, dado que era visto como um “executivo corporativo”.

    O cargo de presidente foi preenchido em termos não executivos por Peter Charrington, diretor da ENIC, empresa controladora do clube, administrada pela família Lewis. Em última análise, eles devem assumir a maior parte da culpa por permitir que o clube caísse nesse estado sob sua supervisão. Mesmo que considerem o Tottenham um negócio e não um clube de futebol, seus ativos estão prestes a sofrer uma redução significativa em seu valor.

    Em termos de contratações (além das intervenções de Levy), Johan Lange recebeu as chaves para cinco janelas de transferências completas. Desde que ingressou oficialmente no clube como diretor técnico, posteriormente promovido a diretor esportivo, em 1º de novembro de 2023, o Spurs venceu apenas 30 de suas 93 partidas na Premier League. A média é de 1,15 pontos por jogo, o que se traduz em 43,7 ao longo de uma temporada de 38 jogos.

    Depois, olha-se para aqueles que assumiram o cargo de treinador principal. Postecoglou tentou diminuir a responsabilidade de normalizar as derrotas semana após semana em duas aparições recentes no podcast Stick To Football , mas é uma tendência que começou sob o seu olhar atento, apesar de ter vencido a Liga Europa. Frank foi contratado para mudar essa cultura, mas apenas a piorou com a sua atitude conservadora.

    O atual elenco de jogadores pode não estar no padrão exigido para disputar a classificação para a Liga dos Campeões e, em teoria, deve se estabilizar em uma posição intermediária na tabela, na pior das hipóteses, mas, considerando o 17º lugar na temporada passada e a atual 16ª posição, é preciso questionar se este é um time que superestimamos seriamente até agora.

    O Tottenham está a caminho do rebaixamento. O retorno de jogadores importantes que estavam lesionados ou suspensos provavelmente chegará tarde demais. Estamos a testemunhar um evento histórico a desenrolar-se em tempo real.

