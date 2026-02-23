O Tottenham vai ser rebaixado! O Spurs, mal administrado, mostra que não é grande o suficiente para evitar o rebaixamento

Não se pode atribuir a queda do Spurs a um único fator. É uma responsabilidade que deve ser compartilhada em diferentes graus por vários níveis.
Comecemos por Daniel Levy, presidente de longa data do clube antes de ser surpreendentemente destituído em setembro de 2025. A sua falha fatal foi a sua constante intromissão em assuntos, geralmente transferências, que não exigiam necessariamente o seu envolvimento, o que correspondeu ao grave declínio da equipa durante os seis anos que se seguiram à demissão de Pochettino. Ao se intrometer, Levy apenas prejudicou sua reputação entre os torcedores, tornando-se alvo de críticas até sua eventual saída.
As principais responsabilidades diárias de Levy foram assumidas pelo CEO Vinai Venkatesham, cuja chegada no ano passado foi uma surpresa total, dada sua associação anterior de 14 anos com o Arsenal. Um artigo recente do Daily Mail afirmou que houve um choque nos bastidores do Emirates Stadium com a quantidade de responsabilidade que ele imediatamente ganhou no Spurs, dado que era visto como um “executivo corporativo”.
O cargo de presidente foi preenchido em termos não executivos por Peter Charrington, diretor da ENIC, empresa controladora do clube, administrada pela família Lewis. Em última análise, eles devem assumir a maior parte da culpa por permitir que o clube caísse nesse estado sob sua supervisão. Mesmo que considerem o Tottenham um negócio e não um clube de futebol, seus ativos estão prestes a sofrer uma redução significativa em seu valor.
Em termos de contratações (além das intervenções de Levy), Johan Lange recebeu as chaves para cinco janelas de transferências completas. Desde que ingressou oficialmente no clube como diretor técnico, posteriormente promovido a diretor esportivo, em 1º de novembro de 2023, o Spurs venceu apenas 30 de suas 93 partidas na Premier League. A média é de 1,15 pontos por jogo, o que se traduz em 43,7 ao longo de uma temporada de 38 jogos.
Depois, olha-se para aqueles que assumiram o cargo de treinador principal. Postecoglou tentou diminuir a responsabilidade de normalizar as derrotas semana após semana em duas aparições recentes no podcast Stick To Football , mas é uma tendência que começou sob o seu olhar atento, apesar de ter vencido a Liga Europa. Frank foi contratado para mudar essa cultura, mas apenas a piorou com a sua atitude conservadora.
O atual elenco de jogadores pode não estar no padrão exigido para disputar a classificação para a Liga dos Campeões e, em teoria, deve se estabilizar em uma posição intermediária na tabela, na pior das hipóteses, mas, considerando o 17º lugar na temporada passada e a atual 16ª posição, é preciso questionar se este é um time que superestimamos seriamente até agora.
O Tottenham está a caminho do rebaixamento. O retorno de jogadores importantes que estavam lesionados ou suspensos provavelmente chegará tarde demais. Estamos a testemunhar um evento histórico a desenrolar-se em tempo real.