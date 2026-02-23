O Tottenham vai ser rebaixado! O Spurs, mal administrado, mostra que não é grande o suficiente para evitar o rebaixamento

Havia uma grande confiança emanando de Tudor antes da derrota de domingo. “É sempre um bom momento para jogar contra o Arsenal em casa”, disse ele, como uma espécie de grito de guerra. “É bom se você não estiver em um bom momento, é claro. Se você não estiver em um bom momento, é claro. Então, vamos lá. Nós os respeitamos, mas jogamos em casa. Vamos ver o que vai acontecer. Precisamos ter coragem, confiança. Temos bons jogadores, eles têm bons jogadores. Então, vamos ver o que vai acontecer. Seja humilde, mas corajoso, inteligente. Faça as coisas certas em campo. Jogamos em casa, não é?”

Bastaram 90 minutos de futebol para esvaziar completamente a confiança do croata, inclinando-se para os sentimentos inicialmente provocados pelo ex-treinador e ex-companheiro de Tudor na Juventus, Antonio Conte.

“Estou muito triste e muito irritado e tudo mais, mas, de certa forma, também é bom entender qual é o nosso objetivo”, lamentou. “Qual é o objetivo deste clube? Qual é o objetivo desta equipe? Qual é o objetivo deste técnico, destes jogadores, desta comissão técnica? Tornar-se sério. Sérios, não apenas um grupo de 20 jogadores, e o remédio é você se olhar no espelho. Cada um de nós deve se olhar no espelho e realmente tentar, realmente começar a mudar os hábitos - trabalhar duro é a única maneira.”

Tudor disse que o Arsenal é atualmente o melhor time do mundo, e isso é verdade, mas mesmo o Wolves, que ainda não superou o recorde do Derby County de menos pontos acumulados em uma temporada da Premier League, recuperou-se de uma desvantagem de dois gols para empatar em 2 a 2 apenas quatro dias antes desta partida.