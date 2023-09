Lance Betting Libertadores: Concorra a ingressos para a final

Saiba como participar da oferta da Lance Betting para a final da Copa Libertadores. Aposte e concorra a ingressos.

Aposte na Lance Betting e concorra a 2 ingressos VIP para a final da Copa Libertadores. A decisão está marcada para acontecer no dia 4 de novembro, no Maracanã.

Se você ainda não conhece a casa de apostas, veja como abrir sua conta com um Lance Betting bônus. Para ter mais dicas, veja nossa página com passo a passo da Lance Betting para iniciantes.

Como participar da promoção

Se você deseja concorrer aos ingressos para acompanhar a final da Copa Libertadores de camarote, siga o passo a passo:

Primeiramente, faça o Lance Betting cadastro ; Após se inscrever, efetue o login no site da Lance Betting ; Então, faça o primeiro depósito de R$200; Depois disso, faça uma aposta múltipla de, no mínimo, R$20. Pronto! Agora você já está concorrendo a um dos seis pares de ingresso.

Termos e condições

Para participar do sorteio para a final da Libertadores, é necessário respeitar algumas regras da promoção. São algumas delas:

Tanto para se cadastrar no site, como para concorrer à oferta, é necessário ter mais de 18;

Além disso, a aposta deve ser do tipo acumulada ou utilizar o “Criador de apostas”;

Ademais, a odd deve ser de, no mínimo, 4.0;

É importante frisar que o valor apostado deve ser R$20 ou mais.

Antes de participar, não deixe de conferir todas as regras no site da Lance Betting.

Outras promoções

Além da promoção que irá sortear seis pares de ingresso para a final da Copa Libertadores, a Lance Betting também possui outras ofertas. Conheça algumas delas abaixo:

Bônus de boas-vindas Lance Betting

A fim de atrair novos clientes, a casa de apostas recém-criada no Brasil oferece um Lance Betting bônus para quem se cadastrar no site. A oferta para novos jogadores é de 100% o valor do primeiro depósito, sendo o valor máximo R$200.

Lance! Acerte 6

A promoção Lance Betting Acerte 6 é mais uma ofertada pela operadora. Semanalmente, a casa de apostas escolhe 6 jogos e você deve fazer um palpite sobre os resultados. A participação é grátis e você concorre a um prêmio de R$1 milhão de reais.