Palpite Arsenal x Manchester City - Copa da Liga Inglesa - 22/03/2026

Apostamos que os Gunners darão o grito de campeão em Wembley, aproveitando que o City vem encontrando dificuldades em campo ultimamente.

Dicas de apostas para Arsenal x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-1 Manchester City;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Eberechi Eze, Viktor Gyökeres; Manchester City - Erling Haaland.

O Arsenal é a grande realidade desta temporada. Atualmente, os comandados de Mikel Arteta sustentam uma invencibilidade de 14 partidas em todas as competições. Os Gunners garantiram sua vaga nas quartas de final da Champions League no meio da semana e ostentam uma vantagem de nove pontos na liderança da Premier League. Embora a Copa da Liga Inglesa não seja a prioridade máxima, ela pode se tornar o primeiro grito de "campeão" da equipe nesta jornada.

Por outro lado, o Manchester City não teve semanas muito fáceis. O Real Madrid os eliminou da Champions League e, para completar, empates contra West Ham e Nottingham Forest castigaram as pretensões de título na liga nacional. Este fim de semana representa a melhor chance dos comandados de Guardiola de levantarem um caneco nesta temporada.

Escalações esperadas para Arsenal x Manchester City

Escalação esperada do Arsenal: Arrizabalaga, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres;

Escalação esperada do Manchester City: Trafford, Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly, Rodri, Semenyo, Foden, Reijnders, Doku, Haaland.

O grito de campeão espera pelos Gunners

Poucas equipes da elite europeia se mostraram tão "osso duro de roer" nesta temporada quanto o Arsenal de Mikel Arteta. Os Gunners perderam apenas três jogos oficiais em toda a temporada e estão vivos na caça de múltiplos troféus. Nossa aposta é que eles farão o serviço em Wembley contra um Manchester City que está em baixa.

O time londrino também chega com o elenco em boas condições. Apenas Jurrien Timber, Martin Ødegaard e Mikel Merino estão no departamento médico, sendo que apenas o último é uma ausência certa na final deste domingo. Eles souberam lidar bem com os desfalques ao longo da temporada e chegam confiantes para o duelo em Wembley.

Já o City não tem tantas preocupações com lesões. Josko Gvardiol e Rico Lewis continuam fora, mas Mateo Kovacic está de volta e à disposição. Os "Cityzens" têm sido inconsistentes ultimamente, e é por isso que os Gunners entram em campo com o status de favoritos.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Manchester City: 1x2: Arsenal, com odds de 2.37 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Veremos um choque de gigantes

Há excelentes motivos para esperar que as redes balancem neste fim de semana. Tanto Arsenal quanto City possuem um arsenal ofensivo invejável à disposição, e nenhuma das defesas tem sido exatamente impenetrável. Em sete dos últimos nove confrontos diretos, ambos os times marcaram gols.

Este embate também pode trazer mudanças debaixo das traves para os dois lados. Kepa Arrizabalaga e James Trafford têm sido os "goleiros das copas" em seus respectivos clubes e merecem a titularidade na decisão de domingo. Ambos os arqueiros têm feito um bom papel, mas convenhamos que não estão no mesmo patamar de David Raya e Gianluigi Donnarumma.

Ao todo, 12 gols foram marcados nas últimas três partidas entre esses dois rivais. Tudo indica que esse número vai aumentar, já que ambos devem se lançar ao ataque em Londres neste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Manchester City: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.66 na Betano.

Escolhemos o artilheiro em Wembley

Embora nossa aposta seja no título do Arsenal, escolher um marcador específico para eles não é tarefa simples. Os últimos 10 gols da equipe foram anotados por nove jogadores diferentes, o que mostra uma versatilidade impressionante. Viktor Gyökeres é o artilheiro da temporada 2025/26, mas mesmo ele tem "apenas" 16 gols em sua conta.

A força coletiva do Arsenal nesta temporada tem sido maior do que a soma de suas individualidades, o que tem sido um pilar do seu sucesso. No entanto, isso dificulta a vida do apostador na hora de escolher um finalizador específico. No City, esse dilema não existe.

Apesar da fase instável do time, Erling Haaland continua marcando com regularidade para o lado de Manchester. Seu gol contra o Real Madrid no meio da semana foi o seu 30º na temporada e o seu 154º com a camisa do City. Mesmo que acabe saindo de campo derrotado, o "Comedor de Aburra" norueguês tem tudo para deixar sua marca.