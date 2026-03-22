Confira os palpites Cruzeiro x Santos para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (22), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Santos se enfrentam no Mineirão em um duelo direto na parte de baixo da tabela. As duas equipes vêm de derrota e entram pressionadas. O jogo tem cara de decisão, mesmo no início do campeonato. É um confronto de reação.

O Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR, fora de casa, na última rodada. A equipe ainda não venceu no Brasileirão. São três empates e quatro derrotas em sete jogos. Com apenas três pontos, ocupa a última colocação.

O time cria, mas tem dificuldade para sustentar o resultado.

O Santos também chega pressionado. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Internacional, em casa, mesmo com gol de Neymar. O time é o 16º, com seis pontos em sete jogos. São uma vitória, três empates e três derrotas.

O desempenho oscila, principalmente defensivamente. Toda essa pressão pode derrubar Vojvoda do cargo.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Santos

Cruzeiro: Matheus Cunha, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Silva, Walace e Matheus Henrique, Christian, Arroyo e Chico da Costa (Neyser);

Santos: Gabriel Brazão, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Luan Peres, Rony, Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Menino e Barreal; Neymar e Gabriel (Robinho Jr.).

Cruzeiro tem cenário favorável para reagir

O Cruzeiro joga em casa e precisa da vitória. A tendência é de uma postura mais agressiva desde o início. A equipe deve pressionar alto e tentar empurrar o Santos para o campo defensivo. O Mineirão pode pesar a favor nesse momento.

O Santos chega instável e pressionado. Fora de casa, o time costuma ter mais dificuldades para controlar o jogo.

Se o Cruzeiro conseguir manter intensidade e volume ofensivo, aumenta muito suas chances. É uma oportunidade clara para a equipe conquistar a primeira vitória.

Palpite 1 para Cruzeiro x Santos: Cruzeiro vence, com odds de 1.85 na bet365

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Pressão ofensiva pode gerar muitos escanteios

O Cruzeiro deve ter mais posse e presença no ataque. A equipe costuma explorar bastante os lados do campo, com cruzamentos e bolas alçadas na área. Esse tipo de jogada gera bloqueios e desvios frequentes.

O Santos também pode contribuir nesse cenário. Em transições, a equipe busca acelerar e finalizar rápido. Mesmo com menos posse, consegue chegar.

Com os dois times explorando jogadas laterais, o número de escanteios tende a crescer ao longo da partida.

Palpite 2 para Cruzeiro x Santos: Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.56 na bet365

Jogo aberto pode favorecer gols dos dois lados

O Cruzeiro precisa se lançar ao ataque. Isso naturalmente aumenta o risco defensivo. A equipe já mostrou dificuldade para segurar a vantagem e controlar o jogo após sair na frente.

O Santos, mesmo irregular, tem qualidade ofensiva. Neymar é um fator decisivo e pode aproveitar os espaços.

Em um jogo com necessidade de vitória dos dois lados, a tendência é de oportunidades para ambas as equipes. O cenário favorece os gols dos dois lados.