Palpite Barcelona x Rayo Vallecano - La Liga - 22/03/2026

Nosso especialista em apostas espera mais uma vitória dos catalães, com Raphinha balançando as redes, mas ambos os times marcando.

Dicas de apostas para Barcelona x Rayo Vallecano:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 3-1 Rayo Vallecano;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo; Rayo Vallecano - Jorge de Frutos.

O Barcelona teve um início instável em seu duelo pela Champions League contra o Newcastle na quarta-feira. No entanto, os culés tomaram conta da partida no segundo tempo e selaram uma goleada por 7 x 2.

A equipe de Hansi Flick também venceu suas últimas quatro partidas pelo campeonato nacional. Com uma vitória neste jogo, eles podem ampliar a vantagem na liderança para sete pontos, pelo menos temporariamente.

O Rayo Vallecano está no bolo da luta contra o rebaixamento, mas chega a este confronto ostentando uma invencibilidade de seis jogos na liga. Quatro dessas partidas terminaram em empate, incluindo o duelo em casa contra o Levante na última rodada. No geral, o time de Iñigo Pérez vem mostrando futebol suficiente para indicar que deve garantir a permanência na elite.

Escalações esperadas para Barcelona x Rayo Vallecano

Escalação esperada do Barcelona: Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsí, Espart, Bernal, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski;

Escalação esperada do Rayo Vallecano: Batalla, Espino, Felipe, Lejeune, Balliu, Gumbau, Ciss, Garcia, Diaz, Akhomach, De Frutos.

Raphinha vai fechar com chave de ouro uma semana artilheira

Havia certas dúvidas sobre o nível de Raphinha no início deste mês. No entanto, parece que a chave virou completamente nas últimas duas partidas.

O brasileiro anotou um hat-trick no último fim de semana contra o Sevilla. Com isso, ele chegou à marca de 11 gols nesta edição da La Liga — um número impressionante para uma temporada marcada por lesões. Ele mantém uma média de um gol a cada 110 minutos no campeonato espanhol.

Raphinha também deu show no meio da semana, marcando dois gols e distribuindo duas assistências no atropelo sobre o Newcastle. Ele finalizou cinco vezes naquela partida, mais do que qualquer outro jogador em campo em um duelo de Champions League totalmente aberto.

Pela fase atual, apostar que Raphinha balança as redes a qualquer momento tem muito valor, com uma probabilidade implícita de 45,5%.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Rayo Vallecano: Artilheiro a qualquer momento: Raphinha, com odds de 2.20 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Rayo Vallecano nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O ataque do Barça deve castigar novamente

O Rayo Vallecano costuma engrossar o caldo para o Barcelona nas últimas temporadas. Os dois encontros em 2025 renderam apenas três gols no total. Entretanto, o cenário para este jogo é bem diferente.

Assim como o Barça, o Rayo também teve compromisso europeu no meio da semana. Eles terão que lidar com um desgaste físico grande para este jogo matinal de domingo, após jogarem pela Conference League na quinta-feira. Além disso, o time de Madri também entrou em campo na última segunda-feira pela La Liga.

O Rayo sofreu uma média de três gols por jogo em suas visitas aos quatro primeiros colocados nesta temporada. Isso sugere que eles terão muita dificuldade para segurar o ímpeto deste ataque avassalador do Barça.

No campeonato, o time de Flick ostenta médias de 2,55 xG (gols esperados) e 2,75 gols por 90 minutos. Em ambos os quesitos, possuem os melhores números da elite espanhola.

O Barcelona balançou as redes ao menos três vezes em 79% dos seus jogos em casa na liga. Portanto, há um ótimo valor na aposta para o time marcar mais de 2,5 gols neste duelo.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Rayo Vallecano: Barcelona marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.72 na Betano

O Rayo tem boas chances de marcar no Camp Nou

O Barcelona sofreu dois gols em cada um de seus jogos no Camp Nou na última semana. Algumas lesões no setor defensivo certamente contribuíram para esse cenário.

Alejandro Balde continua fora, o que faz com que o ofensivo João Cancelo siga na lateral esquerda. O titular da lateral direita, Jules Koundé, também está no estaleiro. Além disso, há dúvidas sobre as condições do goleiro Joan García e do defensor Eric García para este domingo.

Esses fatores servem de combustível para o Rayo Vallecano. Os visitantes possuem velocidade no ataque, especialmente com os pontas Álvaro García e Ilias Akhomach. Eles certamente acreditam que podem furar a linha alta da defesa mandante em alguns momentos do jogo.

Seis dos últimos oito jogos do Rayo na La Liga tiveram gols de ambos os lados. O mercado de "ambos marcam" também bateu nas últimas três partidas do Barça. Sendo assim, o BTTS (ambos marcam) parece uma opção muito atraente aqui, com uma probabilidade implícita de 57,1%.