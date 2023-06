Realizar pagamentos com Pix Betano é a opção mais rápida e prática para os usuários da plataforma.

Afinal, o dinheiro entra e sai diretamente da sua conta bancária, sem a necessidade de usar um serviço intermediário. Por isso, vale a pena entender como realizar um depósito ou saque usando esse método de pagamento.

A seguir, você entenderá como funciona na Betano Pix como forma de pagamento em ambos os momentos. Também poderá tirar todas as suas dúvidas sobre usar o Pix com código promocional Betano, limites, tempo de processamento e muito mais.

Como apostar com Pix na Betano?

Usar na Betano Pix como método de pagamento é muito simples. Todo o processo é extremamente intuitivo, seja para realizar um depósito, seja para efetuar saques na casa de apostas. Aliás, se você já está acostumado(a) a usar esse sistema, tudo tende a ser ainda mais tranquilo.

No entanto, sempre podem surgir dúvidas. Então, fomos conferir a fundo os passos para realizar transações com Pix na plataforma. A seguir, você saberá como usar esse sistema ao fazer pagamentos e, também, quando for tirar dinheiro de sua conta da Betano. Para mais detalhes sobre apostar na Betano, leia nosso guia completo para Betano Apostas e também as nossas dicas da Betano para iniciantes.

Como fazer um depósito com Pix

Para fazer depósitos com Pix na Betano, basta seguir estes passos:

Em primeiro lugar, entre no site da Betano Brasil e faça login com seus dados. Em seguida, clique na opção Depositar, no canto superior direito da página. Então, selecione o Pix como método de pagamento. Informe o número do seu CPF e o valor que deseja depositar. Por fim, use o QR code ou a chave Pix exibidos na tela para concluir o pagamento no aplicativo do seu banco.

Ou seja, na prática, é como realizar um pagamento usando um boleto Pix. O site de apostas emite um QR code que pode ser lido pelo seu dispositivo. No entanto, em muitos casos, também é possível inserir manualmente a chave Pix em seu aplicativo do banco.

O valor mínimo em pagamentos com Pix é de R$20. Caso você opte por outros métodos de depósito, essa exigência pode ser maior.

Uma vez que a transação tenha sido efetuada no seu banco, basta aguardar. Afinal, a Betano bets tem um prazo de até 30 minutos para processar depósitos com esse sistema. Ou seja, em pouco tempo você já estará com tudo pronto(a) para começar a fazer apostas na plataforma.

Você também pode obter um bônus de boas-vindas e realizar um pagamento a partir de R$50. Com essa oferta, você pode obter 100% até R$500 em seu primeiro depósito na Betano.

Caso você ainda não tenha criado sua conta na plataforma, basta acessar o site e clicar em Registrar, no canto superior direito da página. Em seguida, você terá que preencher o formulário com suas informações pessoais e o código promocional. Depois, é só realizar um depósito válido para ativar a oferta de boas-vindas.

Como fazer um saque com Pix

O processo para solicitar um saque via Pix também é extremamente simples. Neste caso, você deve apenas seguir este passo a passo:

Primeiramente, entre no site e faça login em sua conta na Betano. Depois, clique sobre o valor do seu saldo, no canto superior direito da página. Em seguida, clique em CONTA - Transações - Saque. Defina o Pix como forma de pagamento. Informe o seu CPF, o valor que pretende sacar e sua chave Pix. Por fim, confirme a solicitação clicando novamente em Saque.

Uma vez que você tenha realizado o pedido, basta esperar até que a Betano processe a transação. Atualmente, o prazo estimado de um saque com Pix é de até 1h na Betano bets.

Também é importante levar em conta outros fatores ao submeter um pedido de saque na Betano Brasil. Por exemplo, o CPF informado no momento da solicitação deve ser igual ao utilizado ao se cadastrar na plataforma.

Além disso, pode haver restrições para saques na plataforma se você tiver um bônus ativo em sua conta. Então, confira antes se já cumpriu os requisitos de apostas nesse caso.

Outro detalhe a se levar em conta é que o operador pode exigir uma verificação de identidade para liberar saques a partir de um determinado valor. Por isso, realize esse procedimento o quanto antes, acessando suas configurações de conta.

Verificar sua conta na Betano

Betano métodos de pagamento

Confira a lista completa de métodos de depósito aceitos pela Betano, além dos valores máximo e mínimo em cada caso:

Pix: R$20 a R$20.000

Transferência bancária: R$50 a R$10.000

Boleto bancário: R$50 a R$10.000

Pix Pay4Fun: R$20 a R$10.000

Como vimos, também existe a opção de fazer um depósito com Pix via Pay4Fun. Neste caso, o processo é bem semelhante ao de uma transação normal. A alternativa da casa de apostas também funciona como um boleto Pix, uma vez que você emite automaticamente um QR code para pagamento na plataforma.

Já no caso de depósitos via transferência bancária ou boleto, o valor mínimo exigido é maior — R$50. Além disso, o prazo de processamento pode chegar a 2 dias úteis, enquanto é de apenas 30 minutos com Pix.

Já as opções de saque na plataforma incluem:

Pix: R$50 a R$50.000

Transferência bancária: R$100 a R$20.000

Pay4Fun: R$50 a R$40.000

Pix Pay4Fun: R$20 a R$10.000

Mais uma vez, as transações via Pix Betano são as que têm menor tempo de processamento, de até 1 hora. Outras formas de pagamento podem levar até 1 dia útil.

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com Pix na Betano

Ficou com dúvidas sobre o Pix Betano? Então, consulte as nossas respostas para as perguntas mais frequentes dos usuários sobre esse método de pagamento.

Tem como fazer Pix na Betano?

Sim, você pode usar esse sistema ao realizar depósitos e saques na Betano. É só selecionar essa opção e seguir as instruções em sua área de pagamentos. Os depósitos funcionam como um boleto Pix, bastando ler o QR code no aplicativo do seu banco para realizar a transação. Já no caso dos saques, você terá que informar sua chave para receber o dinheiro.

Quanto tempo demora para cair o Pix na Betano?

Os depósitos podem demorar até 30 minutos para serem processados pelo operador. Portanto, em pouco tempo, você terá seu saldo atualizado e poderá iniciar suas apostas no site ou app da Betano

Quanto depositar na Betano?

A Betano aceita depósitos de R$20 a R$20 mil, dependendo do método de pagamento utilizado. Então, escolha um valor de forma responsável, pensando no quanto pode usar em suas apostas sem impactar seu orçamento para outras atividades. Para quem está começando a fazer apostas online, o ideal é usar valores mais baixos, inicialmente.

Qual o melhor método de pagamento da Betano?

O Pix é o melhor método de pagamento disponível na Betano, atualmente. Afinal, o sistema permite que você realize depósitos em até 30 minutos e saques em até 1 hora. Além disso, é um método de pagamento seguro, prático e fácil de usar.

Quais são as taxas para depósitos e saques com Pix Betano?

O operador não cobra qualquer taxa sobre as transações realizadas pelos usuários, sejam elas depósitos ou saques. Da mesma forma, os bancos não cobram taxas sobre esse tipo de transação.

Qual o valor mínimo de depósito e saque com Pix na Betano?

O valor mínimo de um depósito usando esse método de pagamento é de R$20. Já o valor mínimo de um saque é de R$50. No entanto, neste caso, você ainda tem a opção de efetuar a retirada via Pix por meio da Pay4Fun, cujo mínimo é de R$20. Uso de código promocional Betano e outras ofertas podem possuir regras diferentes, portanto, leia os Termos & condições no site da Betano.

Qual o tempo de processamento de depósitos e saques via Pix Betano?

O tempo de processamento é de até 30 minutos para depósitos e até 1 hora para saques. No entanto, pode ser bem menor, dependendo do valor e do horário em que você realizar a transação ou registrar seu pedido na plataforma.

Como cancelar um saque na Betano?

Para solicitar o cancelamento de um saque, você deve fazer login na plataforma e clicar sobre o seu saldo no canto superior direito do site. Em seguida, clique em Transações e Cancelar Saque. Então, você encontrará os pedidos ainda pendentes e, conforme o caso, poderá cancelar uma transação que não deseja mais fazer.

Quais moedas estão disponíveis na Betano Brasil?

Atualmente, estão disponíveis apenas transações em reais no Brasil. Portanto, não apenas o seu saldo na plataforma estará nessa moeda, como qualquer depósito ou saque usando outra divisa terá que passar por uma conversão conforme a taxa de câmbio.

É seguro apostar com Pix?

Sim, esse sistema de transferências e pagamentos foi criado e é operado pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, oferece toda a segurança e confiabilidade do principal órgão financeiro do país. Além disso, você não precisa compartilhar códigos ou senhas para realizar transações — e todos os pagamentos são realizados no aplicativo do seu banco.

