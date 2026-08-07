O Pix Betano é a forma mais simples e rápida de depositar e sacar na plataforma. Por permitir transações rápidas e seguras, este método é um dos recursos prediletos dos usuários brasileiros da Betano.

📍Ainda não tem uma conta na Betano? Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano.

Como apostar com Pix Betano?

Com o Pix, o apostador pode depositar e sacar fundos na conta Betano para apostar na plataforma rapidamente - e com segurança.

Portanto, pensando especificamente nos usuários cadastrados da casa de apostas, preparamos um tutorial passo a passo de como utilizar o Pix na Betano.

Confira nos tópicos a seguir como realizar transações de depósitos e saques na Betano Pix.

Vantagens de apostar via Pix na Betano

O Pix na Betano é um método de pagamento rápido, seguro e gratuito, usado para depósitos e saques.

O depósito cai na hora, permitindo apostar imediatamente em esportes, cassino e eSports.

Para usar o Pix Betano, é necessário ter CPF igual ao cadastrado na conta, tanto para enviar quanto para receber o dinheiro.

✅ Método confiável

⚡ Transações instantâneas

💰 Depósitos e saques sem taxas

🎁 Betano bônus para apostadores cadastrados

👤 Ideal tanto para apostadores iniciantes quanto para usuários frequentes

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Como depositar usando Pix na Betano? Veja passo a passo

Para depositar usando Pix na Betano Brasil, o primeiro passo é se cadastrar na plataforma. Com o cadastro feito, basta seguir o passo a passo, explicado abaixo e realizar um depósito via Pix na Betano. Confira:

Acesse o site da Betano e clique em “Depositar” no topo da página. Escolha o Pix como método de pagamento e verifique se o CPF cadastrado na Betano é o mesmo do titular da conta bancária que fará o pagamento — caso contrário, o depósito será recusado. Informe o valor do depósito (mínimo de R$5 e máximo de R$20.000) e clique em “Depositar”. Escaneie o QR Code gerado ou copie o código Pix e cole no app do seu banco. Finalize a transação e aguarde o processamento, que leva no máximo 30 minutos. O valor será creditado na sua conta Betano automaticamente.

Você pode fazer deposito com Pix tanto na plataforma quanto no Betano app.

Começando a apostar? Confira o nosso guia da Betano para iniciantes.

Quanto tempo demora o Pix na Betano?

O depósito via Pix na Betano é rápido e cai, na maioria dos casos, em poucos minutos. Após a confirmação no aplicativo do banco, o sistema da plataforma processa o pagamento automaticamente.

Normalmente, o saldo é creditado em menos de 5 minutos, podendo levar até 30 minutos, conforme informado pela casa.

Se o valor não entrar na sua conta bancária nesse prazo, você pode acionar o suporte da Betano para resolver a situação.

O Pix se destaca pela praticidade, pois não exige boletos nem dados bancários longos, sendo ideal para quem quer apostar de forma imediata e segura.

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Qual o valor mínimo do depósito por Pix na Betano?

O valor mínimo para realizar um depósito na Betano é de R$5. Ou seja, a partir desse pequeno valor, você pode adicionar saldo à sua conta para começar a apostar na casa - seja em eventos esportivos ou no cassino online.

O valor máximo por transação via Pix é de R$ 20.000, o que atende tanto aos apostadores iniciantes quanto aos mais experientes, que fazem apostas maiores.

Esses limites ajudam a garantir que o processo seja seguro, rápido e sem complicações. E o melhor: com o Pix, o dinheiro cai na conta sem taxas extras e em poucos minutos, permitindo que você aproveite as melhores odds da Betano sem perder tempo.

💸 Método de pagamento ⚠️ Taxa ⏱️ Tempo de processamento 🔽 Valor mínimo 🔼 Valor máximo Pix Grátis Imediato R$5 R$20.000

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Como sacar usando Pix na Betano?

Assim como no momento do depósito, o Pix também deixou o saque mais rápido para os usuários. Mesmo que seja prático, também preparamos um guia de como sacar usando Pix na Betano. Confira:

Faça login na Betano com seu nome de usuário e senha. No topo da tela, clique em “Conta” e depois selecione a opção “Transações”. Dentro da área de transações, escolha a opção “Saque” e selecione Pix como forma de retirada dos fundos para iniciar o processo. Digite o valor que quer sacar. O mínimo permitido é R$ 20 e o máximo R$ 50.000 por transação. Clique em “Saque” para finalizar o processo.

Existem taxas para depósitos e saques na Betano?

Como já adiantamos na tabela acima, não existem taxas para as transações com Pix na Betano.

De acordo com informações do próprio site da Betano, depósitos e saques por Pix são feitos de maneira gratuita.

É seguro usar Pix na Betano?

Sim, usar Pix na plataforma é seguro. A Betano é legal utiliza tecnologia de criptografia avançada para proteger os dados dos usuários e garantir que as transações sejam feitas com segurança.

Além disso, o Pix é um sistema oficial do Banco Central do Brasil, o que significa que segue protocolos rígidos de segurança bancária.

As transações de depósito e saque na Betano via Pix são feitas de maneira rápida e segura. No entanto, lembre-se de que o CPF usado para o pagamento deve ser o mesmo cadastrado na conta da Betano. Isso aumenta ainda mais o nível de segurança das transações e evita fraudes.

Quais métodos de pagamento a Betano aceita?

A Betano aceita tanto Pix como transferência bancária.

Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix se tornou o método de pagamento mais usado no país. Por isso, é natural que a Betano o tenha adotado como uma das principais formas de transação. Mas, como já vimos, a casa não se limita apenas a esse recurso.

Os depósitos via Pix, no entanto, são os mais ágeis, com tempo de processamento de até 30 minutos. Já os demais métodos podem levar de 1 a 2 dias úteis para serem compensados.

Em todos os casos, a Betano não cobra taxas adicionais — o que torna as transações ainda mais atrativas.

No momento, os saques estão disponíveis exclusivamente via Pix. Essa escolha garante rapidez no recebimento dos valores, com prazos que raramente ultrapassam uma hora.

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Verificação de conta na Betano: guia passo a passo

A verificação de conta, também chamada de KYC (Know Your Customer), é um processo obrigatório na Betano para garantir a segurança e legalidade das transações.

Esse processo serve para confirmar a identidade dos apostadores cadastrados e combater fraudes e atividades ilícitas.

Siga, portanto, o passo a passo para verificar sua conta:

Entre na sua conta na Betano e vá até a seção "Minha conta"; Clique em por “Processo de verificação” e escolha os documentos necessários; Carregue na plataforma imagens claras ou digitalize seu RG, CNH ou outro documento com foto em bom estado; Complete o reconhecimento facial com uma selfie; Por fim, aguarde a revisão da plataforma, que geralmente leva alguns segundos.

Perguntas frequentes sobre o Pix na Betano

Ainda tem dúvidas sobre como sacar e depositar na Betano via Pix? Confira as perguntas mais frequentes dos apostadores.

A Betano aceita Pix?

Sim, a Betano aceita Pix para depósitos e saques com processamento imediato. Esta é a forma mais ágil e segura de movimentar saldo na plataforma.

Quanto tempo leva para cair o Pix Betano?

A Betano afirma que o tempo de processamento do Pix é imediato, segundo informações do site da bet. Ou seja, normalmente demora poucos minutos para receber o Pix da Betano. Este método de pagamento é conhecido justamente por sua rapidez, agilidade e, é claro, segurança.

Quais bancos a Betano aceita?

Os bancos disponíveis para transferência bancária na Betano são Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander.

O que fazer quando o Pix da Betano não caiu?

É importante lembrar que o tempo de processamento do PIX Betano pode demorar poucos minutos. Caso note algum problema, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da casa de apostas.

Como cancelar um saque na Betano?

Para acessar a seção de transações, o usuário deve clicar em “Conta”. Já no menu das transações, você encontrará a opção “Cancelar Saque”. Assim, poderá cancelar qualquer tentativa de retirada que ainda não foi processada ou efetivada na plataforma da Betano.

Qual é o Pix da Betano?

O Pix Betano é o método de pagamento mais prático aceito pela casa de apostas, mesmo que tenha um tempo de processamento parecido à transferência bancária. Para usá-lo, o apostador deve depositar usando a conta bancária que esteja com o número de CPF do cadastro como Pix.

Dá para usar Pix pelo Betano app?

Sim. É possível usar o Pix pelo Betano app. O aplicativo nativo da plataforma está disponível para Android e iOS. Além disso, você também acessar os recursos pelo navegador do celular.

Como transferir o dinheiro da Betano para minha conta?

Para solicitar um saque na Betano, você deve estar logado na sua conta e acessar o menu “Minha Conta” > “Transações” > “Saques”. Então, escolha o valor que deseja sacar e a sua conta bancária, que deve ser do mesmo CPF do cadastro na casa de apostas.