Palpite Brighton x Liverpool - Premier League - 21/03/2026

A permanência do Brighton na Premier League na próxima temporada já está praticamente carimbada. Os comandados de Fabian Hurzeler agora podem encarar cada rodada restante com total confiança.

Dicas de apostas para Brighton x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brighton 2 x 2 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Brighton - Welbeck, Gomez; Liverpool - Salah, Gakpo.

O Brighton & Hove Albion recebe o Liverpool na manhã de sábado, buscando sua quarta vitória na liga nos últimos cinco jogos.

A equipe de Fabian Hurzeler reagiu muito bem após flertar perigosamente com a zona de rebaixamento. Vitórias sobre os embalados Brentford, Nottingham Forest e Sunderland levaram os Seagulls aos 40 pontos — marca que, historicamente, é quase garantia de permanência na elite.

Um fator primordial para essa volta por cima tem sido o desempenho defensivo. O Brighton sofreu apenas dois gols nas últimas quatro partidas. Hurzeler ainda aguarda a avaliação física do ponta japonês Kaoru Mitoma, que pode estar pronto para retornar justamente contra os Reds.

Já a missão do Liverpool de garantir uma vaga no Top 5 sofreu um duro golpe no último fim de semana. Os Reds sofreram o empate 1-1 em Anfield, nos acréscimos, contra o Tottenham, que luta contra a degola. Um balde de água fria para o técnico Arne Slot, que pouco antes viu seu time cair por 2 a 1 para o lanterna Wolves.

O desempenho fora de casa tem sido uma dor de cabeça para os Reds. Eles perderam tantas partidas como visitantes quanto venceram (6), com uma média de apenas 1,40 pontos por jogo longe de seus domínios. Atualmente, este elenco do Liverpool tem 24 pontos a menos do que tinha nesta mesma fase na temporada passada — um termômetro claro da queda de rendimento da equipe.

Escalações esperadas para Brighton x Liverpool

Escalação esperada do Brighton: Verbruggen, Wieffer, Kadioglu, Dunk, van Hecke, Milner, Gross, Mitoma, Gomez, Hinshelwood, Welbeck;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Robertson, van Dijk, Gomez, Gravenberch, Mac Allister, Frimpong, Ngumoha, Wirtz, Gakpo.

Apostamos que as redes vão balançar dos dois lados

Olhando para o histórico do confronto direto, esta aposta oferece um valor excelente. 90% dos últimos dez encontros entre eles tiveram três ou mais gols. Além disso, ambas as equipes balançaram as redes em 90% dos últimos dez confrontos em todas as competições.

Podemos apoiar ambos os desfechos com uma probabilidade de apenas 53,48%. Esta seria a aposta de maior valor do nosso trio de palpites para Brighton x Liverpool.

Os Reds têm se mostrado vulneráveis fora de Anfield nesta temporada. Eles sofreram uma média de 1,53 gols por jogo como visitante, apesar de ainda marcarem uma média de 1,47 gols nessas condições. Enquanto isso, o "Ambas Marcam" bateu em 67% dos jogos do Brighton em casa em 2025/26.

Dica de aposta 1 para Brighton x Liverpool: Ambas as equipes marcam: sim & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.87 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brighton x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Reds serão incapazes de segurar os embalados Seagulls

O Liverpool tem um compromisso crucial pela frente: o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Galatasaray, na quarta-feira à noite. Os Reds precisam reverter uma desvantagem de um gol em Anfield. Isso exigirá um esforço hercúleo para carimbar a vaga nas quartas de final.

Após a decepção do empate tardio com o Tottenham, o futuro de Arne Slot em Anfield segue na corda bamba. Se os Reds forem eliminados pelo Galatasaray na quarta, a pressão pela demissão de Slot pode atingir o ápice antes mesmo da bola rolar contra o Brighton.

O Brighton, por outro lado, está "em águas tranquilas". Sem grandes preocupações com o rebaixamento, o time pode jogar com muito mais liberdade nestas oito rodadas finais da liga.

É difícil ignorar o clima de incerteza que ronda o Liverpool agora. Apostar contra eles usando o mercado de Dupla Chance com pelo menos dois gols no jogo parece uma jogada inteligente. No momento, os mercados de apostas estão oferecendo um preço bem atrativo (odds acima de 2.00) para este cenário.

Dica de aposta 2 para Brighton x Liverpool: Dupla chance: Brighton ou Empate & Total de gols: mais de 1,5 gols, com odds de 2.05 na Betano

Salah brilhará no Amex

Aos 33 anos, o egípcio parece estar entrando na reta final de sua trajetória em Anfield, mas Salah continua em ótima forma. Ele mantém uma taxa de 50% de participações diretas em gols na Premier League nesta temporada, mesmo tendo atuado em apenas 22 jogos.

Salah continua participando muito das jogadas dentro da área adversária, com uma média de 7,81 toques na bola na área por 90 minutos nesta temporada (embora abaixo dos 10,5 toques de 2024/25). O atacante marcou dois gols em suas últimas quatro partidas oficiais pelos Reds. Ampliando o recorte para fevereiro, ele soma cinco participações em gols nos seus últimos oito jogos.

Os mercados de apostas apontam uma chance de 43,48% de ele marcar ou dar uma assistência no Amex Stadium na manhã de sábado. Por isso, estamos confiantes nesta escolha, já que sua produtividade recente tem girado mais perto da casa dos 50%-60%.