Palpite Internacional x Chapecoense- Campeonato Brasileiro - 22/03/2026

Confira os palpites Internacional x Chapecoense para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (22), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Chapecoense se enfrentam no Beira-Rio em um duelo importante na parte de baixo da tabela. O Colorado tenta embalar após uma vitória marcante, enquanto a Chape busca manter sua consistência. O jogo tem peso direto na briga por posições.

O Internacional venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, com gol de Carbonero nos acréscimos. O resultado deu respiro. A equipe chegou a cinco pontos em sete jogos e ocupa a 17ª posição. São uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O desempenho ainda oscila, mas a confiança aumentou.

A Chapecoense vem de empate por 0 a 0 contra o Corinthians, na Arena Condá. O time ocupa a 14ª posição, com sete pontos em seis jogos. São uma vitória, quatro empates e uma derrota. A equipe é organizada, mas tem dificuldade para transformar jogos equilibrados em vitórias.

Prováveis escalações de Internacional x Chapecoense

Internacional: Rochet, Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Gomes, Bernabei e Alan Patrick, Carbonero e Borré

Chapecoense: Léo Vieira, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton, Walter Clar, Camilo, João Vitor, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Marcinho e Bolasie

Inter pode embalar com apoio da torcida

O Internacional chega mais confiante após a vitória fora de casa. Esse tipo de resultado muda o ambiente e dá mais segurança ao time. Jogando no Beira-Rio, a tendência é de maior controle da partida e mais presença ofensiva desde o início.

A Chapecoense costuma competir bem, mas fora de casa tende a baixar linhas e priorizar a defesa. Isso pode aumentar o domínio do Inter ao longo do jogo. Com mais volume, mais posse e apoio da torcida, o cenário favorece a equipe gaúcha na busca pelos três pontos.

Palpite 1 para Internacional x Chapecoense: Internacional vence, com odds de 1.53 na KTO

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Borré pode ser decisivo em jogo de volume

O Internacional deve ter mais presença no campo ofensivo e buscar o ataque com frequência. A equipe trabalha bem a bola e tenta criar oportunidades, principalmente quando joga diante da sua torcida. Isso aumenta o número de finalizações ao longo da partida.

Borré é peça importante nesse contexto. Atua como referência e participa das principais jogadas ofensivas. Com maior volume de jogo e presença constante na área, as chances aumentam. Em um cenário de pressão do Inter, a possibilidade de marcar é considerável.

Palpite 2 para Internacional x Chapecoense: Borré marca a qualquer momento, com odds de 2.35 na KTO

Pressão do Inter pode gerar escanteios

O Internacional deve pressionar durante boa parte do jogo. A equipe utiliza bastante os lados do campo e aposta em cruzamentos. Esse tipo de jogada gera cortes da defesa e aumenta o número de escanteios.

A Chapecoense, mesmo mais recuada, pode contribuir nesse cenário. Em contra-ataques, também utiliza as laterais e finaliza. Com um time pressionando e outro respondendo em velocidade, o número de escanteios tende a crescer ao longo dos 90 minutos.