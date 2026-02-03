Odds para o rebaixamento da Premier League: um novo candidato surge como uma aposta de valor

Apesar de um fantástico 2025, 2026 tem se mostrado preocupante em Selhurst Park. Com isso, as odds para o rebaixamento do Palace foram drasticamente reduzidas na última semana.

Wolves e Burnley parecem quase certos para descer. O West Ham continua sendo o principal candidato a se juntar a eles na queda para a Championship.

Os londrinos estão atualmente em 18º lugar, seis pontos acima da zona de rebaixamento, com apenas 14 jogos restantes. Essa posição difícil se reflete em uma probabilidade implícita de 71% de que eles sofram rebaixamento. No entanto, vitórias consecutivas em janeiro sugerem que o time de Nuno ainda tem uma chance.

Sua situação poderia ter sido ainda melhor se tivessem protegido uma vantagem de dois gols contra o Chelsea em Stamford Bridge no sábado. Tendo permitido apenas 0,29 xG no primeiro tempo desse jogo e marcado duas vezes, o West Ham sofreu uma derrota por 3-2.

Eles enfrentam uma viagem crucial para Burnley neste fim de semana. Garantir uma vitória marcaria sua quarta vitória em cinco jogos em todas as competições. Esse tipo de desempenho realmente aumentaria a pressão sobre os três times imediatamente acima deles na tabela.

Os pontas Crysencio Summerville e Jarrod Bowen estão em boa forma, com ambos marcando em partidas consecutivas. Além disso, Taty Castellanos e Pablo chegaram em janeiro para reforçar o ataque. Isso deve dar a Nuno poder de fogo suficiente para trabalhar nos últimos meses da temporada.

No preço atual, suas odds parecem muito curtas para serem consideradas uma escolha de rebaixamento.

Com uma probabilidade implícita de rebaixamento de 15%, o Leeds é considerado o time mais provável de cair, depois do West Ham.

Eles estavam em uma grande sequência antes do confronto do último fim de semana com o Arsenal, perdendo apenas uma vez em 11 jogos da Premier League. No entanto, uma derrota por 4-0 em casa contra os líderes provavelmente diminuiu sua confiança.

Antes desse jogo, apenas outros dois times conseguiram vencer em Elland Road durante toda a temporada. Nenhum desses visitantes havia vencido por uma margem de mais de um gol.

Assim, com apenas uma vitória fora de casa na liga, o time de Daniel Farke não pode se dar ao luxo de passar por dificuldades em casa também, ou corre o risco de ser arrastado de volta para a batalha do rebaixamento. No entanto, uma derrota pesada para os líderes da liga não é necessariamente motivo para pânico.

Com 34,6 xPTS (pontos esperados), o Leeds ocupa o 11º lugar na Premier League. Isso é a marca de um time que está competindo bem consistentemente. Além disso, eles estão convertendo muito mais chances agora. Dominic Calvert-Lewin marcou nove gols, ganhando o status de uma das melhores contratações da temporada.

No geral, 15% parece uma reflexão justa das perspectivas de rebaixamento do Leeds a partir desta posição. Eles enfrentam um jogo-chave em casa contra o Nottingham Forest na sexta-feira. O resultado desse jogo provavelmente causará uma grande mudança no mercado.

Tendo gastado muito no último verão, o Nottingham Forest operou com um orçamento menor na janela de transferências de janeiro. Eles adicionaram Stefan Ortega e Luca Netz para fornecer profundidade no gol e na defesa. Essas contratações podem ajudar na busca pela Liga Europa, mas provavelmente não terão muito impacto nas suas perspectivas de sobrevivência.

O sucesso ou fracasso de Lorenzo Lucca, contratado por empréstimo do Napoli, pode ser muito mais significativo. Com Chris Wood lesionado e Igor Jesus marcando apenas dois gols na liga até agora, eles precisavam desesperadamente de um atacante. A altura do novo jogador de 25 anos o torna um alvo perfeito para o sistema de Sean Dyche.

No entanto, Lucca marcou apenas uma vez em 21 aparições na Série A e na Champions League nesta temporada. A maioria dessas oportunidades veio do banco, mas esses não são números que sugerem que ele começará com força.

Morgan Gibbs-White é um artilheiro confiável no meio-campo. Além dele, nenhum outro jogador do Forest marcou mais de três vezes na Premier League nesta temporada. Isso sugere que o time de East Midlands precisará confiar em sua defesa para alcançar vitórias. Isso está longe de ser uma garantia, dado que eles permitiram 35,7 xG até agora, o terceiro pior recorde na divisão.

Diante desses problemas, ainda parece haver algum valor em apostar no rebaixamento do Forest ao preço atual. Eles têm jogos cruciais contra Leeds e Wolves vindo por aí.

O Crystal Palace parecia ter uma chance melhor de se classificar para a Champions League do que de ser rebaixado no início de dezembro. No entanto, uma sequência desastrosa de 12 jogos sem vitória em todas as competições os colocou em uma posição difícil.

Quase nada deu certo em Selhurst Park nos últimos dois meses. Eles foram duramente atingidos pela Copa das Nações Africanas, com o Senegal de Ismaila Sarr avançando para a final. Isso, junto com lesões, contribuiu para sua má forma, que incluiu uma humilhante derrota na Copa da Inglaterra para o Macclesfield da sexta divisão.

Além disso, Oliver Glasner confirmou sua intenção de deixar o cargo no verão, enquanto o defensor-chave Marc Guehi se juntou ao Man City. A agitação levou o artilheiro Jean-Philippe Mateta a exigir uma transferência, embora uma mudança tardia para o Milan tenha fracassado.

O Palace conseguiu garantir um acordo recorde para o clube com Jorgen Strand Larsen no último dia de transferências. No entanto, a taxa de £48 milhões causou bastante agitação. O norueguês marcou apenas uma vez em 22 aparições na Premier League nesta temporada pelo Wolves.

A situação atual está muito distante do alto astral da equipe que comemorou a vitória na Copa da Inglaterra na temporada passada. Com apenas três pontos em nove jogos da Premier League, eles estão talvez mais vulneráveis do que qualquer um, caso o West Ham entre em forma. Apostar no rebaixamento do Palace oferece valor com uma probabilidade implícita de 9%.