Confira os palpites Corinthians x Flamengo para o confronto em São Paulo, neste domingo (22), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã em um dos principais jogos da rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro vive momento de crescimento, enquanto o Timão chega pressionado por resultados recentes.

O contexto aponta para um jogo em que o fator casa pode fazer diferença.

O Flamengo é o 4º colocado, com 13 pontos em seis jogos. A equipe vem embalada após vitória por 3 a 0 sobre o Remo, no Maracanã.

A chegada de Leonardo Jardim trouxe novo ânimo. O time tem mostrado mais organização e intensidade, principalmente atuando em casa.

O Corinthians vive cenário diferente. Nas últimas três partidas, soma dois empates e uma derrota. O empate por 0 a 0 contra a Chapecoense reforça a dificuldade ofensiva.

O time é o 9º colocado, com nove pontos em sete jogos. A equipe ainda busca maior consistência.

Prováveis escalações de Corinthians x Flamengo

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Matheus Pereira), Vitinho e Yuri Alberto;

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro), Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta, Lucas Paquetá (Carrascal), Lino (Cebolinha) e Pedro.

Flamengo tem cenário favorável para pontuar

O Flamengo vive um momento mais positivo e joga diante da sua torcida. A equipe vem mostrando evolução, principalmente na forma como controla o jogo e cria chances.

No Maracanã, costuma ter mais presença ofensiva e impor ritmo.

O Corinthians chega pressionado e com dificuldades ofensivas recentes. Fora de casa, tende a ter menos controle da partida. Diante desse cenário, o Flamengo tem boas chances de pontuar.

A dupla chance protege contra um jogo equilibrado. Jogando em casa, a obrigação do Rubro-Negro é vencer.

Palpite 1 para Flamengo x Corinthians: Flamengo vence ou empata, com odds de 1.28 na bet365

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Pedro pode decidir mais uma vez

O Flamengo tem conseguido criar boas oportunidades, principalmente jogando em casa. O time tem volume ofensivo e presença constante no campo adversário. Isso favorece jogadores que atuam mais próximos da área.

Pedro é um desses nomes. Finaliza bem, participa das jogadas e costuma aparecer em momentos decisivos.

Em um jogo em que o Flamengo deve atacar mais, as chances de gol aumentam. Isso eleva a possibilidade de Pedro balançar as redes.

Palpite 2 para Flamengo x Corinthians: Pedro marca a qualquer momento, com odds de 2.40 na bet365

Defesa rubro-negra pode controlar o jogo

O Flamengo vem mostrando evolução defensiva. A equipe conseguiu um bom controle na última partida e sofreu poucas chances claras. Jogando em casa, tende a manter esse padrão.

O Corinthians tem dificuldade na criação ofensiva. Nos últimos jogos, o time produziu pouco no ataque.

Em um cenário de domínio do Flamengo e poucas oportunidades para o adversário, a tendência é de apenas um dos lados marcar.