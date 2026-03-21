Palpite Nice x PSG - Ligue 1 - 21/03/2026

Nosso especialista espera que o Paris Saint-Germain abra quatro pontos de vantagem na liderança da Ligue 1, impondo ao Nice sua terceira derrota no campeonato em quatro jogos.

Dicas de apostas para Nice x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Nice 1-3 PSG;

Palpite de artilheiros: Nice - Elye Wahi; PSG - Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, João Neves.

O Nice atravessa uma de suas piores temporadas em mais de uma década. A última vez que terminou abaixo da atual 15ª posição foi em 2013/14 — também sob o comando de Claude Puel. Eles detêm uma folga de oito pontos sobre o Auxerre, primeiro time na zona de perigo, mas não há muito mais que traga alento ao torcedor.

As "Águias" encerraram recentemente um jejum de seis partidas sem vencer com um triunfo por 2 x 0 fora de casa contra o Angers. Em 26 rodadas da Ligue 1, o Nice conseguiu apenas sete vitórias, a quarta pior marca da divisão. Além disso, somam seis empates e 13 derrotas.

Defensivamente, apenas o lanterna Metz tem um retrospecto pior que o do Nice nesta temporada. Esse é um sinal preocupante, dado o calibre do adversário que enfrentam no sábado. O PSG possui o ataque mais letal da liga, com 54 gols marcados, e a defesa mais sólida, com apenas 22 sofridos. Os números não poderiam ser mais contrastantes.

Os parisienses oscilaram em seus últimos compromissos pelo campeonato, com duas derrotas e duas vitórias nos últimos quatro jogos. O Monaco lhes impôs uma derrota por 3 x 1 no Parc des Princes na última rodada doméstica. No entanto, a resposta veio em grande estilo: o Chelsea foi atropelado por um placar agregado de 8 x 2 nas oitavas de final da Champions League.

O momento está claramente com os homens de Luis Enrique na viagem de quase 1.000 quilômetros rumo ao sul. Ao vencer este jogo atrasado, o PSG pode abrir quatro pontos à frente do vice-líder RC Lens no topo da tabela. Tudo indica uma vitória tranquila para os atuais campeões na Riviera Francesa.

Escalações esperadas para Nice x PSG

Escalação esperada do Nice: Diouf, Mendy, Dante, Bah, Bard, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Clauss, Carlos, Boudache;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Muitos gols no Allianz Riviera

O Nice viu sua sequência de sete jogos de invencibilidade em todas as competições no Allianz Riviera chegar ao fim de forma abrupta. O Rennes os goleou por 4 x 0 em sua última partida em casa, e as Águias agora somam três tropeços seguidos diante de sua torcida.

O time da casa deixou de marcar em apenas duas ocasiões ao longo desse período, em seus domínios, mas as fragilidades defensivas persistem. O Nice tem a segunda pior defesa da liga, com 48 gols sofridos. Em casa, a equipe de Puel sofre uma média de 1,62 gols por partida na Ligue 1.

Esse dado é um prato cheio para o PSG, que ostenta o ataque mais poderoso da França, com média de 2,16 gols por jogo. O time de Luis Enrique estará faminto para reencontrar o caminho das vitórias contra uma retaguarda tão vulnerável.

Contudo, os parisienses também têm seus pontos fracos. Eles sofreram seis gols em apenas dois jogos nas últimas cinco rodadas da liga, perdendo por 3 x 1 para o Rennes e para o Monaco, respectivamente. Passar o jogo sem sofrer gols tem sido uma tarefa difícil.

Além disso, ambas as equipes tiveram exatamente 14 de seus 26 jogos superando a marca de 2,5 gols. Quatro dos últimos cinco confrontos diretos entre eles também tiveram redes balançando dos dois lados. Tudo aponta para um duelo de placar elástico no sul da França.

Dica de aposta 1 para Nice x PSG: Ambas as equipes marcam: sim & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.85 na Betano ou Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.40 na Betano (se a combinada estiver indisponível).

Veja as odds para Resultado da Partida

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Kvara encerrando o jejum na Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia tem sido peça fundamental para o PSG nesta temporada, embora seus números na Champions League ofusquem seu desempenho na Ligue 1. Ele soma 12 gols e sete assistências em 36 atuações competitivas.

A diferença de rendimento entre os torneios é nítida. Na Ligue 1, são apenas quatro gols e três assistências em 17 jogos. Já na Champions League, o georgiano brilhou intensamente, com sete gols e quatro assistências em apenas 11 partidas. Seu último gol no campeonato nacional foi no Le Classique contra o Marseille, no início de fevereiro. Desde então, Kvara anotou quatro tentos e uma assistência em três jogos europeus.

Sua influência contra o Chelsea foi decisiva. Uma entrada vinda do banco por 30 minutos na ida mudou o jogo com uma assistência e dois gols no fim. No Stamford Bridge, ele abriu o placar antes dos 10 minutos.

Kvaratskhelia buscará agora replicar essa forma no cenário doméstico. Com o suporte necessário, o craque georgiano tem totais condições de ditar o ritmo com suas finalizações de qualidade. Espere que Kvaratskhelia faça a diferença no Allianz Riviera.

Dica de aposta 2 para Nice x PSG: Artilheiro a qualquer momento: Khvicha Kvaratskhelia, com odds de 2.30 na Betano

Um vitória confortável para os visitantes

Os comandados de Luis Enrique estão voando no ataque, marcando com facilidade em todas as competições. O Chelsea foi a vítima mais recente: o PSG balançou as redes cinco vezes no Parc des Princes antes de marcar mais três no Stamford Bridge.

Os parisienses venceram três de suas últimas seis partidas oficiais por uma margem de três gols. Para reforçar a tese, três de seus últimos cinco compromissos pela liga também superaram a marca de 3,5 gols totais.

O Nice vive um momento delicado, apesar da vitória sobre o Angers. Enfrentar o PSG é outro patamar de dificuldade. No primeiro turno, as Águias foram batidas por 1 x 0, naquela que foi a primeira vez que um dos times passou em branco nos últimos cinco encontros diretos.

O poder de fogo do PSG exige atenção total. Enrique construiu uma unidade ofensiva muito bem treinada. Enquanto isso, o Nice tem sofrido mais gols do que o esperado durante toda a temporada. Os visitantes têm todos os motivos para aplicar uma goleada e mandar um recado aos rivais. Apostar em uma vitória do PSG por dois ou mais gols de diferença oferece um valor considerável.