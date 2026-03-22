Confira os palpites Vasco x Grêmio para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (22), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Grêmio se enfrentam em São Januário em um duelo direto na parte intermediária da tabela. As duas equipes têm campanhas semelhantes e chegam com o mesmo número de pontos. O momento recente pode pesar. O Cruzmaltino vive boa sequência, enquanto o Grêmio ainda busca maior regularidade.

O Vasco vem embalado. São duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Na última rodada, protagonizou uma virada marcante sobre o Fluminense. Saiu perdendo por 2 a 0 e virou no último lance, com gol de Thiago Mendes.

Agora soma oito pontos em sete jogos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.

O Grêmio também soma oito pontos, mas em seis jogos. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe alterna bons e maus momentos dentro das partidas.

Fora de casa, costuma ter postura mais cautelosa, tentando explorar erros e espaços deixados pelo adversário.

Prováveis escalações de Vasco x Grêmio

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano, Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, Nuno Moreira e David (Brenner);

Grêmio: Weverton, Pavon (João Pedro), Balbuena, Viery e Marlon, Noriega, Nardoni e Monsalve, Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

Vasco pode aproveitar o embalo e o fator casa

O Vasco chega com confiança elevada após a virada no clássico. A equipe mostrou força mental e capacidade de reação, mesmo em um cenário adverso. Esse tipo de resultado costuma ter impacto direto no desempenho seguinte.

O time entra mais leve e com maior convicção no próprio jogo.

Jogando em São Januário, o Vasco tende a aumentar a intensidade desde o início. A pressão da torcida também influencia. O Grêmio, fora de casa, costuma baixar linhas e esperar.

Se o Vasco conseguir manter o ritmo e transformar volume em chances claras, tem boas condições de conquistar mais uma vitória.

Palpite 1 para Vasco x Grêmio: Vasco vence, com odds de 2.05 na Betano

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Cuiabano pode ser peça chave no ataque

O Vasco vem criando mais nas últimas partidas. A equipe tem maior presença ofensiva e consegue chegar com frequência ao gol adversário.

Isso aumenta a participação dos jogadores de ataque, principalmente em jogos dentro de casa, onde o time tende a pressionar mais.

Cuiabano aparece como um nome importante nesse cenário. Ele participa das jogadas e costuma aparecer bem na área. Com mais volume ofensivo e presença constante no campo de ataque, as oportunidades aumentam.

Em um jogo com tendência de pressão do Vasco, a chance de marcar cresce.

Palpite 2 para Vasco x Grêmio: Cuiabano marca a qualquer momento, com odds de 1.62 na Betano

Confronto com espaço para gols dos dois lados

Apesar do bom momento do Vasco, o sistema defensivo ainda apresenta oscilações. A equipe concede espaços, principalmente quando sobe as linhas e tenta pressionar o adversário. Esse tipo de comportamento pode abrir oportunidades para o Grêmio.

O time gaúcho tem qualidade ofensiva e costuma ser perigoso em transições rápidas. Mesmo fora de casa, consegue criar chances quando encontra espaço.

Com dois times que atacam e também deixam brechas, o cenário favorece um jogo com gols para ambos os lados.