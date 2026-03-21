Palpite Bayern de Munique x Union Berlin - Bundesliga - 21/03/2026

Apostar no Bayern é a única jogada inteligente no momento, mas esperamos que o "Die Eisernen" venda caro a derrota.

Dicas de apostas para Bayern de Munique x Union Berlin:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayern 3-1 Union Berlin;

Palpite de artilheiros: Bayern - Harry Kane (2x), Michael Olise; Union Berlin - Rani Khedira.

O Bayern de Munique manteve sua excelente fase na noite de quarta-feira, goleando a Atalanta por 4 a 1. A equipe de Vincent Kompany venceu oito das últimas nove partidas e sofreu apenas uma derrota em toda a temporada da Bundesliga. Atualmente, os bávaros ostentam uma vantagem de cinco pontos na liderança e parecem muito bem encaminhados para garantir mais um título da liga.

Enquanto isso, o Union Berlin segue lutando contra a inconsistência. Embora a vitória no fim de semana contra o Freiburg tenha colocado o time na nona posição, eles conseguiram apenas dois triunfos até agora em 2026. A equipe chega para este confronto como zebra total, especialmente por jogar fora de casa, na Allianz Arena.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x Union Berlin

Escalação esperada do Bayern de Munique: Urbig, Laimer, Min-Jae, Upamecano, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Gnabry, Kane;

Escalação esperada do Union Berlin: Ronnow, Nsoki, Doekhi, Querfeld, Haberer, Kemlein, Khedira, Kohn, Jeong, Ansah, Ilic.

Bayern rumo a mais um título

O Bayern de Munique não é apenas o time mais forte da Alemanha no momento, mas possivelmente o melhor da Europa. Vincent Kompany vem fazendo um trabalho excepcional com os líderes do campeonato e tem tudo para erguer o troféu da Bundesliga. O desempenho em casa também tem sido impecável nesta temporada, com 17 vitórias em 19 jogos disputados em Munique até agora.

No entanto, o gigante alemão enfrenta alguns problemas de desfalques. Nicolas Jackson, Luis Diaz e Jonathan Tah estão fora por suspensão. A situação no gol é mais tranquila, já que Jonas Urbig foi liberado para atuar contra a Atalanta. Embora ainda existam dúvidas sobre as condições físicas de Jamal Musiala e Alphonso Davies, o Bayern possui um elenco com profundidade incrível.

Do outro lado, o Union Berlin não contará com o suspenso Andras Schafer, e seu goleiro, Matheo Raab, quebrou a mão logo em sua estreia. Os visitantes devem ter uma tarde ingrata na Allianz Arena, mas a expectativa é que não se entreguem facilmente. Vale destacar que eles balançaram as redes em 14 das últimas 16 partidas em todas as competições.

Dica de aposta 1 para Bayern de Munique x Union Berlin: 1x2: Bayern & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bayern de Munique x Union Berlin nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Goleada em Munique

Os jogos envolvendo o Bayern têm sido garantia de entretenimento nesta temporada. Liderados por Harry Kane, eles estão empilhando gols e não dão sinais de que vão pisar no freio. Após marcarem 10 gols em dois jogos contra a Atalanta, voltam as atenções para a liga com a confiança lá no alto.

Os comandados de Kompany anotaram 21 gols em seus últimos sete compromissos pela Bundesliga e estão no auge da forma. Até o momento, neste ano, 77% dos seus jogos em casa tiveram mais de 3,5 gols. Apesar disso, existem brechas defensivas que o Union Berlin tentará explorar.

Como mencionado anteriormente, o time de Steffen Baumgart costuma marcar com regularidade, e os donos da casa garantiram apenas nove jogos sem sofrer gols ao longo da campanha 2025/26. Esperamos um duelo de ritmo acelerado e placar elástico na Baviera.

Dica de aposta 2 para Bayern de Munique x Union Berlin: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.85 na Betano.

O letal Harry Kane

Existem poucos atacantes no futebol mundial tão letais quanto o camisa 9 do Bayern de Munique atualmente. Na quarta-feira, Kane registrou seu 49º e 50º gols na Champions League, elevando seu total na temporada para 47 gols. Além disso, ele passou em branco (sem gol ou assistência) em apenas oito partidas, somando todas as competições desta temporada.

Sem surpresas, ele é o favorito das casas de apostas para balançar as redes neste confronto. Kompany quer evitar qualquer tropeço com o Borussia Dortmund ainda na cola, então seu principal artilheiro deve começar entre os titulares. O atacante inglês já está praticamente garantido com o prêmio Kicker-Torjägerkanone. No entanto, sua ambição segue intacta, mesmo já tendo 30 gols na liga em sua conta.

Estamos botando fé que o astro do "Three Lions" guardará o dele novamente, sendo a maior dor de cabeça para Baumgart. Infelizmente para os visitantes, Kane não é a única ameaça ofensiva do Bayern, o que sugere uma tarde duríssima para o time de Berlim.