5 artilheiros nos quais apostar nas principais ligas da Europa neste fim de semana

Gols são a alma do jogo, mas eles precisam sair de algum lugar. Analisamos as "Big Five" para revelar potenciais artilheiros nesta semana.

Artilheiro a qualquer momento Odds Donyell Malen contra o Lecce 2.14 Nico O’Reilly contra o Arsenal 7.40 Denis Undav contra o Augsburg 2.17 Ante Budimir contra o Girona 1.93 Joaquin Panichellu contra o Nantes 2.65

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

De vilão a herói

A passagem de Donyell Malen pelo Aston Villa não foi das melhores; ele marcou apenas sete gols em 35 partidas. No entanto, seu empréstimo para a capital italiana parece ter caído como uma luva. Dado o atual cenário, Malen espera que a Roma exerça a opção de compra definitiva. Desde sua troca da Premier League pela Serie A no meio de janeiro, Malen tem sido um monstro pela Roma, balançando as redes sete vezes em nove jogos.

A Roma agora depende pesadamente do atacante, já que Evan Ferguson, Paulo Dybala e Artem Dovbyk estão todos no estaleiro por lesão. Ele marcou quatro gols em suas últimas cinco partidas na Serie A. Com a Roma anotando 14 gols em seus seis jogos anteriores em casa, a probabilidade de ele guardar o dele é alta. Além disso, ele é o batedor oficial de pênaltis e converteu as duas penalidades que cobrou até agora.

Seu xG (gols esperados) de 0,80 por jogo é o melhor da liga. Enquanto isso, seus 1,73 chutes no alvo por 90 minutos representam a terceira melhor marca da Serie A. Malen também tem arriscado 4,98 finalizações por 90 minutos na Roma, a melhor média de sua carreira. Agora, ele enfrenta uma equipe que tem batido cabeça fora de casa, registrando apenas quatro jogos sem sofrer gols como visitante no campeonato.

O Lecce concede 1,49 de xG por 90 minutos, a terceira pior marca do Italiano. Eles já levaram ao menos dois gols de times como Atalanta, Lazio, Como e Napoli. Esse é um dos motivos pelos quais continuam correndo sério risco de cair para a Serie B ao fim da temporada.

Embora tenham limitado o líder do campeonato a um único gol em sua visita recente à Inter, isso se deveu em grande parte às defesas milagrosas do goleiro Wladimiro Falcone. A Inter ainda registrou um xG de 1,83 naquele jogo. O Lecce deu sorte que Jonathan David perdeu um pênalti contra a Juventus, mas ainda assim concedeu um xG de 2,77.

Esses números sugerem que I Giallorossi devem fazer a festa em casa contra o Lecce neste fim de semana, com Malen como o provável catalisador dos mandantes.

A surpresa do City pela esquerda

O comandante do Manchester City, Pep Guardiola, é conhecido por improvisar jogadores em diferentes posições, especialmente os mais jovens. Esse parece ser o caso de Nico O’Reilly, de 20 anos, que chegou a atuar como lateral-esquerdo no início da campanha. No entanto, com o retorno de Rayan Ait-Nouri da Copa Africana de Nações e os problemas de lesão no elenco, Guardiola deu uma nova função ao garoto.

O’Reilly tem atuado na ponta esquerda nas últimas exibições. Ele foi poupado durante a semana na Champions League. Pep provavelmente segurou o jogador pensando na final da Carabao Cup contra o Arsenal, considerando as baixas dos Gunners.

O jovem de 20 anos marcou três gols em suas últimas quatro aparições na Premier League pelo City, incluindo dois gols contra o Newcastle. Ele pode ser o homem do perigo para os Cityzens, ocupando a vaga de Jeremy Doku.

O’Reilly deu, no mínimo, dois chutes em cada uma dessas quatro partidas, com uma média de 3,25 finalizações por 90 minutos nesse período. Ele deve bater de frente com Ben White. O lateral-direito titular do Arsenal, Jurrien Timber, parece estar lesionado e pode não estar disponível. Como resultado, podemos ver o jovem dominar o setor esquerdo, tornando-se um forte candidato a marcar na final.

Undav voando baixo para castigar o Augsburg novamente

Deniz Undav quase dobrou sua contagem de gols em relação à temporada passada. Ele marcou nove gols em 27 jogos na última edição da Bundesliga, mas já balançou as redes 16 vezes em 22 partidas pelos Swabians. Para colocar esses números em perspectiva, apenas Harry Kane marcou mais no campeonato alemão nesta temporada, com 30 gols.

O atacante está em fase iluminada, tendo marcado em cada um dos seus últimos cinco jogos na liga. Ele superou seu xG em 3,68, sendo superado apenas por Harry Kane e Yan Diomande nesse quesito. Neste fim de semana, Undav encara o Augsburg, uma equipe que tem deixado a desejar na defesa.

Os mandantes têm um xGA (gols esperados contra) de 46,7, o terceiro pior da divisão. Além disso, sofreram uma média de 1,73 gols por jogo, o que significa que Undav chegará confiante para esta viagem. O jogador de 29 anos também tem um bom retrospecto contra os donos da casa, tendo marcado dois gols no confronto do primeiro turno.

Undav também deixou sua marca na última visita do Stuttgart ao Augsburg. Com os visitantes buscando a classificação para a Champions League, a expectativa é que joguem com o regulamento debaixo do braço para buscar a vitória. Por isso, apostar que Undav furará a defesa da casa vale muito a pena.

Panichelli impulsionando o sonho europeu do Strasbourg

O Strasbourg ainda tem chances reais de conquistar uma vaga em competições europeias na Ligue 1. Atualmente em oitavo, estão a seis pontos do Monaco, em sexto. Após passarem pelos playoffs da Conference League na quinta-feira, estarão famintos pela vitória fora de casa contra o Nantes neste fim de semana.

Um homem que pode ser o diferencial para os visitantes é Joaquin Panichelli. O atacante marcou cinco gols em suas últimas sete titularidades em todas as competições. Com 14 gols na Ligue 1 nesta temporada, ele divide a vice-artilharia, apenas um gol atrás de Mason Greenwood.

O xG do argentino é o mais alto da liga, com 13,17, o que significa que ele está superando ligeiramente as expectativas. Ele ficará feliz em enfrentar a terceira pior defesa da competição, que sofreu 42 gols em 25 jogos. Sua média de 0,59 gols por 90 minutos o coloca no top 90% dos jogadores da Ligue 1.

Como resultado, Panichelli provavelmente encontrará o caminho das redes e aplicará mais um duro golpe nos esforços do Nantes para permanecer na Ligue 1.