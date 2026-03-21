Palpite Fluminense x Atlético-MG- Campeonato Brasileiro - 21/03/2026

Confira os palpites Fluminense x Atlético-MG para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (21), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã em um duelo direto na parte de cima da tabela. O Tricolor tenta reagir após uma derrota dura, enquanto o Galo chega embalado por uma vitória importante. O contexto é de um jogo aberto, com dois times que precisam pontuar.

O Fluminense perdeu por 3 a 2 para o Vasco, em casa, com gol sofrido no último minuto. O resultado pesou, principalmente pela forma como aconteceu. Ainda assim, a equipe ocupa a 4ª colocação, com 13 pontos em sete jogos. São quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O time mantém bom nível ofensivo, mas voltou a mostrar fragilidade defensiva.

O Atlético-MG vem de vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, em casa. Foi um resultado importante para dar confiança. A equipe agora é a 11ª colocada, com oito pontos em sete jogos. São duas vitórias, dois empates e três derrotas. O desempenho ainda oscila, mas o time mostrou evolução recente.

Prováveis escalações de Fluminense x Atlético-MG

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes (ou Ignácio), Freytes e Renê (ou Guilherme Arana), Hércules, Martinelli e Lucho Acosta, Savarino, Canobbio e John Kennedy

Atlético-MG: Everson, Preciado (Natanael), Ruan Tressoldi, Junior Alonso (Lyanco) e Renan Lodi, Alan Franco, Tomás Perez (Igor Gomes) e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Hulk e Dudu (Cassierra/Cuello)

Flu tenta resposta rápida no Maracanã

O Fluminense joga em casa e deve assumir o controle do jogo. A equipe costuma ter mais posse e trabalhar bem as jogadas no campo ofensivo. A tendência é de pressão desde os primeiros minutos.

O Atlético-MG chega mais confiante, mas ainda oscila. Fora de casa, tende a ter mais dificuldades. Se o Fluminense conseguir manter a intensidade e corrigir erros defensivos, tem boas chances de vencer. O fator casa pesa neste confronto.

Palpite 1 para Fluminense x Atlético-MG: Fluminense vence, com odds de 1.70 na bet365

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Lucho Acosta pode ser decisivo

O Fluminense tem boa capacidade ofensiva, principalmente jogando no Maracanã. A equipe cria volume e consegue chegar com frequência ao gol adversário. Nesse cenário, jogadores mais técnicos ganham protagonismo.

Lucho Acosta é um desses nomes. Participa da construção, finaliza e aparece bem em momentos decisivos. Em um jogo em que o Fluminense deve ter mais presença no ataque, as chances de participação direta em gol aumentam.

Palpite 2 para Fluminense x Atlético-MG: Lucho Acosta marca a qualquer momento, com odds de 4.30 na bet365

Jogo com tendência de gols dos dois lados

O Fluminense cria bastante, mas também deixa espaços. Isso ficou claro na última rodada. A equipe sofre quando é pressionada em transições rápidas.

O Atlético-MG pode explorar esse cenário. O time tem qualidade ofensiva e mostrou evolução no último jogo. Em um confronto com dois ataques ativos e defesas que oscilam, a tendência é de gols para ambos os lados.