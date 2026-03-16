Odds para a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026: palpites para o artilheiro

A corrida pelo título de artilheiro da Copa do Mundo 2026, que garante a Chuteira de Ouro, é sempre um dos mercados de apostas mais populares.

Os lendários atacantes Lionel Messi e Cristiano Ronaldo continuam em alta. Os vencedores anteriores, Kylian Mbappé e Harry Kane, também se destacam nas odds da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026.

Vamos analisar os favoritos atuais e alguns azarões notáveis do torneio. Também há dicas de estratégia para encontrar valor neste mercado.

Odds atualizadas para a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026: os principais favoritos

Mbappé é o favorito para ganhar a Chuteira de Ouro. Kane vem logo atrás nos mercados de apostas. Erling Haaland e Lamine Yamal também estão na disputa no que serão as suas primeiras Copas do Mundo.

As odds neste mercado refletem vários fatores, incluindo a força do time, o tempo de jogo esperado e a dificuldade do grupo. Lesões e forma entre agora e junho podem levar a movimentos significativos nos preços.

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Jogador Seleção Posição Odds Comentários Kylian Mbappé França Atacante 7.00 Histórico prolífico na Copa do Mundo Harry Kane Inglaterra Atacante 8.00 Vencedor da Chuteira de Ouro de 2018 Lionel Messi Argentina Atacante 13.00 Ainda é o homem-chave da atual campeã Erling Haaland Noruega Atacante 15.00 Estreante na Copa do Mundo, mas com números impressionantes em seu clube Lamine Yamal Espanha Ponta 18.00 Jovem destemido que sempre marca em seus jogos Cristiano Ronaldo Portugal Atacante 20.00 Última chance de glória na Copa do Mundo

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Como funcionam as apostas na Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026

O vencedor da Chuteira de Ouro é determinado pelo artilheiro apenas nos jogos da Copa em si. Gols marcados durante as eliminatórias ou partidas de play-off não contam.

Em caso de empate, o jogador com mais assistências é eleito o artilheiro, ou seja, ganha a Chuteira de Ouro. Se esses números também forem iguais, o prêmio vai para quem jogou menos minutos.

Vale a pena verificar as regras específicas de apostas no artilheiro da Copa do Mundo 2026 de cada casa de apostas e seus termos e condições. Algumas podem pagar a múltiplos vencedores em caso de empate.

Outras podem recompensar apenas o vencedor oficial da Chuteira de Ouro. Separado desse mercado, também é possível apostar no artilheiro de cada equipe no torneio, bem como em goleadores de cada partida.

Veja também as odds para a Copa do Mundo 2026.

Os favoritos à Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026: análise individual de cada jogador

Os candidatos à Chuteira de Ouro geralmente jogam por equipes que se espera que cheguem pelo menos às quartas de final. Isso significa que os principais atacantes de seleções como Espanha, França, Inglaterra e Argentina estão entre os favoritos.

Kylian Mbappé

Pela terceira Copa do Mundo consecutiva, Mbappé será o principal atacante no ataque francês. Ele possui um recorde impressionante neste torneio, marcando 12 gols em 14 partidas.

Tendo marcado 38 vezes em 33 jogos pelo Real Madrid nesta temporada, ele está em ótima forma.

A França chegou à final em 2018 e 2022 e deve ir longe novamente. Portanto, faz todo sentido que o jogador de 27 anos comece como favorito à Chuteira de Ouro.

Harry Kane

Correndo perto de Mbappé nas odds do artilheiro da Copa do Mundo 2026, Kane não pode ser ignorado. O cobrador de pênaltis da Inglaterra marcou seis vezes para ganhar a Chuteira de Ouro de 2018.

Os Três Leões têm uma equipe mais forte agora, e assim como há oito anos, enfrentam o subestimado Panamá na fase de grupos. No entanto, esse é o jogo final da equipe de Thomas Tuchel, e Kane pode ser poupado se seu time já estiver classificado.

Isso é algo para os apostadores considerarem, mas o artilheiro do Bayern de Munique ainda parece uma boa aposta.

Lionel Messi

A Argentina também precisará gerenciar a carga de trabalho de Messi, que completará 39 anos durante o torneio. Isso pode fazer com que ele seja poupado na última partida contra o azarão do Grupo J, a Jordânia.

No entanto, o jogador do Inter Miami ainda é o ponto focal da equipe, inegavelmente. Ele foi o artilheiro nas eliminatórias da América do Sul, com oito gols.

Finalmente livre do fardo de não ter vencido uma Copa do Mundo, Messi pode ter um de seus melhores torneios.

Erling Haaland

Com impressionantes 16 gols nas eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, Haaland também é um para se observar.

Ele também marcou 22 vezes na Premier League desta temporada e liderará a linha da Noruega.

No entanto, o time de Stale Solbakken foi colocado em um grupo realmente difícil com França e Senegal. Isso, por si só, sugere que há pouco valor em apostar no poderoso atacante para ganhar a Chuteira de Ouro.

Escolhas de valor e opções de azarões para o artilheiro da Copa do Mundo 2026

Embora Kane e Mbappé tenham vencido as duas últimas, a Chuteira de Ouro nem sempre vai para um atacante absolutamente de elite.

Antes de 2018, os três vencedores mais recentes desse grande prêmio foram Miroslav Klose, Thomas Müller e James Rodríguez.

Uma ou duas grandes performances contra adversários fracos na fase de grupos podem fazer toda a diferença. O valor, muitas vezes, pode ser encontrado em jogadores atacantes com odds entre 15.00 e 40.00.

Mikel Oyarzabal

Tendo-se estabelecido como o atacante titular de um dos favoritos ao torneio, a Espanha, Mikel Oyarzabal parece um ótimo valor com odds longas. Ele se beneficiará do serviço de jogadores como Pedri e Yamal.

O jogador da Real Sociedad teve uma média de um gol a cada 74 minutos durante as eliminatórias. Ele também marcou o gol da vitória na final da Euro 2024, o que sugere que ele pode lidar com o grande palco.

João Pedro

O Brasil enfrenta o Haiti, uma das equipes mais fracas do torneio, no Grupo C. Isso pode oferecer oportunidades para alguém como João Pedro entrar na disputa pela Chuteira de Ouro.

Com Rodrygo fora por lesão, o atacante do Chelsea agora tem uma chance melhor de ser titular regular. Com nove gols em seus últimos nove jogos pelo clube, este ano parece ser o ano em que o jogador de 24 anos entra para a elite. Ele parece uma boa escolha como azarão.

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior é outro atacante brasileiro que está encontrando sua forma. O jogador de 25 anos marcou seis vezes em suas últimas seis aparições pelo Real Madrid.

Ao contrário de Pedro, ele é titular garantido. Embora seu recorde de gols internacionais não seja impressionante, Carlo Ancelotti sabe como tirar o melhor do atacante de lado.

Luis Díaz

Embora muito dependa de até onde a Colômbia chegará no torneio, Luis Díaz oferece muito potencial. O ponta está tendo a temporada de sua vida no Bayern de Munique, com 13 gols em 23 partidas da Bundesliga.

Ele será o foco do ataque de sua seleção nacional. Jogos de grupo contra o Uzbequistão e um vencedor de play-off intercontinental sugerem que ele pode entrar na disputa pela Chuteira de Ouro.

Jogadores da Inglaterra na corrida pela Chuteira de Ouro 2026

Embora Kane seja o candidato mais óbvio, outros jogadores da Inglaterra poderiam, potencialmente, entrar na trilha dos gols na América do Norte.

No entanto, a profundidade do elenco de Tuchel e a provável rotação são obstáculos para qualquer um desses desafiando a Chuteira de Ouro.

Bukayo Saka

A Inglaterra tem uma série de camisas 10 de qualidade, mas há menos competição pelas posições de ponta. Isso sugere que Bukayo Saka está seguro em seu papel no flanco direito.

O jogador do Arsenal marcou três vezes em apenas quatro aparições na Copa do Mundo de 2022. Em um torneio expandido, ele poderia fazer melhor se os Três Leões chegarem às semifinais.

Na verdade, é difícil ver Saka superando Kane, mas ele pode ser uma boa aposta cada-way em torno de 34.00 a 51.00.

Dicas para apostar no artilheiro da Copa do Mundo 2026

Apostas na Chuteira de Ouro diferem das apostas jogo a jogo e exigem planejamento de longo prazo.

Quatro equipes acabarão jogando oito partidas no torneio de 2026. Portanto, é essencial entender a dinâmica da competição.

Preste atenção a possíveis descompassos na fase de grupos – os melhores atacantes podem dominar contra equipes como Curaçao e Haiti.

Priorize jogadores com a melhor chance de chegar às quartas de final ou além – será difícil para aqueles eliminados antes das oitavas de final competir.

Procure jogadores que cobrem pênaltis por suas seleções.

Fique atento a atacantes mais velhos como Kane, Messi e Ronaldo sendo poupados com mais frequência do que em torneios anteriores.

Considere equipes que jogam futebol ofensivo e criam mais chances.

Procure jogadores que sejam titulares garantidos, pois muitos dos favoritos do torneio têm profundidade real em áreas de ataque.

Fique de olho na forma e nos níveis de condicionamento físico dos principais candidatos antes do verão – alguns podem estar cansados após longas temporadas de clubes.

Combine apostas na Chuteira de Ouro com outras apostas, como apostas no artilheiro da equipe, para espalhar o risco.

Perguntas frequentes sobre apostas no artilheiro da Copa do Mundo 2026

As apostas na Chuteira de Ouro incluem gols marcados na prorrogação e disputas de pênaltis?

Gols na prorrogação contam para o total de gols de um jogador. Pênaltis no tempo regulamentar ou na prorrogação também contribuem e podem ser fatores decisivos. No entanto, gols em disputas de pênaltis não são válidos em termos da corrida pela Chuteira de Ouro.

Os gols marcados no jogo de disputa pelo terceiro/quarto lugar contam?

Os semifinalistas perdedores jogarão na disputa pelo terceiro/quarto lugar. Quaisquer gols marcados nesse jogo contam para o total do jogador.

Qual impacto o novo formato de 48 equipes terá nas previsões da Chuteira de Ouro 2026?

Esta Copa do Mundo contará com mais equipes do que nunca. Isso significa que várias nações mais fracas se classificaram, o que oferecerá aos atacantes de elite a chance de marcar muitos gols na fase de grupos. Também há uma rodada extra de eliminatórias, então podem ser necessários mais gols para terminar como artilheiro este ano. Isso é algo a considerar ao prever quem será o vencedor da Chuteira de Ouro.

Meio-campistas ou defensores já terminaram como artilheiros?

É possível que jogadores que não sejam atacantes ganhem a Chuteira de Ouro. No entanto, o único exemplo recente é Rodríguez como meio-campista ofensivo pela Colômbia em 2014. Nenhum defensor jamais ganhou.

Qual é o melhor momento para fazer uma aposta na Chuteira de Ouro?

Apostar na Chuteira de Ouro bem antes do torneio pode ser arriscado, dado o potencial de lesões ou perda de forma. No entanto, também pode ser o melhor momento para encontrar valor no mercado. Uma vez que a Copa do Mundo começa, grandes mudanças de preço são esperadas; então, os apostadores precisarão ficar atentos aos desenvolvimentos diários.