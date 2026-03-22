Palpite Real Madrid x Atlético Madrid - La Liga - 22/03/2026

Nosso especialista em apostas projeta que os Blancos levarão a melhor sobre seus rivais locais em uma partida com gols de ambos os lados.

Dicas de apostas para Real Madrid x Atlético Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2-1 Atlético Madrid;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Kylian Mbappé, Fede Valverde; Atlético Madrid - Ademola Lookman.

Ambas as equipes viajaram para a Inglaterra no meio da semana para decidir seus confrontos de oitavas de final da Champions League. O Real Madrid garantiu uma vitória por 2-1 fora de casa contra o Manchester City, enquanto o Atlético Madrid sofreu uma derrota por 3-2 contra o Tottenham. Apesar do tropeço do Atleti, ambos os clubes carimbaram o passaporte para a próxima fase.

Pela La Liga, os Merengues seguem como o único time capaz de alcançar o líder, Barcelona. A equipe de Álvaro Arbeloa bateu o Celta de Vigo e o Elche em seus últimos dois compromissos. No entanto, o time ainda tenta juntar os cacos após duas derrotas consecutivas sofridas anteriormente.

Diego Simeone tem rodado o elenco do Atleti com frequência no campeonato recentemente, já que a vaga no G4 está praticamente assegurada. Mesmo assim, os Colchoneros engataram quatro vitórias seguidas, incluindo o triunfo por 1-0 sobre o Getafe no último fim de semana.

Escalações esperadas para Real Madrid x Atlético Madrid

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Thiago, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Mbappé;

Escalação esperada do Atlético Madrid: Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Cardoso, Llorente, Simeone, Alvarez, Sorloth.

Vitória do Real Madrid no derby

O clássico de Madrid é sempre um evento gigantesco, mas este tem um peso muito maior para os donos da casa. Embora Simeone deva levar a campo um time forte neste fim de semana, o resultado terá pouco impacto nas pretensões gerais do Atlético. Em contrapartida, o Real Madrid precisa como nunca dos três pontos, pois não há margem para erro na caça ao título.

O Atleti não vence no Santiago Bernabéu desde o 1 x 0 na temporada 2015/16. O encontro mais recente entre os dois neste estádio terminou com vitória dos mandantes por 2 x 1, pela Champions League da temporada passada.

Pela primeira vez em muito tempo, o Real Madrid parece estar embalando de verdade. A vitória no placar agregado de 5 x 3 contra o Man City deu uma injeção de moral no elenco. Já são quatro vitórias consecutivas somando todas as competições.

Com Kylian Mbappé em plena forma e provavelmente entre os titulares, eles contam novamente com o faro de gol do artilheiro da La Liga. Isso sugere que vale a pena confiar nos mandantes contra um Atleti que não conseguiu vencer 69% dos seus jogos como visitante no campeonato.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Atlético Madrid: 1x2: Real Madrid, com odds de 1.90 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Atlético Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols no segundo tempo

Oito dos nove Derbys de Madrid disputados desde o início de 2024 tiveram gols de ambas as equipes. Este confronto tornou-se muito mais emocionante nos últimos anos, em grande parte porque o Atlético Madrid adotou um estilo de jogo mais ofensivo.

Este embate também deve ser bastante aberto, dado que os mandantes estão sob pressão pela vitória. Além disso, o Real Madrid marcou 55% e sofreu 62% dos seus gols na liga após o intervalo. Diante desses fatores, um segundo tempo movimentado é o cenário mais provável.

Os Rojiblancos também costumam marcar e sofrer gols com mais frequência na reta final de suas partidas pela La Liga. Na verdade, 62% dos gols que sofreram fora de casa aconteceram após os 60 minutos de jogo.

Essas tendências indicam valor na aposta de que ambos marcam no segundo tempo, com uma probabilidade implícita de 38%.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Atlético Madrid: Ambas as equipes marcam: sim (2º tempo), com odds de 2.62 na Betano

Valverde em fase iluminada e balançando as redes de novo

Um jogador que realmente chamou a responsabilidade no Real Madrid nas últimas duas semanas foi Fede Valverde. Seu gol da vitória aos 95 minutos contra o Celta de Vigo, no início deste mês, foi um divisor de águas para os Blancos.

O uruguaio manteve o ritmo com um hat-trick espetacular no jogo de ida contra o Man City e guardou mais um belo gol contra o Elche no último fim de semana. Mesmo no jogo de volta contra o City, suas subidas ao ataque causaram problemas e ele poderia ter ampliado sua conta pessoal.

A fase iluminada de Valverde sugere que ele pode ser uma das principais ameaças de gol nesta partida. Ele claramente recebeu liberdade para avançar e apoiar a linha de frente no atual esquema de meio-campo. Junto com Vinícius, ele tem sido um dos principais beneficiados após a troca no comando técnico.

O Atlético Madrid sofreu pelo menos dois gols em quatro das suas últimas cinco partidas. Com espaços para explorar, Valverde oferece valor como uma aposta para marcador a qualquer momento, com odds bem competitvas.