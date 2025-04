Odds Copa do Brasil 2025: Flamengo e Palmeiras são favoritos

Flamengo lidera as odds para a Copa do Brasil 2025; confira outros favoritos e prepare suas apostas

A Copa do Brasil já sorteou o chaveamento da 3 fase e, com ele, as melhores casas de apostas já estipularam as Odds Copa do Brasil. Esses números indicam a possibilidade de um evento acontecer e também é usado como multiplicador nas casas de apostas.

Veja na tabela abaixo quem são os atuais favoritos de acordo com as Odds Copa do Brasil:

Vencedor Odds na Superbet Flamengo 5.50 Palmeiras 6.00 Corinthians 6.5 Botafogo 7.5 Internacional 10.00

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 09/04 às 16h10.

Flamengo e Palmeiras são favoritos ao título

As Casas Esportivas apontam o Flamengo como o principal favorito ao título da Copa do Brasil 2025. Atual campeão da competição, o Rubro-Negro busca mais uma conquista e reforça sua posição como um dos principais candidatos.

Com 5 Copas do Brasil em sua galeria de títulos, o Flamengo empatou com o Grêmio em números de taças e ocupa a segunda posição entre os maiores campeões do torneio, atrás apenas do Cruzeiro, que detém 6 títulos.

Apesar de não ter brilhado na última edição da Copa do Brasil, sendo eliminado nas Oitavas pelo próprio Flamengo, o Palmeiras ainda figura entre os três principais favoritos ao título, de acordo com as Casas de Apostas. O Verdão é tetracampeão da Copa do Brasil, tendo conquistado seu último título em 2020.

Com um elenco forte e competitivo, a equipe Alviverde busca o pentacampeonato na Copa do Brasil.

Veja os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil terá jogos de ida e volta nas semanas de 30 de abril e 21 de maio. Ao todo, 12 equipes participarão desta etapa do campeonato.

Veja abaixo os jogos válidos pela 1ª etapa:

Operário-PR x Vasco da Gama

Fluminense x Aparecidense

Paysandu x Bahia

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Retrô x Fortaleza

Brusque x Athletico-PR

Ceará x Palmeiras

Maringá x Atlético-MG

Botafogo-PB x Flamengo

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Novorizontino x Corinthians

Criciúma x Bragantino

CSA x Grêmio

Se a soma dos dois resultados terminar em empate, a classificação será decidida por pênaltis, pois o gol fora de casa não será considerado como critério de desempate. Após o término da terceira fase, a sede da CBF realizará um novo sorteio para estabelecer os confrontos das oitavas de final.

Como funcionam as odds Copa do Brasil 2025?

As cotações, também conhecidas como odds, são valores estipulados pelas plataformas esportivas que indicam o retorno potencial de uma aposta. Esses valores são determinados com base na probabilidade de um resultado específico ocorrer.

Em geral, quanto maior a cotação, menor a probabilidade de o resultado ocorrer, e vice-versa. Por exemplo, se você apostar R$ 10 na vitória de um time com uma cotação de 1,50, e a aposta for contemplada, você receberá um retorno de R$ 15.

Isso significa que as cotações funcionam como um multiplicador do valor apostado. Quanto maior a cotação, maior o retorno potencial, mas também maior o risco de perda.

Existem diversas modalidades de apostas esportivas, cada uma com suas características exclusivas. Algumas das principais opções.

Quais são os tipos de apostas Copa do Brasil?

Nas melhores casas de apostas, você pode optar entre as apostas a longo prazo, apostas ao vivo além de apostas simples e múltiplas na modalidade pré jogo.

As apostas a longo prazo são feitas e decididas no final de competições esportivas. Essa modalidade demanda paciência e estratégia.

são feitas e decididas no final de competições esportivas. Essa modalidade demanda paciência e estratégia. Apostas simples são diretas e envolvem apenas uma previsão por bilhete. Por isso, elas costumam ser mais fáceis de acertar.

são diretas e envolvem apenas uma previsão por bilhete. Por isso, elas costumam ser mais fáceis de acertar. Apostas múltiplas exigem no mínimo duas previsões por bilhete. Todas as previsões devem ser corretas para vencer, tornando-as mais desafiadoras.

Entender odds e mercados de apostas é vital para apostas informadas na Copa do Brasil. Com esse conhecimento, você aposta de forma mais precisa e confiante. As odds variam com fatores como condições das equipes, desfalques e mando de campo, afetando o valor oferecido pelas casas de apostas. Adaptar estratégias a esses fatores é essencial.

Mercados de apostas

Resultado Final (1x2)

O Resultado Final (1x2) é o mercado de apostas mais comum e fácil de entender. Ele consiste em apostar no resultado final de uma partida, com três opções disponíveis:

Time mandante (1): apostar no time que joga em casa.

Empate (x): apostar no empate entre os dois times.

Time visitante (2): apostar no time que joga fora de casa.

Mais/Menos Gols

Neste tipo de aposta, você precisa prever o número total de gols marcados pelas duas equipes em uma partida. Em seguida, você usa sua previsão para apostar se o total será superior ou inferior a um determinado valor.

Por exemplo, se você apostar em "Mais de 3,5 gols", você precisa que pelo menos 4 gols sejam marcados na partida. Já se você apostar em "Menos de 3,5 gols", você precisa que no máximo 3 gols sejam marcados.

Nesta modalidade, o que importa é apenas a quantidade de gols marcados, independentemente de qual time os marque.

Empate anula aposta

O mercado "Empate Anula Aposta" oferece uma vantagem adicional para os apostadores. Se o jogo terminar empatado, a aposta não será considerada perdida e o valor investido será reembolsado para a conta do apostador.

Vamos considerar um exemplo prático. Suponha que um apostador tenha feito uma aposta na vitória do Flamengo. Se o resultado final for um empate, normalmente essa aposta seria considerada perdida. No entanto, com a escolha da opção "Empate Anula Aposta", o cenário muda e o investimento é devolvido ao usuário, sem qualquer prejuízo.

Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil é dividida em duas fases classificatórias, seguidas de fases eliminatórias. Veja abaixo como funciona cada fase:

Primeira Fase

Ao todo, 80 times disputam a primeira fase, em jogo único. Nesta etapa, o mando de campo é determinado pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC), com os times de pior ranking jogando em casa. E, em caso de empate, a decisão é feita por pênaltis.

Segunda Fase

Na segunda fase, o formato da primeira fase se mantém. O mando de campo é determinado por chaveamento, garantindo um equilíbrio nas disputas.

Da terceira à sétima fase

Nas fases de 3ª a 7ª, os jogos são realizados em ida e volta, proporcionando oportunidades iguais para as equipes. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão é feita nas cobranças de pênaltis, adicionando um elemento de emoção e imprevisibilidade.

Existem também 12 equipes que têm acesso direto à terceira fase. Os critérios para essa vantagem incluem a colocação no Campeonato Brasileiro, além dos títulos de Campeão da Copa Verde, Campeão da Copa do Nordeste e Campeão da Série B. Isso reforça o mérito e desempenho consistente dessas equipes nos campeonatos nacionais e regionais

Quem é o atual campeão da Copa do Brasil?

O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil.

Quando começa a Copa do Brasil 2025?

A Copa do Brasil começou em 19 de fevereiro com as fases de grupos, que acabaram dia 13/03. Os jogos para 3ª etapa da competição tem com início previsto para dia 30 de abril, com os confrontos já definidos.

Onde assistir a Copa do Brasil?

Na Tv Globo, Premiere, SporTV e Prime Video.