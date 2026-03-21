Confira os palpites RB Bragantino x Botafogo para o confronto em Bragança, neste sábado (21), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

RB Bragantino e Botafogo se enfrentam em Bragança Paulista em um duelo importante neste início de Brasileirão.

O Massa Bruta tenta retomar o bom momento após perder fôlego nas últimas rodadas. O Botafogo chega pressionado e ainda impactado pela eliminação na Libertadores. O cenário aponta para um jogo com tensão e necessidade de resposta.

O RB Bragantino soma oito pontos em seis jogos. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O início foi positivo, mas a equipe perdeu consistência. Em casa, costuma se impor mais. Trabalha bem a posse e tenta controlar o ritmo da partida, principalmente contra adversários instáveis.

O Botafogo vive um momento delicado. A eliminação na Libertadores ainda pesa. O desempenho no Brasileirão também preocupa. Em quatro jogos, são três derrotas e apenas uma vitória. A equipe ocupa a 17ª colocação e precisa reagir.

Ainda assim, mantém capacidade ofensiva, especialmente em transições rápidas.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Botafogo

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Gustavo Neves e Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha;

Botafogo: Raul, Ferraresi, Bastos e Alexander Barboza, Vitinho, Allan, Danilo, Cristian Medina e Alex Telles, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Massa Bruta pode aproveitar o momento instável do rival

O RB Bragantino chega com um cenário mais estável e joga em casa, o que tende a fazer diferença.

A equipe deve assumir o controle da posse e tentar ditar o ritmo desde os primeiros minutos, explorando principalmente os lados do campo e mantendo o adversário recuado.

O Botafogo, por outro lado, entra pressionado e pode adotar uma postura mais reativa. Fora de casa e em um momento de instabilidade, a tendência é de um time mais cauteloso.

Palpite 1 para RB Bragantino x Botafogo: RB Bragantino vence, com odds de 2.16 na KTO

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Jogo pode ter ritmo controlado e menos escanteios

A forma como o Bragantino joga influencia diretamente no ritmo da partida. A equipe valoriza a posse e constrói suas jogadas com mais paciência, sem forçar cruzamentos a todo momento. Isso naturalmente reduz o volume de bolas desviadas para escanteio.

Do outro lado, o Botafogo deve atuar mais recuado, tentando sair em velocidade. Com menos presença constante no campo ofensivo e menor volume de pressão pelos lados, o número de escanteios tende a ser mais controlado.

Palpite 2 para RB Bragantino x Botafogo: Menos de 9.5 escanteios, com odds de 2.12 na KTO

Cenário abre espaço para gols dos dois lados

Mesmo com a tendência de controle do Bragantino, o jogo pode ter momentos de maior abertura. O Botafogo, ao apostar em transições rápidas, pode encontrar espaços deixados pela equipe da casa quando avança suas linhas.

Por outro lado, o Bragantino, com maior volume de jogo e posse, tende a criar oportunidades ao longo da partida. Como as duas equipes apresentam oscilações defensivas, o cenário favorece um jogo em que ambos consigam balançar as redes.