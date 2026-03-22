Palpite Athletico-PR x Coritiba- Campeonato Brasileiro - 22/03/2026

Confira os palpites Athletico-PR x Coritiba para o confronto em Curitiba, neste domingo (22), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Athletico-PR x Coritiba

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Nossa análise: Momento das equipes

Athletico-PR e Coritiba fazem um clássico equilibrado na Arena da Baixada. As duas equipes voltaram da Série B e mostram competitividade neste início de Brasileirão. Não é confronto de extremos. É um duelo direto entre times organizados, com campanhas próximas na tabela.

O Athletico-PR soma sete pontos em cinco jogos. São duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe ainda oscila ao longo das partidas. Em casa, o cenário muda. O Furacão acelera o ritmo, pressiona alto e utiliza os lados do campo. Quando se lança ao ataque, porém, deixa espaços.

O Coritiba vive um momento mais sólido. São 10 pontos em seis jogos. O time é organizado e joga com maturidade. Não precisa da posse o tempo todo. Sabe se defender e atacar no momento certo. A vitória sobre o Corinthians, fora de casa, reforça essa leitura. É perigoso em transições.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Coritiba

Athletico-PR: Santos, Terán, Aguirre (Léo Derik) e Arthur Dias, Benavídez, Luiz Gustavo, Bruno Zapelli, Juan Portilla e Esquivel, Mendoza e Viveros

Coritiba: Pedro Rangel, JP Chermont, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo, Wallisson, Sebastián Gómez e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha

Clássico com cara de jogo travado e decidido no detalhe

O Athletico deve assumir o controle da posse e tentar impor ritmo desde os primeiros minutos. A tendência é de pressão alta, com volume ofensivo e presença constante no campo de ataque. Jogando na Arena, esse padrão costuma aparecer com frequência.

O Coritiba deve responder com organização defensiva e transições rápidas. É um time que sabe esperar o momento certo para atacar. Com esse encaixe de estilos, o jogo tende a ser equilibrado, com poucas chances claras e muita disputa no meio. Nesse cenário, o empate surge como um resultado bastante plausível.

Palpite 1 para Athletico-PR x Coritiba: Empate, com odds de 3.35 na KTO

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Intensidade e estilo de jogo favorecem escanteios

Mesmo com equilíbrio, o jogo deve ter intensidade alta. O Athletico utiliza muito os lados do campo. Cruza bastante e pressiona a defesa adversária. Isso gera cortes, bloqueios e bolas desviadas com frequência.

O Coritiba também explora as laterais, principalmente em contra-ataques. Quando encontra espaço, acelera e chega com perigo. Com os dois times utilizando esse tipo de jogada, o número de escanteios tende a crescer naturalmente ao longo da partida.

Palpite 2 para Athletico-PR x Coritiba: Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.68 na KTO

Cenário de jogo aberto em alguns momentos

Apesar da tendência de equilíbrio, o jogo não deve ser totalmente fechado. O Athletico, ao pressionar, deixa espaços. Isso pode ser explorado pelo Coritiba em velocidade. Esse é um ponto chave da partida.

Por outro lado, quando o Coritiba avança, também acaba se expondo. O Athletico, jogando em casa, costuma aproveitar esses momentos. Com defesas que ainda apresentam oscilações, a chance de gols para ambos os lados é alta.