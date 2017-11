Napoli all'esame Champions, serve il miglior Hamsik: in ballo 30 milioni

11:20 Condividi Chiudi

Il Napoli sfida lo Shakhtar nel match che vale il passaggio agli ottavi di Champions: Insigne in dubbio, serve il miglior Hamsik. In ballo 30 milioni.

E' arrivato il momento della verità, pronto a deteminare il futuro europeo del Napoli : al 'San Paolo' gli azzurri ospitano lo Shakhtar Donetsk in quella che è la gara che deciderà la sorte di Hamsik e compagni nella massima competizione europea.

I partenopei sono costretti a vincere per 1-0 o con almeno due goal di scarto per continuare a sperare in una qualificazione diventata tremendamente difficile dopo il doppio ko maturato contro il Manchester City di Guardiola.

Per avere la meglio, Sarri vorrebbe affidarsi a un Lorenzo Insigne in grande spolvero, andato a segno anche nell'ultima partita vinta contro il Milan in cui ha mostrato giocate d'altissima classe che non hanno fatto che aumentare i rimpianti in ottica Mondiale dopo l'eliminazione dell'Italia. 'Il Magnifico' tuttavia preoccupa per qualche acciacco fisico che pone la sua presenza in dubbio. Intanto fa parte della lista dei convocati, ma non c'è ottimismo sul suo impiego: pronto uno tra Giaccherini e Ounas.

Oltre a 'Lorenzo il Magnifico', servirà anche la rinascita di Marek Hamsik : lo slovacco ha giocato sin qui tutte le 19 partite stagionali, andando a segno soltanto in un'occasione, in campionato contro il Cagliari al 'San Paolo'. Numeri poverissimi per un fuoriclasse del suo livello.

Eppure Sarri non sembra intenzionato a fare a meno di un giocatore che in tre anni non ha utilizzato soltanto tre volte: "Può essere al 100% o al 70% ma giocherà, è un campione assoluto. Dite sempre che non è al massimo e proprio per questo lo metterò in campo".

Vincere contro lo Shakhtar assicurerebbe quantomeno 1.5 milioni di euro, mentre con la qualificazione si arriverebbe a circa 30 : in ballo infatti i proventi del market pool , ossia dei diritti televisivi, che le tre italiane dovrebbero spartirsi in caso di qualificazione. Insomma, più di un motivo per fare bene e staccare il pass per gli ottavi.