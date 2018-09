Milan, contro il Pro Piacenza basta Borini: in campo i due Maldini jr

Grazie a una rete di Fabio Borini, il Milan piega il Pro Piacenza in amichevole: sfida anche tra i due figli di Paolo Maldini, Christian e Daniel.

Come di consueto durante la sosta dedicata alle nazionali, alcune squadre ne approfittano per disputare amichevoli in vista del ritorno in campo che prevederà un vero e proprio tour de force soprattutto per quelle impegnate in Europa come il Milan.

I rossoneri hanno affrontato a Milanello il Pro Piacenza, formazione di Serie C allenata dall'ex Lazio e Juventus, Giuliano Giannichedda, e in cui milita anche Cristian Ledesma, anch'egli con un passato importante tra i biancocelesti.

1-0 il risultato finale, frutto della rete realizzata da Fabio Borini al 41': l'ex Liverpool ha giocato nel tridente offensivo insieme a Castillejo a supporto di Higuain. Centrocampo formato da Bakayoko, Biglia e Bertolacci, linea difensiva con l'innesto di Simic e Basani, oltre alla presenza di Abate e Musacchio. Tra i pali Reina.

Si è trattato anche di un match 'in famiglia' tra i due figli di Paolo Maldini, tornato recentemente in società: tra gli emiliani ha giocato Christian, nei rossoneri Daniel che ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa.

Il tutto sotto gli occhi attenti del padre che ha avuto modo di osservare le loro gesta a bordocampo. In attesa, magari, che un altro Maldini possa ritagliarsi il proprio spazio a livelli importanti.