Calciomercato Roma, assalto a Mahrez: Monchi vola da Pallotta

Monchi è volato a Boston dove incontrerà Pallotta, l'obiettivo è ottenere il via libera per l'assalto a Mahrez. Il Leicester chiede almeno 40 milioni.

La missione Mahrez è ufficialmente iniziata. Il direttore sportivo Monchi infatti, come riporta 'Il Corriere dello Sport', è volato a Boston per incontrare James Pallotta.

L'obiettivo di Monchi è ottenere l'ok definitivo dal presidente della Roma per sferrare l'assalto decisivo a Mahrez, talento del Leicester che nelle idee giallorosse dovrebbe prendere il posto di Salah.

Al momento però la distanza tra domanda (40 milioni) e offerta (23 milioni più bonus) resta molto ampia. Ecco perchè Monchi vorrebbe avvicinarsi alla richiesta del Leicester mettendo sul piatto circa 30-32 milioni più eventuali bonus.

Le speranze della Roma, ad oggi, si poggiano insomma soprattutto sulla disponibiltà al trasferimento espressa da Mahrez negli scorsi giorni anche se l'eventuale inserimento del Barcellona di cui si è parlato in Spagna potrebbe ovviamente cambiare tutto. E non in positivo.

In quel caso, o se il Leicester non dovesse scendere dall'attuale valutazione, secondo l'edizione romana de 'Il Corriere della Sera' Monchi comunque non si farebbe trovare impreparato e starebbe pensando a Samir Nasri, talentuoso francese in uscita dal Manchester City.