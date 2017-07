Calciomercato Milan, Fassone allontana Sanches: "Valutazione alta"

L'a.d. del Milan Fassone fa il punto sul calciomercato rossonero: "Diego Costa eccellente ma è del Chelsea. Sanches? Valutazione troppo alta".

Calciomercato scoppiettante per il Milan , e non è ancora finito. L'amministratore delegato rossonero Marco Fassone , intercettato da 'Sky' prima della cerimonia per il calendario di Serie A, ha fatto capire quali saranno le prossime manovre della società: la priorità è rappresentata dall'acquisto di un grande attaccante.

Potrebbe essere Diego Costa , da tempo in rotta con Antonio Conte e rappresentato da Jorge Mendes? " E' un giocatore eccellente - ha ammesso Fassone - ma per ora è ancora del Chelsea e non voglio fare nomi, altrimenti si arrabbiano tutti. Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre ".

Il Milan segue da qualche tempo anche un altro assistito di Mendes, ovvero Renato Sanches del Bayern Monaco, per il quale però Fassone al momento frena : "Ci sono diverse opzioni in ballo, alcune portano a uomini di Mendes ma per ora non c'è nulla di più.

In questo momento non c'è una trattativa. Il rapporto con Rumenigge è molto buono. Ci siamo parlati un paio di volte dell'argomento, ma loro in questo momento hanno una valutazione del giocatore che noi non siamo in grado di affrontare. Se ad agosto le cose cambieranno siamo qui".

Il Diavolo ha condotto fin qui una campagna-acquisti da record: " Siamo consapevoli dei rischi ma pensiamo di aver fatto la nostra parte - sottolinea Fassone - Inserire dieci giocatori nuovi non è una cosa facile ma conosciamo anche il valore del nostro allenatore e speriamo che riesca a mettere insieme questi elementi nel più breve tempo possibile ".

Si torna poi sulla telenovela dell'estate, il rinnovo di Donnarumma : " Una delle cose più difficili che abbiamo fatto, un giorno la racconteremo tutta. E' stata una trattativa molto complessa, averla chiusa è stata una delle più grandi soddisfazioni fino a questo momento ".

Il pubblico è tornato al fianco della squadra: " Abbiamo superato i 41mila biglietti venduti per il ritorno col Craiova - gonfia il petto Fassone - Arrivando dopo Berlusconi i rischi c'erano, il nostro lavoro non esprime ancora risultati in campo. C'è tanta voglia di Milan e non vogliamo deludere nessuno ".