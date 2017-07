Calciomercato Juventus, Douglas Costa più vicino: si lavora sulla fomula

Contatti proficui nelle ultime ore sull'asse Torino-Monaco di Baviera: possibile operazione alla Benatia. Juventus fiduciosa.

La Juventus ha deciso: l'ultimo slot relativo al giocatore extracomunitario vedrà Douglas Costa protagonista. Contatti proficui nelle ultime ore tra la dirigenza bianconera e quella del Bayern Monaco, parti avviate a chiudere l'operazione nel corso della prossima settimana.

Decisivo l'operato di Giovanni Branchini, intermediario dell'affare, uomo di fiducia della Vecchia Signora per quanto concerne le trattative tedesche. E, dopo aver deciso di abbandonare le piste Danilo e Aurier, l'a.d. Beppe Marotta ha intensificato il fronte riguardante il 26enne esterno brasiliano, pronto a lasciare la Bundesliga per trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri.

Tutto fatto con il giocatore: 6 milioni netti per cinque stagioni. Adesso, e la linea è stata tracciata, la fumata bianca con il club biancorosso.

Prende quota, e trova conferme, la via che potrebbe portare ad un Medhi Benatia bis. La Juventus, infatti, ha proposto un prestito con obbligo di riscatto: 10 milioni subito e 30 al termine della stagione 2017-18. Prospettiva che, dopo i dubbi iniziali, starebbe trovando terreno fertile nei pensieri bavaresi. Ottimi rapporti tra le due società, motivo per cui l'intesa – a meno di clamorosi colpi di scena – non dovrebbe rappresentare un problema.