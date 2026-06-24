FIFAワールドカップ2026・グループDは、アメリカ代表、オーストラリア代表、パラグアイ代表、トルコ代表によるグループステージ最終節を迎える。
本記事では、グループD最終戦の開催日程、日本時間のキックオフ時刻を紹介する。
W杯グループD最終戦はいつ？何時キックオフ？
FIFAワールドカップ2026・グループD第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前11:00にキックオフする。最終節は順位への影響を公平にするため、トルコ代表対アメリカ代表、パラグアイ代表対オーストラリア代表の2試合が同時刻に開催される。
トルコ対アメリカはロサンゼルス・スタジアム、パラグアイ対オーストラリアはサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われる。すでにアメリカのグループ1位通過とトルコの敗退は確定。勝ち点3で並ぶパラグアイとオーストラリアの直接対決によって、グループ2位で決勝トーナメントへ進むチームが決まる。
|対戦カード
|日時
|会場
|トルコ代表 vs アメリカ代表
|2026年6月26日(金)午前11:00
|ロサンゼルス・スタジアム
|パラグアイ代表 vs オーストラリア代表
|2026年6月26日(金)午前11:00
|サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
W杯グループDの順位は？(第2節終了時点)
FIFAワールドカップ2026・グループDは、第2節終了時点で開催国のアメリカ代表が勝ち点6で首位に立っている。アメリカはパラグアイ代表に4-1、オーストラリア代表に2-0で勝利し、2連勝でグループ1位通過を確定させた。
オーストラリア代表とパラグアイ代表は、ともに勝ち点3で並んでいる。得失点差で上回るオーストラリアが2位、パラグアイが3位につけており、最終節の直接対決で決勝トーナメント進出を争う。
一方、2連敗のトルコ代表は勝ち点0で最下位。最終節を残してグループステージ敗退が決定している。
|順位
|チーム
|勝ち点
|得失点差
|状況
|1位
|アメリカ
|6
|+5
|グループ1位通過確定
|2位
|オーストラリア
|3
|0
|最終節で突破を争う
|3位
|パラグアイ
|3
|-2
|最終節で突破を争う
|4位
|トルコ
|0
|-3
|グループステージ敗退確定
W杯グループD最終戦の放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループD第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前11:00に2試合が同時キックオフする。トルコ代表対アメリカ代表は日本テレビ系列で生中継される一方、パラグアイ代表対オーストラリア代表の地上波放送は予定されていない。
インターネットでは、DAZNが両試合をライブ配信する。トルコ対アメリカは細貝萌氏が解説、小松正英氏が実況を担当。グループ2位通過を懸けたパラグアイ対オーストラリアは、山口素弘氏の解説、野並正佑氏の実況で配信される。
NHK BSプレミアム4Kでは両試合を同日録画放送する。トルコ対アメリカは午後3:30から、パラグアイ対オーストラリアは午後5:30から放送予定となっている。
|対戦カード
|ネット配信
|地上波
|BS・4K
|実況・解説
|トルコ代表 vs アメリカ代表
|DAZN
ライブ配信
|日本テレビ系列
6月26日(金)午前10:40から生中継
|NHK BSプレミアム4K
同日午後3:30から録画放送
|【DAZN】
解説：細貝萌
実況：小松正英
【NHK BSプレミアム4K】
解説：小島伸幸
実況：中原真吾
|パラグアイ代表 vs オーストラリア代表
|DAZN
独占ライブ配信
|放送なし
|NHK BSプレミアム4K
同日午後5:30から録画放送
|【DAZN】
解説：山口素弘
実況：野並正佑
【NHK BSプレミアム4K】
解説：井原正巳
実況：早坂隆信
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