FIFAワールドカップ2026・グループDは、アメリカ代表、オーストラリア代表、パラグアイ代表、トルコ代表によるグループステージ最終節を迎える。

本記事では、グループD最終戦の開催日程、日本時間のキックオフ時刻を紹介する。

W杯グループD最終戦はいつ？何時キックオフ？

FIFAワールドカップ2026・グループD第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前11:00にキックオフする。最終節は順位への影響を公平にするため、トルコ代表対アメリカ代表、パラグアイ代表対オーストラリア代表の2試合が同時刻に開催される。

トルコ対アメリカはロサンゼルス・スタジアム、パラグアイ対オーストラリアはサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われる。すでにアメリカのグループ1位通過とトルコの敗退は確定。勝ち点3で並ぶパラグアイとオーストラリアの直接対決によって、グループ2位で決勝トーナメントへ進むチームが決まる。

対戦カード 日時 会場 トルコ代表 vs アメリカ代表 2026年6月26日(金)午前11:00 ロサンゼルス・スタジアム パラグアイ代表 vs オーストラリア代表 2026年6月26日(金)午前11:00 サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム

W杯グループDの順位は？(第2節終了時点)

FIFAワールドカップ2026・グループDは、第2節終了時点で開催国のアメリカ代表が勝ち点6で首位に立っている。アメリカはパラグアイ代表に4-1、オーストラリア代表に2-0で勝利し、2連勝でグループ1位通過を確定させた。

オーストラリア代表とパラグアイ代表は、ともに勝ち点3で並んでいる。得失点差で上回るオーストラリアが2位、パラグアイが3位につけており、最終節の直接対決で決勝トーナメント進出を争う。

一方、2連敗のトルコ代表は勝ち点0で最下位。最終節を残してグループステージ敗退が決定している。

順位 チーム 勝ち点 得失点差 状況 1位 アメリカ 6 +5 グループ1位通過確定 2位 オーストラリア 3 0 最終節で突破を争う 3位 パラグアイ 3 -2 最終節で突破を争う 4位 トルコ 0 -3 グループステージ敗退確定

W杯グループD最終戦の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026・グループD第3節は、日本時間2026年6月26日(金)午前11:00に2試合が同時キックオフする。トルコ代表対アメリカ代表は日本テレビ系列で生中継される一方、パラグアイ代表対オーストラリア代表の地上波放送は予定されていない。

インターネットでは、DAZNが両試合をライブ配信する。トルコ対アメリカは細貝萌氏が解説、小松正英氏が実況を担当。グループ2位通過を懸けたパラグアイ対オーストラリアは、山口素弘氏の解説、野並正佑氏の実況で配信される。

NHK BSプレミアム4Kでは両試合を同日録画放送する。トルコ対アメリカは午後3:30から、パラグアイ対オーストラリアは午後5:30から放送予定となっている。

対戦カード ネット配信 地上波 BS・4K 実況・解説 トルコ代表 vs アメリカ代表 DAZN

ライブ配信 日本テレビ系列

6月26日(金)午前10:40から生中継 NHK BSプレミアム4K

同日午後3:30から録画放送 【DAZN】

解説：細貝萌

実況：小松正英

【NHK BSプレミアム4K】

解説：小島伸幸

実況：中原真吾 パラグアイ代表 vs オーストラリア代表 DAZN

独占ライブ配信 放送なし NHK BSプレミアム4K

同日午後5:30から録画放送 【DAZN】

解説：山口素弘

実況：野並正佑

【NHK BSプレミアム4K】

解説：井原正巳

実況：早坂隆信

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