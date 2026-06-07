北中米ワールドカップの優勝候補は？最新予想ランキング

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。6月12日に開幕を控える中、どの国が優勝候補として有力視されているのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026の優勝オッズを紹介する。
※オッズは『WINNER』を参照（2026年5月31日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。
カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。6月12日に開幕を控える中、どの国が優勝候補として有力視されているのだろうか。
本記事では、ワールドカップ2026の優勝オッズを紹介する。
※オッズは『WINNER』を参照（2026年5月31日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。
W杯出場：13大会ぶり2回目
最高成績：グループステージ
グループステージ：グループK
W杯出場：初
最高成績：なし
グループステージ：グループK
W杯出場：初
最高成績：なし
グループステージ：グループE
W杯出場：13大会ぶり2回目
最高成績：グループステージ(1974)
グループステージ：グループC
W杯出場：2大会ぶり2回目
最高成績：グループステージ(2018)
グループステージ：グループL
W杯出場：初
最高成績：なし
グループステージ：グループH
W杯出場：初
最高成績：なし
グループステージ：グループJ
W杯出場：3大会ぶり5回目
最高成績：ベスト16(2014年)
グループステージ：グループJ
W杯出場：3大会連続7回目
最高成績：グループリーグ敗退
グループステージ：グループF
W杯出場：3大会連続7回目
最高成績：ベスト16(1994)
グループステージ：グループH
W杯出場：4大会ぶり3度目
最高成績：グループステージ敗退（1982、2010）
グループステージ：グループG
W杯出場：2大会ぶり4回目
最高成績：グループリーグ敗退
グループステージ：グループG
W杯出場：2大会連続2回目
最高成績：グループリーグ敗退
グループステージ：グループB
W杯出場：2大会連続5回目
最高成績：ベスト8(2010年)
グループステージ：グループL
W杯出場：3大会ぶり4回目
最高成績：グループリーグ敗退
グループステージ：グループE
W杯出場：4大会ぶり4回目
最高成績：グループリーグ敗退
グループステージ：グループA
W杯出場：5大会ぶり10回目
最高成績：準優勝(1934、1962)
グループステージ：グループA
W杯出場：4大会連続7回目
最高成績：ファーストラウンド/グループステージ（1978、1998、2006、2014、2018、2022）
グループステージ：グループG
W杯出場：7大会連続9回目
最高成績：グループステージ
グループステージ：グループC
W杯出場：10大会ぶり2回目
最高成績：グループステージ
グループステージ：グループI
W杯出場：6大会連続7回目
最高成績：ベスト16
グループステージ：グループD
W杯出場：3大会ぶり2回目
最高成績：グループステージ
グループステージ：グループB
W杯出場：7大会ぶり8回目
最高成績：3位(1954)
グループステージ：グループJ
W杯出場：11大会連続12回目
最高成績：4位（2002）
グループステージ：グループA
W杯出場：6大会ぶり3回目
最高成績：3位(2002)
グループステージ：グループD
W杯出場：4大会ぶり9回目
最高成績：ベスト8（2010）
グループステージ：グループD
W杯出場：2大会連続3回目
最高成績：グループステージ（1986、2022）
グループステージ：グループB
W杯出場：6大会連続13回目
最高成績：ベスト8(1934、1938、1954)
グループステージ：グループB
W杯出場：2大会連続5回目
最高成績：ベスト16（2006）
グループステージ：グループE
W杯出場：3大会連続4回目
最高成績：ベスト8(2002)
グループステージ：グループI
W杯出場：2大会ぶり12回目
最高成績：準優勝(1958)
グループステージ：グループF
W杯出場：2大会ぶり7回目
高成績：ベスト8（2014）
グループステージ：グループK
W杯出場：5大会連続15回目
最高成績：優勝（1930、1950）
グループステージ：グループH
W杯出場：2大会連続12回目
最高成績：3位（1930）
グループステージ：グループD
W杯出場：9大会連続18回目
最高成績：準々決勝（1970、1986）
グループステージ：グループA
W杯出場：3大会連続7回目
最高成績：4位（2022）
グループステージ：グループC
W杯出場：4大会連続15回目
最高成績：3位(2018)
グループステージ：グループG
W杯出場：7大会ぶり3回目
最高成績：ベスト16(1998)
グループステージ：グループI
W杯出場：4大会連続7回目
最高成績：準優勝(2018)
グループステージ：グループL
W杯出場：2大会連続12回目
最高成績：準優勝(1974、1978、2010)
グループステージ：グループF
W杯出場：19大会連続21回目
最高成績：優勝(1954、1974、1990、2014)
グループステージ：グループE
W杯出場：8大会連続8回目
最高成績：ベスト16（2002、2010、2018、2022）
グループステージ：グループF
W杯出場：14大会連続19回目
最高成績：優勝（1978、1986、2022）
グループステージ：グループJ
W杯出場：23大会連続23回目
最高成績：優勝（1958、1962、1970、1994、2002）
グループステージ：グループC
W杯出場：8大会連続16回目
最高成績：優勝(1966)
グループステージ：グループL
W杯出場：7大会連続9回目
最高成績：3位(1966)
グループステージ：グループK
W杯出場：13大会連続17回目
最高成績：優勝(2010)
グループステージ：グループH
W杯出場：8大会連続17回目
最高成績：優勝(1998、2018)
グループステージ：グループI
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。