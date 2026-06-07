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World Cup TrophyGetty Images
Yuta Tokuma

北中米ワールドカップの優勝候補は？最新予想ランキング

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【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国による共同開催となるFIFAワールドカップ2026の優勝オッズを紹介する。

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カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。6月12日に開幕を控える中、どの国が優勝候補として有力視されているのだろうか。

本記事では、ワールドカップ2026の優勝オッズを紹介する。

※オッズは『WINNER』を参照（2026年5月31日更新）
※オッズはW杯の優勝候補を紹介するためのものであり、賭博を推奨するものではありません。

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  • Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    47位：コンゴ民主共和国

    オッズ：721.7

    W杯出場：13大会ぶり2回目

    最高成績：グループステージ

    グループステージ：グループK

    • 広告
  • Abdukodir-Khusanov(C)Getty Images

    47位：ウズベキスタン

    オッズ：721.7

    W杯出場：初

    最高成績：なし

    グループステージ：グループK

  • curacaoGetty Images

    45位：キュラソー

    オッズ：701.1

    W杯出場：初

    最高成績：なし

    グループステージ：グループE

  • Duckens Nazon, HaitiImagn

    45位：ハイチ

    オッズ：701.1

    W杯出場：13大会ぶり2回目

    最高成績：グループステージ(1974)

    グループステージ：グループC

  • FBL-WC-2026-CONCACAF-PAN-GUYAFP

    43位：パナマ

    オッズ：681.6

    W杯出場：2大会ぶり2回目

    最高成績：グループステージ(2018)

    グループステージ：グループL

  • cape verdeGetty Images

    43位：カーボベルデ

    オッズ：681.6

    W杯出場：初

    最高成績：なし

    グループステージ：グループH

  • Jordan(C)Getty Images

    42位：ヨルダン

    オッズ：598.5

    W杯出場：初

    最高成績：なし

    グループステージ：グループJ

  • Mahrez AlgeriaGetty Images

    41位：アルジェリア

    オッズ：481.1

    W杯出場：3大会ぶり5回目

    最高成績：ベスト16(2014年)

    グループステージ：グループJ

  • tunisiaÉquipe Nationale Tunisienne media

    38位：チュニジア

    オッズ：454.4

    W杯出場：3大会連続7回目

    最高成績：グループリーグ敗退

    グループステージ：グループF

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    38位：サウジアラビア

    オッズ：454.4

    W杯出場：3大会連続7回目

    最高成績：ベスト16(1994)

    グループステージ：グループH

  • New Zealand(C)Getty Images

    38位：ニュージーランド

    オッズ：454.4

    W杯出場：4大会ぶり3度目

    最高成績：グループステージ敗退（1982、2010）

    グループステージ：グループG

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    36位：エジプト

    オッズ：408.9

    W杯出場：2大会ぶり4回目

    最高成績：グループリーグ敗退

    グループステージ：グループG

  • FBL-WC-2026-AFC-QAT-KUWAFP

    36位：カタール

    オッズ：408.9

    W杯出場：2大会連続2回目

    最高成績：グループリーグ敗退

    グループステージ：グループB

  • ghanaGetty Images

    35位：ガーナ

    オッズ：395.7

    W杯出場：2大会連続5回目

    最高成績：ベスト8(2010年)

    グループステージ：グループL

  • ivory coast 2026 world cup(C)Getty Images

    33位：コートジボワール

    オッズ：360.8

    W杯出場：3大会ぶり4回目

    最高成績：グループリーグ敗退

    グループステージ：グループE

  • Oswin Appollis of South AfricaBackpagepix

    33位：南アフリカ

    オッズ：360.8

    W杯出場：4大会ぶり4回目

    最高成績：グループリーグ敗退

    グループステージ：グループA

  • Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    32位：チェコ

    オッズ：355.6

    W杯出場：5大会ぶり10回目

    最高成績：準優勝(1934、1962)

    グループステージ：グループA

  • taremiGetty Images

    30位：イラン

    オッズ：318.6

    W杯出場：4大会連続7回目

    最高成績：ファーストラウンド/グループステージ（1978、1998、2006、2014、2018、2022）

    グループステージ：グループG

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    30位：スコットランド

    オッズ：318.6

    W杯出場：7大会連続9回目

    最高成績：グループステージ

    グループステージ：グループC

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    29位：イラク

    オッズ：310.6

    W杯出場：10大会ぶり2回目

    最高成績：グループステージ

    グループステージ：グループI

  • AFC Asian Cup Qualifier - Australia v BahrainGetty Images Sport

    28位：オーストラリア

    オッズ：261.0

    W杯出場：6大会連続7回目

    最高成績：ベスト16

    グループステージ：グループD

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    27位：ボスニア・ヘルツェゴビナ

    オッズ：247.8

    W杯出場：3大会ぶり2回目

    最高成績：グループステージ

    グループステージ：グループB

  • MICHAEL GREGORITSCH AUSTRIA Getty Images

    26位：オーストリア

    オッズ：238.2

    W杯出場：7大会ぶり8回目

    最高成績：3位(1954)

    グループステージ：グループJ

  • Son-Heung-Min(C)Getty Images

    25位：韓国

    オッズ：223.0

    W杯出場：11大会連続12回目
    最高成績：4位（2002）

    グループステージ：グループA

  • Turkiye v Hungary - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs First LegGetty Images Sport

    24位：トルコ

    オッズ：197.8

    W杯出場：6大会ぶり3回目

    最高成績：3位(2002)

    グループステージ：グループD

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PAR-ECUAFP

    23位：パラグアイ

    オッズ：176.5

    W杯出場：4大会ぶり9回目

    最高成績：ベスト8（2010）

    グループステージ：グループD

  • canadaGetty Images

    22位：カナダ

    オッズ：140.2

    W杯出場：2大会連続3回目
    最高成績：グループステージ（1986、2022）

    グループステージ：グループB

  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    21位：スイス

    オッズ：135.5

    W杯出場：6大会連続13回目

    最高成績：ベスト8(1934、1938、1954)

    グループステージ：グループB

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ECU-TRAININGAFP

    20位：エクアドル

    オッズ：128.4

    W杯出場：2大会連続5回目

    最高成績：ベスト16（2006）

    グループステージ：グループE

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SEN-SUDAFP

    19位：セネガル

    オッズ：105.3

    W杯出場：3大会連続4回目

    最高成績：ベスト8(2002)

    グループステージ：グループI

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    18位：スウェーデン

    オッズ：99.3

    W杯出場：2大会ぶり12回目

    最高成績：準優勝(1958)

    グループステージ：グループF

  • Colombia v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    17位：コロンビア

    オッズ：64.4

    W杯出場：2大会ぶり7回目

    高成績：ベスト8（2014）

    グループステージ：グループK

  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    16位：ウルグアイ

    オッズ：49.9

    W杯出場：5大会連続15回目

    最高成績：優勝（1930、1950）

    グループステージ：グループH

  • united statesGetty Images

    15位：アメリカ

    オッズ：39.3

    W杯出場：2大会連続12回目

    最高成績：3位（1930）

    グループステージ：グループD

  • mexicoGetty Images

    14位：メキシコ

    オッズ：38.8

    W杯出場：9大会連続18回目

    最高成績：準々決勝（1970、1986）

    グループステージ：グループA

  • MoroccoGetty Images

    13位：モロッコ

    オッズ：26.1

    W杯出場：3大会連続7回目

    最高成績：4位（2022）

    グループステージ：グループC

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-WALAFP

    12位：ベルギー

    オッズ：24.4

    W杯出場：4大会連続15回目

    最高成績：3位(2018)

    グループステージ：グループG

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    11位：ノルウェー

    オッズ：21.0

    W杯出場：7大会ぶり3回目

    最高成績：ベスト16(1998)

    グループステージ：グループI

  • croatia(C)Getty Images

    10位：クロアチア

    オッズ：18.6

    W杯出場：4大会連続7回目

    最高成績：準優勝(2018)

    グループステージ：グループL

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    9位：オランダ

    オッズ：10.9

    W杯出場：2大会連続12回目

    最高成績：準優勝(1974、1978、2010)

    グループステージ：グループF

  • Kimmich, DFBGetty

    8位：ドイツ

    オッズ：10.2

    W杯出場：19大会連続21回目

    最高成績：優勝(1954、1974、1990、2014)

    グループステージ：グループE

  • japan Getty Images

    7位：日本

    オッズ：8.4

    W杯出場：8大会連続8回目

    最高成績：ベスト16（2002、2010、2018、2022）

    グループステージ：グループF

  • Argentina ArgentiniëGetty

    6位：アルゼンチン

    オッズ：5.9

    W杯出場：14大会連続19回目

    最高成績：優勝（1978、1986、2022）

    グループステージ：グループJ

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    5位：ブラジル

    オッズ：5.8

    W杯出場：23大会連続23回目

    最高成績：優勝（1958、1962、1970、1994、2002）

    グループステージ：グループC

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    4位：イングランド

    オッズ：5.7

    W杯出場：8大会連続16回目

    最高成績：優勝(1966)

    グループステージ：グループL

  • Cristiano RonaldoGetty

    3位：ポルトガル

    オッズ：5.1

    W杯出場：7大会連続9回目

    最高成績：3位(1966)

    グループステージ：グループK

  • yamal De la Fuente(C)Getty images

    2位：スペイン

    オッズ：3.4

    W杯出場：13大会連続17回目

    最高成績：優勝(2010)

    グループステージ：グループH

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    1位：フランス

    オッズ：3.1

    W杯出場：8大会連続17回目

    最高成績：優勝(1998、2018)

    グループステージ：グループI

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