ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？

カナダ、メキシコ、アメリカの史上初となる3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。前回大会と比較して出場国数が大幅に増加し、それに伴って合計試合数も増えるなどの大幅な大会方式の変更があった。また、時間稼ぎ防止やVARの使用範囲拡大に関しても新たなルールが設けられている。

本記事では、ワールドカップ2026のレギュレーション、ルールの変更点を紹介する。

ワールドカップ2026のレギュレーション変更点は？

FIFAワールドカップ2026は、32カ国が出場した前回大会よりも16カ国増え、史上最多となる48カ国が出場。それに伴い、合計試合数も前回大会の64試合から104試合に増え、決勝、3位決定戦まで進んだ場合、各代表チームの最大試合数は7試合から8試合に増加する。

出場国数が増加したことにより、グループステージのレギュレーションも変更。前回大会では出場国が4カ国ずつの8グル－プ（A～H）に分かれたが、今大会は4カ国ずつの12グループ（A～L）に分けられた。また、ノックアウトステージ（決勝トーナメント）進出国数は16カ国から32カ国に増大された。それに伴い、各グループ上位2位に加え、各グループ3位のうち、成績の良い上位8カ国がラウンド32に進むことができる。

■前回大会との相違点

項目 2022大会 → 2026大会 出場国数 32 → 48 合計試合数 64 → 104 各国最大試合数 7 → 8 グループ数 8(A～H) → 12(A～L) 決勝トーナメント進出国数 16 → 32 決勝トーナメント進出条件 グループ上位2位 → グループ上位2位＋3位

ワールドカップ2026のルール変更点は？

FIFAワールドカップ2026では複数の新ルールが適応される予定だ。特に時間稼ぎを防止するための新ルールが追加されており、これにより前回大会のような過剰なアディショナルタイムは避けられる可能性がある。また、VARに関する新ルールも追加されている。

■スローインのカウントダウン（5秒）

選手が意図的にプレー再開を遅らせた場合、5秒以内に再開しなければスローインの権利が相手チームに与えられる。

■ゴールキックのカウントダウン（5秒）

時間稼ぎを目的とした遅延行為にも適用され、5秒以内に再開しなければ相手チームにコーナーキックが与えられる。

■交代の時間制限（10秒）

交代で退く選手は、最も近い地点から10秒以内にピッチを離れなければならない。違反した場合、交代で入る選手は少なくとも1分間ピッチに入れず、その間チームは1人少ない状態で戦わなければならない。

■ピッチ外での治療（1分）

治療を受けた選手は60秒間ピッチ外に出なければならない。ただし、ゴールキーパー、重傷の場合、または相手選手が警告（イエローカード）や退場（レッドカード）を受けた場合などは例外となる。

■口元を隠す行為

選手が相手との対立や口論の場面で口元を隠した場合、レッドカードの対象となり得る。

■コーナーキック判定に対してのVAR介入

コーナーキックが正しく与えられたかがVARにより確認される。ただし、判定は迅速に行われ、プレー再開前でなければならない。誤って与えられたゴールキックは対象とはならない。

■2枚目のイエローカードに対してのVAR介入

2枚目のイエローカードによって退場となった場合、その2枚目の警告についてVARで確認できる。ただし、2枚目のイエローカードの可能性をレビューするためにVARは介入しない。

■ハイドレーションブレイク（給水タイム）

各試合の前後半（およそ23分と68分）に3分間のハイドレーションブレイクが与えられる。これは屋内スタジアム開催試合にも適応される。

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