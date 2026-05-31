サッカー日本代表の若手注目株は誰？W杯で飛躍が期待される新スター候補まとめ

ポジション：GK

所属クラブ：パルマ（イタリア）

生年月日：2002年8月21日(23歳)

代表通算：23試合0得点

日本代表の注目の若手の1人が鈴木彩艶。浦和レッズ所属時代からマンチェスター・ユナイテッドなどからの関心が届くなど注目を集めてきた同選手は、2023年にシント＝トロイデンに移籍して欧州に上陸すると、急成長。翌年にはイタリアの古豪パルマに移籍して欧州5大リーグのセリエAに挑戦し、2季連続で残留に貢献した。この活躍を受け、ビッグクラブからの注目も絶え間なく届いている。

日本代表としては2022年にデビューし、2024年アジアカップで正守護神に抜擢される。同大会では厳しい評価を受けたものの、ナンバーワンに定着し、ワールドカップ2026アジア予選では9試合に出場して2失点を記録したのみで日本代表の本戦出場権獲得を支えた。

ワールドカップ2026で上位進出を目指す日本代表にとって鈴木の活躍は必要不可欠。昨年11月に手の骨折という重傷を負い、心配されるも、3月に復帰してコンディションを挙げる同選手は、デパイやガクポ擁するオランダ代表やイサクやギェケレシュと言った注目ストライカーのいるスウェーデン代表をシャットアウトできるか。ワールドカップで躍動すれば今夏のステップアップの可能性も十分にある。