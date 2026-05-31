サッカー日本代表の若手注目株は誰？W杯で飛躍が期待される新スター候補まとめ

北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップに出場する日本代表は、登録メンバー26選手を発表。その中には主将の遠藤航や5度目のワールドカップ出場となる長友佑都と言ったベテラン勢に加え、複数の若手選手も選出された。
本記事では、ワールドカップ2026に臨む日本代表のブレイクが期待される若手選手を紹介する。
※年齢・所属は2026年5月31日現在
北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップに出場する日本代表は、登録メンバー26選手を発表。その中には主将の遠藤航や5度目のワールドカップ出場となる長友佑都と言ったベテラン勢に加え、複数の若手選手も選出された。
本記事では、ワールドカップ2026に臨む日本代表のブレイクが期待される若手選手を紹介する。
※年齢・所属は2026年5月31日現在
日本代表の注目の若手の1人が鈴木彩艶。浦和レッズ所属時代からマンチェスター・ユナイテッドなどからの関心が届くなど注目を集めてきた同選手は、2023年にシント＝トロイデンに移籍して欧州に上陸すると、急成長。翌年にはイタリアの古豪パルマに移籍して欧州5大リーグのセリエAに挑戦し、2季連続で残留に貢献した。この活躍を受け、ビッグクラブからの注目も絶え間なく届いている。
日本代表としては2022年にデビューし、2024年アジアカップで正守護神に抜擢される。同大会では厳しい評価を受けたものの、ナンバーワンに定着し、ワールドカップ2026アジア予選では9試合に出場して2失点を記録したのみで日本代表の本戦出場権獲得を支えた。
ワールドカップ2026で上位進出を目指す日本代表にとって鈴木の活躍は必要不可欠。昨年11月に手の骨折という重傷を負い、心配されるも、3月に復帰してコンディションを挙げる同選手は、デパイやガクポ擁するオランダ代表やイサクやギェケレシュと言った注目ストライカーのいるスウェーデン代表をシャットアウトできるか。ワールドカップで躍動すれば今夏のステップアップの可能性も十分にある。
日本代表守備陣の中で最年少で選出されたのが鈴木淳之介。湘南ベルマーレ下部組織出身で2022年にデビューした同選手は、主力に定着して昨季J1リーグの序盤のチームの躍動を支えていた。これが認められ、昨夏にはデンマークの強豪コペンハーゲンに加入し、今季にはチームが難しい戦いを強いられる中、ポジション確保に成功し、チャンピオンズリーグの舞台に立つなど、新天地で一定の活躍を残した。
鈴木は欧州挑戦直前の昨年6月に日本代表に初招集されてインドネシア代表戦でデビュー。以降代表チームに定着し、多くの負傷者を抱えた守備陣の中で同選手は出場機会を得て、国際親善試合でのブラジルやイングランド撃破を経験した。そして、デビューからわずか1年でワールドカップ行きを掴むことに成功した。
22歳で迎える初のワールドカップで鈴木はどのようなパフォーマンスを披露するか。オランダ代表やスウェーデン代表といった攻撃陣にタレントを擁する相手に安定したプレーを見せたいところ。チャンピオンズリーグという大舞台での経験がワールドカップの場で活かされるか注目だ。
日本代表の攻撃陣の切り札になり得るのが21歳の塩貝だ。慶応義塾大学在籍時に横浜F・マリノスでJリーグデビューを飾った同選手は、2023年モーリスレベロトーナメントでの活躍が評価されて、翌年にオランダのNECナイメヘンに加入した。すると、わずかな出場機会の中でもコンスタントに得点を重ね、今冬にヴォルフスブルクにステップアップして欧州5大リーグのブンデスリーガに挑戦した。
この活躍が評価され、塩貝は3月のインターナショナルで日本代表に初招集されてスコットランド戦でデビュー。途中出場ながら攻撃陣にアクセントを加えて決勝点をアシストするなどのインパクトを残した。
塩貝はワールドカップ2026の登録メンバーに入り、21歳で大舞台に立つ。今冬から所属するヴォルフスブルクでは半年間でわずかに1得点に終わり、チームもまさかのブンデスリーガ2に降格。この悔しさをワールドカップの大舞台にぶつけたいところだ。オランダ代表ファン・ダイクらとのマッチアップを制して日本を勝利に導く得点やアシストを記録できれば、ビッグクラブが注目する存在になり得る。
日本代表の最年少選手が後藤啓介。ジュビロ磐田で下部組織を過ごし、17歳でデビューを飾って注目を集めた。2024年にはベルギーの名門アンデルレヒトに加入したが、なかなかファーストチームでのチャンスに恵まれず、今季は期限付きでシント＝トロイデンに移籍。すると、ストライカーとして公式戦13得点をマークしてチームを来季ヨーロッパリーグ出場権獲得に導くなど大きなインパクトを残した。
20歳にして欧州の地で得点を記録し続ける後藤は、昨年11月のインターナショナルブレイクで日本代表の初招集。ガーナ代表戦でデビューを飾り、以降代表に定着して先のスコットランド代表戦では初めて先発でピッチに立つなど、ここまで3キャップを記録する。
そして、後藤は最年少でワールドカップ2026の登録メンバーに選出され、9番を託された。長年日本代表に不在だった190cmを超える大型センターフォワードは、流れを変えるための重要な切り札になり得る。オランダ代表やスウェーデン代表と、長身選手を抱えるチーム相手に同選手が得意のポストプレーでターゲットになり、またセットプレーで相手の脅威になれるか注目だ。
5月15日(金)にFIFAワールドカップ2026に向けて発表されたメンバー26選手は以下の通り。
|ポジション
|選手名
|所属
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|鈴木彩艶
|パルマ
|DF
|長友佑都
|FC東京
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|板倉滉
|アヤックス
|渡辺剛
|フェイエノールト
|冨安健洋
|アヤックス
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|瀬古歩夢
|ル・アーヴル
|菅原由勢
|ブレーメン
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|MF／FW
|遠藤航
|リヴァプール
|伊東純也
|ヘンク
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|小川航基
|NECナイメヘン
|前田大然
|セルティック
|堂安律
|フランクフルト
|上田綺世
|フェイエノールト
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|佐野海舟
|マインツ
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|鈴木唯人
|フライブルク
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|後藤啓介
|シント＝トロイデンVV
8大会連続8度目のワールドカップに出場する日本代表は、グループステージでグループFに入り、初戦でオランダ代表、続く第2節でチュニジア代表、そしてグループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|6/15(月)
5:00
|オランダvs日本
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/21(日)
13:00
|チュニジアvs日本
|エスタディオ・モンテレイ
（メキシコ）
|【テレビ】日本テレビ、NHK BS
【ネット】DAZN
|6/26(金)
8:00
|日本vsスウェーデン
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
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