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サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？

日本
オランダ
スウェーデン
チュニジア
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
カナダ
カーボベルデ
コロンビア
クロアチア
キュラソー島
チェコ
コンゴ民主共和国
エクアドル
エジプト
イングランド
フランス
ドイツ
ガーナ
ハイチ
イラン
イラク
コートジボワール
ヨルダン
メキシコ
モロッコ
ニュージーランド
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ポルトガル
カタール
サウジアラビア
スコットランド
セネガル
南アフリカ
韓国
スペイン
スイス
トルコ
ウルグアイ
アメリカ合衆国
ウズベキスタン
ワールドカップ

男子FIFAランキングの最新順位を紹介。サッカー日本代表や2026年北中米ワールドカップ(W杯)出場国は何位？

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FIFAランキングは、2026年4月1日に最新順位が発表された。

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本記事では、最新のFIFAランキングを紹介する。

FIFAランキング｜2026年4月1日最新版

順位国名ポイント
1位フランス1877.32
2位スペイン1876.40
3位アルゼンチン1874.81
4位イングランド1825.97
5位ポルトガル1763.83
6位ブラジル1761.16
7位オランダ1757.87
8位モロッコ1755.87
9位ベルギー1734.71
10位ドイツ1730.37
11位クロアチア1717.07
12位イタリア1700.37
13位コロンビア1693.09
14位セネガル1688.99
15位メキシコ1681.03
16位アメリカ1673.13
17位ウルグアイ1673.07
18位日本1660.43
19位スイス1649.40
20位デンマーク1620.81
21位イラン1615.30
22位トルコ1599.04
23位エクアドル1594.78
24位オーストリア1593.45
25位韓国1588.66
26位ナイジェリア1585.09
27位オーストラリア1580.67
28位アルジェリア1564.26
29位エジプト1563.24
30位カナダ1556.48
31位ノルウェー1550.94
32位ウクライナ1546.88
33位パナマ1540.64
34位コートジボワール1532.98
35位ポーランド1528.00
36位ロシア1525.60
37位ウェールズ1524.29
38位スウェーデン1514.77
39位セルビア1508.65
40位パラグアイ1503.50
41位チェコ1501.38
42位ハンガリー1500.58
43位スコットランド1498.35
44位チュニジア1483.05
45位カメルーン1481.24
46位コンゴ民主共和国1478.35
47位ギリシャ1475.82
48位スロバキア1473.94
49位ベネズエラ1468.05
50位ウズベキスタン1465.34
51位コスタリカ1459.90
52位マリ1459.13
53位ペルー1455.87
54位チリ1455.28
55位カタール1454.96
56位ルーマニア1451.16
57位イラク1447.14
58位スロベニア1446.44
59位アイルランド1436.63
60位南アフリカ1429.73
61位サウジアラビア1421.43
62位ブルキナファソ1412.49
63位ヨルダン1391.45
64位アルバニア1388.06
65位ボスニア＆ヘルツェゴビナ1385.84
66位ホンジュラス1380.27
67位北マケドニア1372.04
68位アラブ首長国連邦1370.47
69位カーボベルデ1366.13
70位北アイルランド1362.16
71位ジャマイカ1358.00
72位ジョージア1350.18
73位フィンランド1346.41
74位ガーナ1346.31
75位アイスランド1345.07
76位ボリビア1329.42
77位イスラエル1328.33
78位コソボ1318.83
79位オマーン1313.46
80位ギニア1300.01
81位モンテネグロ1295.52
82位キュラソー1294.65
83位ハイチ1291.71
84位シリア1288.56
85位ニュージーランド1281.57
86位ブルガリア1278.90
87位ガボン1272.51
88位ウガンダ1264.09
89位アンゴラ1263.10
90位ベナン1258.98
91位バーレーン1258.53
92位ザンビア1255.82
93位タイ1252.14
94位中国1251.60
95位パレスチナ1244.73
96位グアテマラ1243.47
97位ベラルーシ1235.82
98位ルクセンブルク1227.77
99位ベトナム1225.68
100位エルサルバドル1225.26

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