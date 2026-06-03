FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？

FIFAランキングは、2026年4月1日に最新順位が発表された。

本記事では、最新のFIFAランキングを紹介する。

FIFAランキング｜2026年4月1日最新版

順位 国名 ポイント 1位 フランス 1877.32 2位 スペイン 1876.40 3位 アルゼンチン 1874.81 4位 イングランド 1825.97 5位 ポルトガル 1763.83 6位 ブラジル 1761.16 7位 オランダ 1757.87 8位 モロッコ 1755.87 9位 ベルギー 1734.71 10位 ドイツ 1730.37 11位 クロアチア 1717.07 12位 イタリア 1700.37 13位 コロンビア 1693.09 14位 セネガル 1688.99 15位 メキシコ 1681.03 16位 アメリカ 1673.13 17位 ウルグアイ 1673.07 18位 日本 1660.43 19位 スイス 1649.40 20位 デンマーク 1620.81 21位 イラン 1615.30 22位 トルコ 1599.04 23位 エクアドル 1594.78 24位 オーストリア 1593.45 25位 韓国 1588.66 26位 ナイジェリア 1585.09 27位 オーストラリア 1580.67 28位 アルジェリア 1564.26 29位 エジプト 1563.24 30位 カナダ 1556.48 31位 ノルウェー 1550.94 32位 ウクライナ 1546.88 33位 パナマ 1540.64 34位 コートジボワール 1532.98 35位 ポーランド 1528.00 36位 ロシア 1525.60 37位 ウェールズ 1524.29 38位 スウェーデン 1514.77 39位 セルビア 1508.65 40位 パラグアイ 1503.50 41位 チェコ 1501.38 42位 ハンガリー 1500.58 43位 スコットランド 1498.35 44位 チュニジア 1483.05 45位 カメルーン 1481.24 46位 コンゴ民主共和国 1478.35 47位 ギリシャ 1475.82 48位 スロバキア 1473.94 49位 ベネズエラ 1468.05 50位 ウズベキスタン 1465.34 51位 コスタリカ 1459.90 52位 マリ 1459.13 53位 ペルー 1455.87 54位 チリ 1455.28 55位 カタール 1454.96 56位 ルーマニア 1451.16 57位 イラク 1447.14 58位 スロベニア 1446.44 59位 アイルランド 1436.63 60位 南アフリカ 1429.73 61位 サウジアラビア 1421.43 62位 ブルキナファソ 1412.49 63位 ヨルダン 1391.45 64位 アルバニア 1388.06 65位 ボスニア＆ヘルツェゴビナ 1385.84 66位 ホンジュラス 1380.27 67位 北マケドニア 1372.04 68位 アラブ首長国連邦 1370.47 69位 カーボベルデ 1366.13 70位 北アイルランド 1362.16 71位 ジャマイカ 1358.00 72位 ジョージア 1350.18 73位 フィンランド 1346.41 74位 ガーナ 1346.31 75位 アイスランド 1345.07 76位 ボリビア 1329.42 77位 イスラエル 1328.33 78位 コソボ 1318.83 79位 オマーン 1313.46 80位 ギニア 1300.01 81位 モンテネグロ 1295.52 82位 キュラソー 1294.65 83位 ハイチ 1291.71 84位 シリア 1288.56 85位 ニュージーランド 1281.57 86位 ブルガリア 1278.90 87位 ガボン 1272.51 88位 ウガンダ 1264.09 89位 アンゴラ 1263.10 90位 ベナン 1258.98 91位 バーレーン 1258.53 92位 ザンビア 1255.82 93位 タイ 1252.14 94位 中国 1251.60 95位 パレスチナ 1244.73 96位 グアテマラ 1243.47 97位 ベラルーシ 1235.82 98位 ルクセンブルク 1227.77 99位 ベトナム 1225.68 100位 エルサルバドル 1225.26

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