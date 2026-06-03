FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？

FIFAランキングは、2026年4月1日に最新順位が発表された。
本記事では、最新のFIFAランキングを紹介する。
FIFAランキング｜2026年4月1日最新版
|順位
|国名
|ポイント
|1位
|フランス
|1877.32
|2位
|スペイン
|1876.40
|3位
|アルゼンチン
|1874.81
|4位
|イングランド
|1825.97
|5位
|ポルトガル
|1763.83
|6位
|ブラジル
|1761.16
|7位
|オランダ
|1757.87
|8位
|モロッコ
|1755.87
|9位
|ベルギー
|1734.71
|10位
|ドイツ
|1730.37
|11位
|クロアチア
|1717.07
|12位
|イタリア
|1700.37
|13位
|コロンビア
|1693.09
|14位
|セネガル
|1688.99
|15位
|メキシコ
|1681.03
|16位
|アメリカ
|1673.13
|17位
|ウルグアイ
|1673.07
|18位
|日本
|1660.43
|19位
|スイス
|1649.40
|20位
|デンマーク
|1620.81
|21位
|イラン
|1615.30
|22位
|トルコ
|1599.04
|23位
|エクアドル
|1594.78
|24位
|オーストリア
|1593.45
|25位
|韓国
|1588.66
|26位
|ナイジェリア
|1585.09
|27位
|オーストラリア
|1580.67
|28位
|アルジェリア
|1564.26
|29位
|エジプト
|1563.24
|30位
|カナダ
|1556.48
|31位
|ノルウェー
|1550.94
|32位
|ウクライナ
|1546.88
|33位
|パナマ
|1540.64
|34位
|コートジボワール
|1532.98
|35位
|ポーランド
|1528.00
|36位
|ロシア
|1525.60
|37位
|ウェールズ
|1524.29
|38位
|スウェーデン
|1514.77
|39位
|セルビア
|1508.65
|40位
|パラグアイ
|1503.50
|41位
|チェコ
|1501.38
|42位
|ハンガリー
|1500.58
|43位
|スコットランド
|1498.35
|44位
|チュニジア
|1483.05
|45位
|カメルーン
|1481.24
|46位
|コンゴ民主共和国
|1478.35
|47位
|ギリシャ
|1475.82
|48位
|スロバキア
|1473.94
|49位
|ベネズエラ
|1468.05
|50位
|ウズベキスタン
|1465.34
|51位
|コスタリカ
|1459.90
|52位
|マリ
|1459.13
|53位
|ペルー
|1455.87
|54位
|チリ
|1455.28
|55位
|カタール
|1454.96
|56位
|ルーマニア
|1451.16
|57位
|イラク
|1447.14
|58位
|スロベニア
|1446.44
|59位
|アイルランド
|1436.63
|60位
|南アフリカ
|1429.73
|61位
|サウジアラビア
|1421.43
|62位
|ブルキナファソ
|1412.49
|63位
|ヨルダン
|1391.45
|64位
|アルバニア
|1388.06
|65位
|ボスニア＆ヘルツェゴビナ
|1385.84
|66位
|ホンジュラス
|1380.27
|67位
|北マケドニア
|1372.04
|68位
|アラブ首長国連邦
|1370.47
|69位
|カーボベルデ
|1366.13
|70位
|北アイルランド
|1362.16
|71位
|ジャマイカ
|1358.00
|72位
|ジョージア
|1350.18
|73位
|フィンランド
|1346.41
|74位
|ガーナ
|1346.31
|75位
|アイスランド
|1345.07
|76位
|ボリビア
|1329.42
|77位
|イスラエル
|1328.33
|78位
|コソボ
|1318.83
|79位
|オマーン
|1313.46
|80位
|ギニア
|1300.01
|81位
|モンテネグロ
|1295.52
|82位
|キュラソー
|1294.65
|83位
|ハイチ
|1291.71
|84位
|シリア
|1288.56
|85位
|ニュージーランド
|1281.57
|86位
|ブルガリア
|1278.90
|87位
|ガボン
|1272.51
|88位
|ウガンダ
|1264.09
|89位
|アンゴラ
|1263.10
|90位
|ベナン
|1258.98
|91位
|バーレーン
|1258.53
|92位
|ザンビア
|1255.82
|93位
|タイ
|1252.14
|94位
|中国
|1251.60
|95位
|パレスチナ
|1244.73
|96位
|グアテマラ
|1243.47
|97位
|ベラルーシ
|1235.82
|98位
|ルクセンブルク
|1227.77
|99位
|ベトナム
|1225.68
|100位
|エルサルバドル
|1225.26
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