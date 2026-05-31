日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ

サッカー日本代表のアウェイユニフォームは、アディダス公式ストアをはじめ、スポーツ用品店やサッカー専門ショップなどで販売されている。一方で、日本代表戦やワールドカップ期間中は人気サイズや背番号付きモデルが品薄になるケースも少なくない。
本記事では、日本代表アウェイユニフォームの販売店舗やオンラインショップ、背番号付きモデルの在庫状況、購入方法について紹介する。
日本代表アウェイユニフォームのデザインは？
サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームは、「COLORS(カラーズ)」をコンセプトに制作された。異なる個性を持つ選手たちが一つの目標へ向かって団結する姿を表現したデザインとなっている。
ユニフォーム本体はオフホワイトを基調とし、中央には日本サッカー界を象徴する赤色のグラフィックを配置。シンプルなカラーリングの中にも力強さを感じさせる仕上がりだ。
また、袖部分などには11色のストライプを採用。ピッチに立つ11人の選手それぞれの個性や多様性を表現しており、チームとしての結束を象徴するデザインとなっている。
エンブレムには日本代表史上初となるモノクロ仕様を採用。さらにアディダスのトレフォイルロゴ(三つ葉ロゴ)が復活しており、クラシックな雰囲気と現代的なデザインを融合させている点も特徴だ。
競技用としてだけでなく、普段着としても取り入れやすいスタイリッシュなデザインとなっており、サポーターアイテムとしても高い人気を集めている。
|モデル
|種類
|料金(税込)
|オーセンティック
|半袖
|18,700円
|オーセンティック
|長袖
|19,800円
|レプリカ
|半袖
|13,200円
|レプリカ
|長袖
|14,300円
|キッズレプリカ
|半袖
|9,350円
|キッズミニキット
|上下セット
|8,800円
|ベビーキット
|上下セット
|7,150円
|レプリカ(マーキング付き)
|半袖
|18,150円前後
|レプリカ(マーキング付き)
|長袖
|19,250円前後
|オーセンティック(マーキング付き)
|半袖
|23,650円前後
|購入先
|背番号対応
|特徴
|アディダス公式オンラインショップ
|〇
|好きな名前・番号を指定可能
|JFA STORE
|〇
|ナンバーキットを選択して注文
|スポーツ用品店
|店舗による
|実物を確認して購入可能
|サッカー専門ショップ
|店舗による
|ユニフォームの取り扱いが豊富