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adidas公式オンラインストアで「日本代表アウェイユニフォーム」を販売！購入はこちら
Aoi Fujimiya

日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ

日本代表アウェイユニはどこで購入できる？ネーム＆ナンバー付きモデルの在庫状況を紹介。

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自身の好きな番号・NAMEも選択可能。

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サッカー日本代表のアウェイユニフォームは、アディダス公式ストアをはじめ、スポーツ用品店やサッカー専門ショップなどで販売されている。一方で、日本代表戦やワールドカップ期間中は人気サイズや背番号付きモデルが品薄になるケースも少なくない。

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本記事では、日本代表アウェイユニフォームの販売店舗やオンラインショップ、背番号付きモデルの在庫状況、購入方法について紹介する。

日本代表アウェイユニフォームのデザインは？

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームは、「COLORS(カラーズ)」をコンセプトに制作された。異なる個性を持つ選手たちが一つの目標へ向かって団結する姿を表現したデザインとなっている。

ユニフォーム本体はオフホワイトを基調とし、中央には日本サッカー界を象徴する赤色のグラフィックを配置。シンプルなカラーリングの中にも力強さを感じさせる仕上がりだ。

また、袖部分などには11色のストライプを採用。ピッチに立つ11人の選手それぞれの個性や多様性を表現しており、チームとしての結束を象徴するデザインとなっている。

エンブレムには日本代表史上初となるモノクロ仕様を採用。さらにアディダスのトレフォイルロゴ(三つ葉ロゴ)が復活しており、クラシックな雰囲気と現代的なデザインを融合させている点も特徴だ。

競技用としてだけでなく、普段着としても取り入れやすいスタイリッシュなデザインとなっており、サポーターアイテムとしても高い人気を集めている。

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日本代表アウェイユニフォームの料金は？

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームは、選手が実際に着用する「オーセンティックモデル」と、サポーター向けの「レプリカモデル」の2種類が展開されている。

オーセンティックモデルは素材やフィット感などが選手仕様に近く、半袖が18,700円(税込)、長袖が19,800円(税込)。一方のレプリカモデルは応援用として人気が高く、半袖13,200円(税込)、長袖14,300円(税込)で販売されている。

また、キッズ向けモデルやベビー向けキットも用意されており、家族で日本代表を応援したいサポーターにも選びやすいラインナップとなっている。

なお、背番号や選手名を追加するマーキング加工を希望する場合は別途料金が必要となる。人気選手のネーム＆ナンバー入りモデルは通常モデルより価格が上がるものの、日本代表戦やワールドカップ観戦用として高い人気を集めている。

モデル種類料金(税込)
オーセンティック半袖18,700円
オーセンティック長袖19,800円
レプリカ半袖13,200円
レプリカ長袖14,300円
キッズレプリカ半袖9,350円
キッズミニキット上下セット8,800円
ベビーキット上下セット7,150円
レプリカ(マーキング付き)半袖18,150円前後
レプリカ(マーキング付き)長袖19,250円前後
オーセンティック(マーキング付き)半袖23,650円前後

日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きの在庫は？

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームは、アディダス公式オンラインショップやJFA STOREをはじめ、各種スポーツ用品店やサッカー専門ショップなどで購入できる。

特にアディダス公式ストアとJFA STOREは、最新モデルの取り扱いが充実しており、ユニフォーム本体だけでなくネーム＆ナンバー加工にも対応している。

背番号付きモデルについては、ショップごとに販売方法が異なる。アディダス公式では希望する名前や番号を指定して注文できるため、最新の背番号で購入したい場合にも対応しやすい。

また、JFA STOREでは対象選手のナンバーキットを選択して注文する形式を採用。日本代表の人気選手モデルも展開されている。

なお、三笘薫や久保建英、遠藤航など人気選手のネーム入りモデルは需要が高く、サイズによっては在庫切れとなる場合もある。ワールドカップ期間中や日本代表戦前後は注文が集中しやすいため、購入を検討している場合は早めの確保がおすすめだ。

このほか、大手スポーツショップやサッカー専門店でも取り扱いが行われているが、背番号付きモデルの在庫状況や対応選手は店舗ごとに異なるため、購入前に確認しておきたい。

購入先背番号対応特徴
アディダス公式オンラインショップ好きな名前・番号を指定可能
JFA STOREナンバーキットを選択して注文
スポーツ用品店店舗による実物を確認して購入可能
サッカー専門ショップ店舗によるユニフォームの取り扱いが豊富