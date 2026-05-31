日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ

サッカー日本代表のアウェイユニフォームは、アディダス公式ストアをはじめ、スポーツ用品店やサッカー専門ショップなどで販売されている。一方で、日本代表戦やワールドカップ期間中は人気サイズや背番号付きモデルが品薄になるケースも少なくない。

本記事では、日本代表アウェイユニフォームの販売店舗やオンラインショップ、背番号付きモデルの在庫状況、購入方法について紹介する。

日本代表アウェイユニフォームのデザインは？

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームは、「COLORS(カラーズ)」をコンセプトに制作された。異なる個性を持つ選手たちが一つの目標へ向かって団結する姿を表現したデザインとなっている。

ユニフォーム本体はオフホワイトを基調とし、中央には日本サッカー界を象徴する赤色のグラフィックを配置。シンプルなカラーリングの中にも力強さを感じさせる仕上がりだ。

また、袖部分などには11色のストライプを採用。ピッチに立つ11人の選手それぞれの個性や多様性を表現しており、チームとしての結束を象徴するデザインとなっている。

エンブレムには日本代表史上初となるモノクロ仕様を採用。さらにアディダスのトレフォイルロゴ(三つ葉ロゴ)が復活しており、クラシックな雰囲気と現代的なデザインを融合させている点も特徴だ。

競技用としてだけでなく、普段着としても取り入れやすいスタイリッシュなデザインとなっており、サポーターアイテムとしても高い人気を集めている。

モデル 種類 料金(税込) オーセンティック 半袖 18,700円 オーセンティック 長袖 19,800円 レプリカ 半袖 13,200円 レプリカ 長袖 14,300円 キッズレプリカ 半袖 9,350円 キッズミニキット 上下セット 8,800円 ベビーキット 上下セット 7,150円 レプリカ(マーキング付き) 半袖 18,150円前後 レプリカ(マーキング付き) 長袖 19,250円前後 オーセンティック(マーキング付き) 半袖 23,650円前後