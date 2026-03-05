WBC2026の球数制限は何球まで？ベンチ入り人数は何人？投手ルールとロースター登録まとめ

WBCでの侍ジャパンの戦いを前に、投手の球数制限やベンチ入り人数など大会特有のルールにも注目が集まっている。

本記事では、投手の球数制限、ベンチ入り人数などのルールについて紹介する。

【WBC2026】投手の球数制限はある？何球まで？

Getty Images

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、投手のコンディションを守るため球数制限が設けられている。大会はMLB(メジャーリーグ機構)主導で開催されており、各国の主力投手が安全にプレーできるよう、ラウンドごとに投球数の上限が定められているのが特徴だ。

WBC2026では大会のステージが進むにつれて球数制限が緩和される仕組みとなっている。1次ラウンドでは65球まで、準々決勝では80球まで、そして準決勝と決勝では95球まで投球可能となる。

なお、投球数が上限に達した場合でも、対戦している打者が打席を終えるまでは投げ続けることが認められている。また、申告敬遠（故意四球）による投球は球数にはカウントされない。

さらにWBCでは球数だけでなく、登板後の休息日数についても細かいルールが設けられている。一定数以上の球数を投げた場合は休養日を空ける必要があり、投手の連投にも制限が設けられている。

WBC2026 投手の球数制限

ラウンド 投球数制限 1次ラウンド 65球 準々決勝 80球 準決勝・決勝 95球

WBC2026 投手の休息日ルール

条件 必要な休息 50球以上投球 中4日の休息 30球以上投球 中1日の休息 2日連続登板 球数に関係なく中1日の休息 3日連続登板 禁止

その他の投手に関する主要ルール

WBCでは球数制限や休養ルールに加え、投手起用に関する独自の規定も設けられている。大会の公平性や試合進行を保つ目的で、メジャーリーグのルールをベースとした運用が採用されているのが特徴だ。

まず重要なのが「3打者対戦義務」である。登板した投手は、少なくとも3人の打者と対戦するか、そのイニングを終了させるまで交代することができない。このルールにより、日本のプロ野球で見られる左打者対策の「ワンポイントリリーフ」は事実上禁止されている。

また、いわゆる「二刀流ルール」も適用される。先発投手が降板した後でも、指名打者(DH)として打席に残り続けることが可能となる。ただし2026年大会では、大谷翔平はコンディション管理などの事情から投手として登板せず、打者に専念する見込みとされている。

さらに各チームには「指名投手枠(DPP)」も設けられている。これは大会期間中の投手消耗に対応するための制度で、各チームは最大10人の予備登録投手を設定できる。ラウンド終了ごとに最大2人までの入れ替えが認められており、試合日程が続く国際大会特有の投手運用をサポートする仕組みとなっている。

【WBC2026】ベンチ入り人数は何人？

Getty Images

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、各チームの選手登録人数は最大30人となっている。大会ではこの30人が試合に出場可能なベンチ入りメンバーとして登録される。

ロースターにはポジションごとの最低人数が定められており、投手は14人以上、捕手は2人以上を登録する必要がある。短期間で試合が続く国際大会という特性から、投手を多めに編成することが前提とされた構成となっている。

また、本登録の30人とは別に「指名投手枠(DPP)」という制度も設けられている。これは大会期間中の投手の負担増加に対応するための制度で、各チームは最大10人の予備登録投手をあらかじめ登録しておくことができる。

さらに大会途中での選手入れ替えも一定条件のもと認められている。準々決勝および準決勝のタイミングでは、指名投手枠に登録された投手の中から最大2人まで入れ替えが可能。加えて負傷者が発生した場合は、同じポジションの選手を補充する形でロースターを変更できる。

このようにWBCでは30人のロースターを基本としながら、投手の消耗や負傷に対応できる柔軟な登録制度が採用されている。

WBC2026 選手登録ルール

項目 内容 ベンチ入り人数 30人 投手登録 14人以上 捕手登録 2人以上 指名投手枠(DPP) 最大10人を予備登録可能 投手入れ替え 準々決勝・準決勝で最大2人まで可能 負傷者交代 同ポジションで補充可能

Netflixのお得な視聴方法は？

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！

Netflix

WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。

対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで

対象者：

新規登録者

日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員

新規登録者 日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員 月額料金(キャンペーン価格)：

広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）

スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）

プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）

※価格はすべて税込。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】