侍ジャパン(野球日本代表)が、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日ドラゴンズと対戦する。
本記事では、中日戦の中継スケジュールや無料視聴方法の有無を紹介する。
中日戦の試合中継・ネット配信スケジュール
WBC2026に向けた侍ジャパンのテストマッチとなる中日戦は、2026年2月27日(金)・28日(土)の19:00にプレイボールを予定。試合は第1戦が地上波『TBS系列』とネット『Amazonプライムビデオ』、第2戦が地上波『テレビ朝日系列』とネット『Amazonプライムビデオ』で生中継される。
両試合の中継スケジュール詳細は以下の通り。
|試合
|テレビ放送
|ネット配信
|第1戦
2/27(金)19:00
|18:45-
TBS系列(全国ネット)
|18:30-
Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
|第2戦
2/28(土)19:00
|18:56-
テレビ朝日系列(全国ネット)
|18:30-
Amazonプライムビデオ
[30日間無料体験あり]
※試合日時・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトをご確認ください。
中日戦は無料で見られる？
侍ジャパンの中日戦は2戦ともに地上波テレビ中継を予定しており、視聴環境さえあれば誰でも観戦することができる。一方、ネット『TVer』での無料中継は予定されていないが、ネット『Amazonプライムビデオ』には30日間の無料体験期間があり、期間中も中日戦のライブ視聴が可能となる。
中日戦のおすすめ視聴方法
Amazon
前述の通り、WBC強化試合の中日戦は地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中も中日戦2連戦や2月22日(日)・23日(月・祝)に行われた侍ジャパンvs福岡ソフトバンクホークス戦のアーカイブなどを楽しむことができる。
『Amazonプライムビデオ』は出先でもスマホやタブレットから視聴することができるうえ、2023年WBC制覇の軌跡を収めたドキュメンタリーシリーズ「完全密着侍ジャパン ～WBC全勝優勝の真実～」など関連するオリジナル作品も充実している。
初回30日間無料体験の登録手順
- Amazon Prime登録ページへアクセス
- 「プライムに登録」からお支払い情報などを入力
- 登録完了後、すぐに視聴開始！
※初回30日間の無料体験終了後、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となります。
WBC独占配信！Netflixのおすすめ視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
