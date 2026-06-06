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SC Verl

SC Verl Panoramica

Rio Ngumoha England vs New Zealand

Bellingham leaves Ngumoha 'speechless' after England debut

Liverpool sensation Rio Ngumoha admitted he was left "speechless" after receiving his first senior England cap from Real Madrid star Jude Bellingham following a dream debut for the Three Lions. The 17-year-old winger was introduced as a second-half substitute in the pre-World Cup friendly victory over New Zealand, capping off a remarkable breakthrough season with a maiden international appearance.

R. NgumohaEngland
Federico Chiesa Liverpool 2025-26

Chiesa wants Serie A return after Liverpool struggles

Federico Chiesa has confirmed his intention to seek a return to Serie A following a frustrating spell at Liverpool that saw him marginalized under Arne Slot. Despite being part of a Premier League-winning squad, the Italian international has struggled for consistent game time and is now eyeing a move back to Italy to reignite his career.

F. ChiesaPremier League
Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026

Klopp's agent responds after sensational links to Real Madrid

Jurgen Klopp’s representative has ruled out a return to the dugout for the German tactician following sensational links to Real Madrid. The emphatic rebuttal comes after presidential candidate Enrique Riquelme publicly promised to appoint the former Liverpool boss as his first-choice manager if he triumphs in Sunday's election.

J. KloppReal Madrid
Arne Slot

Arne Slot rejects approach from PL club to become new manager

Former Liverpool head coach Arne Slot has rejected an opening approach from Fulham to become their next first-team manager. The Dutchman, who was dismissed by the Reds last week, quickly emerged as a prominent target for the Craven Cottage hierarchy but has chosen to turn down the opportunity to make an immediate return to the top flight.

A. SlotPremier League
Andy Robertson Tottenham GFX

Will Robertson really play more for Spurs than Liverpool?!

For some football fans, the summer is the part of the calendar that they look forward to the most - and that's not just because it's filled by a World Cup every four years! Rather, it's because the end of the season means only one thing: It's time for transfers! The 2026 window is likely to once again be bust, with some huge names set to make big-money moves before deadline day on September 1.

OpinionTottenham Hotspur
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Classifiche

Liga III crestLiga III

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
4MSV Duisburg crestMSV Duisburg381911866491768
D
D
V
S
V
5Hansa Rostock crestHansa Rostock381813774492567
V
V
D
S
D
6SC Verl crestSC Verl3818101082483464
V
S
V
S
V
7Alemannia Aachen crestAlemannia Aachen381971276571964
V
V
D
V
V
8Monaco TSV 1860 crestMonaco TSV 1860381511125453156
S
S
D
V
D
Altro

Betting spotlight

England vs New Zealand Predictions: One-way traffic for Three Lions
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