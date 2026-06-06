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SC Verl Panoramica
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Liga III
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|4
|MSV Duisburg
|38
|19
|11
|8
|66
|49
|17
|68
|5
|Hansa Rostock
|38
|18
|13
|7
|74
|49
|25
|67
|6
|SC Verl
|38
|18
|10
|10
|82
|48
|34
|64
|7
|Alemannia Aachen
|38
|19
|7
|12
|76
|57
|19
|64
|8
|Monaco TSV 1860
|38
|15
|11
|12
|54
|53
|1
|56