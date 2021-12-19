MSV Duisburg Panoramica

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Classifiche
Altro
Liga III
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|2
|Energie Cottbus
|38
|21
|9
|8
|72
|51
|21
|72
|3
|RW Essen
|38
|20
|10
|8
|78
|66
|12
|70
|4
|MSV Duisburg
|38
|19
|11
|8
|66
|49
|17
|68
|5
|Hansa Rostock
|38
|18
|13
|7
|74
|49
|25
|67
|6
|SC Verl
|38
|18
|10
|10
|82
|48
|34
|64