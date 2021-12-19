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MSV Duisburg

MSV Duisburg Panoramica

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Classifiche

Liga III crestLiga III

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
2Energie Cottbus crestEnergie Cottbus38219872512172
V
V
S
V
V
3RW Essen crestRW Essen382010878661270
V
V
S
S
S
4MSV Duisburg crestMSV Duisburg381911866491768
D
D
V
S
V
5Hansa Rostock crestHansa Rostock381813774492567
V
V
D
S
D
6SC Verl crestSC Verl3818101082483464
V
S
V
S
V
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