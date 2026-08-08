GOAL, il più grande sito di calcio al mondo, presente in tutto il globo con 40 edizioni locali e disponibile in 17 diverse lingue, è parte di FootballCo, digital football media company leader del settore, che vanta tra le sue properties anche Calciomercato.com, dal 1996 il primo sito di calcio in Italia, e INDIVISA, brand interamente dedicato al calcio femminile, oltre a realtà internazionali come Spox, Voetbalzone, Koora e Mundial.
Redazione
Direttore Editoriale
Vicedirettore
Caporedattore
Marco Trombetta
Area Multimedia
Alessandro Alberti
Andrea Robertazzi
Antonio Torrisi
Il Team
Andrea Ajello
Michael Baldoin
Antonino Caracciolo
Gabriele Conflitti
Claudio D'Amato
Alessandro De Felice
Michael Di Chiaro
Lelio Donato
Leonardo Gualano
Matteo Occhiuto
Vittorio Rotondaro
Francesco Schirru
Stefano Silvestri
Indirizzo
Sede legale
GOAL Italia - CalcioInfinito Srl - part of Footballco
viale Tunisia 40, 20124, Milano (MI)
Redazione
via Giuseppe Parini 9, 20121, Milano (MI)
Email Redazione: italydesk@goal.com
Richieste commerciali
Email: salesitaly@footballco.com