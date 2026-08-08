GOAL, il più grande sito di calcio al mondo, presente in tutto il globo con 40 edizioni locali e disponibile in 17 diverse lingue, è parte di FootballCo, digital football media company leader del settore, che vanta tra le sue properties anche Calciomercato.com, dal 1996 il primo sito di calcio in Italia, e INDIVISA, brand interamente dedicato al calcio femminile, oltre a realtà internazionali come Spox, Voetbalzone, Koora e Mundial.

Redazione

Direttore Editoriale

Renato Maisani

Vicedirettore

Simone Gambino

Caporedattore

Marco Trombetta

Area Multimedia

Alessandro Alberti

Andrea Robertazzi

Antonio Torrisi

Il Team

Andrea Ajello

Michael Baldoin

Antonino Caracciolo

Gabriele Conflitti

Claudio D'Amato

Alessandro De Felice

Michael Di Chiaro

Lelio Donato

Leonardo Gualano

Matteo Occhiuto

Vittorio Rotondaro

Francesco Schirru

Stefano Silvestri

Indirizzo

Sede legale

GOAL Italia - CalcioInfinito Srl - part of Footballco

viale Tunisia 40, 20124, Milano (MI)

Redazione

via Giuseppe Parini 9, 20121, Milano (MI)

Email Redazione: italydesk@goal.com

Richieste commerciali

Email: salesitaly@footballco.com