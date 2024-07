In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente Olimpiadi di calcio maschile e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

Neanche il tempo di festeggiare la Spagna Campione d’Europa che il rettangolo verde diventa di nuovo protagonista dell’Estate 2024. In occasione delle Olimpiadi di Parigi, le rappresentative di 16 nazionali si sfideranno per l’oro nella capitale francese. Partono favoriti i padroni di casa allenati dalla leggenda dei blues Thierry Henry, seguiti dalle rappresentative olimpiche della Spagna e dell’Argentina.

Quote vincente Olimpiadi di Calcio maschile

La Francia potrebbe riportare il titolo olimpico in Europa

Parte da favorita dai pronostici vincente Olimpiadi 2024 la squadra padrone di casa. Con il vantaggio di avere il pubblico dalla sua parte in tutte le partite che disputerà, la rappresentativa olimpica francese proverà a riportare l’oro in Europa dopo più di 30 anni. E’ da Barcellona ’92 infatti, che una nazionale europea non riesce a conquistare il gradino più alto del podio alle Olimpiadi. Guidata in panchina da Thierry Henry, e in campo dall’esperto Alexandre Lacazette, la rappresentativa olimpica transalpina farà di tutto per non deludere il suo pubblico.

Scommessa 1; Francia campione: 3,20 con bet365

I “piccoli” vogliono imitare i grandi

Pur senza Nico Williams e Lamine Yamal, che sono stati già impiegati dalla nazionale maggiore nella spedizione trionfale in Germania, la Spagna è, a detta dei bookies e delle quote vincente Olimpiadi Calcio, la seconda candidata ufficiale per la conquista della medaglia d’oro. La squadra allenata da Santi Denia proverà ad espugnare Parigi e a conquistare il secondo oro olimpico della sua storia.

Scommessa 2; Spagna campione: 4,00 con Sisal

L’Argentina per il terzo titolo

Senza la nazionale brasiliana campione in carica, capace di conquistare due ori olimpici consecutivi e di non qualificarsi per i giochi estivi di Parigi, l’Argentina ha la possibilità in Francia di provare a conquistare il terzo oro della sua storia. La rappresentativa olimpica albiceleste è guidata dall’ex giocatore di Liverpool e Barcellona Javier Mascherano che da giocatore, ha vinto gli ultimi due ori conquistati dai sudamericani ad Atene nel 2004 e a Pechino nel 2008. Il tecnico argentino potrà contare tra i suoi fuoriquota sul portiere del Villareal Geronimo Rulli e, soprattutto, sull’esperienza del difensore del Benfica Nicolas Otamendi.

Scommessa 3; Argentina campione: 4,10 con William Hill