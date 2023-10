In questo articolo i pronostici e quote vincente Conference League 2023/2024 con consigli utili per scommettere sulla competizione.

È l’Aston Villa, secondo gli esperti, la squadra più accreditata a sollevare la Conference League nella finale che si terrà ad Atene il 29 maggio 2024.

Seguono con un leggero distacco la Fiorentina di Italiano e l’Eintracht Francoforte allenato da Dino Toppmöller.

Pronostici e quote vincente Conference League 2023/2024

I Villans sono i primi candidati

Al momento quinta in Premier League, con un discreto ruolino di marcia che comprende 5 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, l’Aston Villa è la candidata principale per la vittoria di questa competizione secondo le quote vincente Conference League 2023/2024. Con un passato glorioso alle spalle che comprende la vittoria di 7 titoli inglesi, 7 coppe d’Inghilterra e 1 Charity Shield, la formazione allenata da Unai Emery è l’unica squadra, tra quelle partecipanti alla Conference League, ad aver vinto, in passato, la Coppa dei Campioni.

Il 26 maggio del 1982 infatti, i villans sconfissero in finale il Bayern Monaco di Breitner e Rummenigge grazie a un gol del leggendario Peter Withe.

Scommessa 1: Aston Villa campione: 5,00 con bet365

Le possibilità per la Viola

Nonostante 2 punti nelle prime 2 partite giocate nel girone, la formazione viola, secondo gli esperti del settore, è la seconda candidata principale alla vittoria finale stando alle quote vincente Conference League 2023/2024. Al momento terza in Serie A, a pari punti con la Juventus, la stagione dei viola è partita come meglio non poteva. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali i viola sono andati a vincere in casa dei Campioni d’Italia, sconfiggendo con un netto 3 a 1 al Diego Armando Maradona il Napoli di Rudi Garcia. Le prossime partite di Conference saranno decisive per capire dove può arrivare davvero la squadra di Vincenzo Italiano.

Scommessa 2; Fiorentina campione: 7,50 con Sisal

I tedeschi possono essere il terzo incomodo

Al momento ottavi in Bundesliga, in Campionato i tedeschi hanno subìto una sola sconfitta, ma hanno anche collezionato 4 pareggi e appena 2 vittorie. Gli uomini di Toppmöller, secondo gli scommettitori, sono la terza forza della Competizione. Vincitori di un Campionato tedesco nell’annata 58’-59’, nel passato più recente, Die Adler (le Aquile) hanno vinto l’Europa League battendo ai rigori i Glasgow Rangers il 18 maggio 2022. Improbabile ma non impossibile non considerare l'Eintracht nei nostri pronostici vincente Conference League 2023/2024.

Scommessa 3; Eintracht Francoforte campione: 11,00 con William Hill